09/04/2026

EU – Armenia

Ռուսաստանը և Իսրայելը՝ «անհաշտ մտերիմներ»

infomitk@gmail.com 09/04/2026 1 min read

The Jerusalem Post-ը, հղելով «ուկրաինական հետախուզության աղբյուրներին», ապրիլի 7-ին գրել է, որ Ռուսաստանը իսրայելական «կրիտիկական նշանակության 55 օբյեկտների տեղակայման տվյալներ է փոխանցել Իրանին»:

Վերջին մի քանի օրերին Իրանը Իսրայելի տարածքում մի քանի կարևոր թիրախներ է խոցել, այդ թվում՝ Հայֆայի նավթավերամշակման գործարանը և Էյլաթ նավահանգիստը:

Իսրայելական պարբերականի տեղեկություններով, Ռուսաստանը Իրանին «գերճշգրիտ տեղեկություններ է փոխանցել հատկապես էներգետիկ օբյեկտների մասին»: Իսրայելը տարածաշրջանի ոչ մի երկրից էլեկտրաէներգիա չի ներկրում: Եվ եթե նրա էլեկտրակայանները իրանական հրթիռների կողմից վնասվեն, ապա դա կառաջացնի «շղթայական ճգնաժամ՝ ներառյալ պետական և ռազմական կառավարման համակարգը»:

Իսրայելում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Վիկտորովը այդ առթիվ ասել է, որ «ազգային անվտանգության հետ կապված հարցերի քննարկման համար Ռուսաստանը և Իսրայելը վաղուց շփումներ են հաստատել, դրանք համապատասխան կառույցների մակարդակով ակտիվորեն գործում են, իսկ առավել կարևոր հարցերը քննարկվում են համապատասխան մակարդակներում»:

Իսրայելի և ԱՄՆ-ի դեմ պատերազմում Իրանին Ռուսաստանի կողմից հետախուզական տեղեկություններ տրամադրելու հարցին ավելի քան երկու շաբաթ առաջ անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և համեմատել Ուկրաինային ԱՄՆ համապատասխան աջակցության հետ: Իսրայելական մամուլի հրապարակումն այս առումով նորություն է այնքանով, որ, կարծես, արտահայտում է Նաթանյահուի կառավարության Ռուսաստանից դժգոհությունը:

Առհասարակ ռուս-իսրայելական հարաբերությունները վերջին շրջանում, մեղմ ասած, խնդրահարույց են: Իսրայելական կողմը ամիսներ առաջ տեղեկություն է տարածել, որ Լիբանանում «Հըզբալա»-ի ռազմապահեստներում հայտնաբերել է ռուսաստանյան արտադրության զենք-զինամթերք, այդ թվում՝ հակատանկային պայքարի միջոցներ: Բարդ է ասել, թե «Հըզբալա»-ն դրանք ուղղակի ստացել է Ռուսաստանից: Լիբանանյան այդ խմբավորման սպառազինությունների հիմնական մատակարարը Իրանն է:

Իսրայելը բավական զսպվածություն է ցուցաբերում ռուս-ուկրաինական պատերազմի հարցում: Չնայած Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու գործադրած դիվանագիտական ջանքերին, Նաթանյահուի կառավարությունը Կիևի հետ այդպես էլ ռազմա-տեխնոլոգիական համագործակցության ուղղակի համաձայնագիր չի կնքել:

Ըստ երևույթին, Իրանին Ռուսաստանի կողմից հետախուզական տվյալների տրամադրման խնդիրը դիվանագիտական խողովակներով քննարկվում է, և ռուս-իսրայելական հարաբերությունները հազիվ թե հասնեն բացահայտ լարվածության:

Բաց մի թողեք

1 min read

Բանակցությունները խզելու և պատերազմական իրավիճակի վերադառնալու հավանականությունը

09/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստա՞նն է Իրանի դաշնակիցը, թե՞ Թուրքիան

09/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ փոխնախագահ Վենսի համար հերթական պարտությունը կգրանցվի Հունգարիայում

08/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանը Եվրոպայի հետ հարաբերությունները բարձրացնում է միջուկային բախման սպառնալիքի մակարդակի

09/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կայանում է ուժեղ Ուկրաինա, որ Եվրոպայի թերեւս ամենամարտունակ երկիրն է

09/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը Հայաստանը մտցնում է շատ վտանգավոր «խաղի» մեջ

09/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սարսափ՝ Հայաստանի ճանապարհներին

09/04/2026 infomitk@gmail.com