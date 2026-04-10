Հոգնել եմ նրանից՝ ինչպես են էներգիայի վճարները բարձրանում-իջնում Թրամփի և Պուտինի քայլերի պատճառով. Սթարմեր

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի խոսքով՝ ինքը հոգնել է նրանից, որ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի գործողություններն ազդում են էներգակիրների գների վրա։

«Հոգնել եմ նրանից, որ ամբողջ երկրում ընտանիքները տեսնում են, թե ինչպես են իրենց էներգիայի վճարները, ինչպես նաև բիզնեսի ծախսերը, բարձրանում ու իջնում Պուտինի կամ Թրամփի գործողությունների պատճառով: Մենք մարդկանց ու բիզնեսին ասում ենք, որ պարզապես պետք է հաշտվեն այն մտքի հետ, որ կախված ենք միջազգային շուկայից»,- հայտարարել է Սթարմերը:

Միևնույն ժամանակ Սթարմերը նշել է, որ աշխարհաքաղաքական անկայունության ֆոնին Մեծ Բրիտանիան պետք է դառնա էներգետիկ առումով անկախ:

«Մեզ անհրաժեշտ է էներգետիկ անկախություն, և դրան հասնելու միակ ճանապարհը վերականգնվող էներգիային է՛լ ավելի արագ անցնելն է, քանի որ մենք այն չենք կարող ստանալ միջազգային շուկայում»,- ասել է Սթարմերը:

Ռուտտեն պնդում է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կատարել են ԱՄՆ պահանջները

10/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի հարձակումները ՆԱՏՕ-ի վրա վերակենդանացնում են «եվրոպական հենասյան» շուրջ բանավեճը. ի՞նչ է դա նշանակում

10/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին հեռանում է Թրամփից՝ փորձելով վերականգնել իր վարչապետական ​​պաշտոնը

10/04/2026 infomitk@gmail.com

Ինչո՞ւ է ՀՀ-ում ՌԴ դեսպան Կոպիրկինն այցելել ԿԸՀ

10/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատարանը որոշել է․ կիրառված խափանման միջոցը կվերացվի

10/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ դիմակայունության շեմն այնքան է իջեցվել, որ պատերազմի սպառնալիքով հնարավոր է զիջումներ կորզել

10/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

15-ամյա աղջիկը BMW-ով բախվել է հաստաբուն ծառին. նա հոսպիտալացվել է, մեքենան՝ վերածվել մետաղի ջարդոնի. Լուսանկար

10/04/2026 infomitk@gmail.com