Ֆոն դեր Լեյենը Օրբանից անհապաղ բացատրություն է պահանջելու Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հետ համատեղ գործողությունների վերաբերյալ:
Հունգարիայի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների միջև զրույցների նոր մանրամասների հրապարակմանը ի պատասխան, որոնք հաստատում են, որ ԵՄ-ում Ուկրաինայի դեմ Հունգարիայի վետոները համակարգվել են Ռուսաստանի հետ, Եվրամիությունը անհապաղ բացատրություն է պահանջելու Հունգարիայի կառավարությունից։
Եվրոպական հանձնաժողովի գլխավոր խոսնակ Պաուլա Պինյոն ապրիլի 9-ին, ինչպես հաղորդում է European Pravda-ն
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը անդամ պետությունների ղեկավարների մակարդակով կբարձրացնի Հունգարիայի և Ռուսաստանի միջև ԵՄ-ում հակաուկրաինական գործողությունների համակարգման հարցը։
Պինյոն ասել է, որ լրագրողական հետաքննության բացահայտումները ընդգծում են այն մտահոգիչ հնարավորությունը, որ ԵՄ անդամ պետության՝ Հունգարիայի կառավարությունը համակարգվել է Ռուսաստանի հետ, ինչը կնշանակի ակտիվ աշխատանք ԵՄ-ի և նրա բոլոր քաղաքացիների անվտանգության և շահերի դեմ։
Նա իրավիճակը բնութագրել է որպես չափազանց մտահոգիչ։
Պինյոն ասել է, որ համապատասխան անդամ պետության կառավարությունը պետք է անհապաղ բացատրություն տա և հավելել է, որ նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը նույնպես կբարձրացնի այս հարցը ղեկավարների մակարդակով։
Ավելի ուշ, «Եվրոպական պրավդա»-ի աղբյուրները հայտնեցին, որ այս անգամ եվրոպական կառույցները անկեղծորեն խորապես զայրացած են ԵՄ անդամ պետություններից մեկի կողմից ագրեսոր պետություն Ռուսաստանի հետ Եվրամիության ներքին քաղաքականությանը անմիջականորեն վերաբերող հարցերում ուղղակի համագործակցության հրապարակված փաստերից։
Հետևաբար, անկախ ապրիլի 12-ին Հունգարիայի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքից, անկախ նրանից՝ գործող վարչապետ Վիկտոր Օրբանը կհաղթի, թե կպարտվի, ներկայիս կառավարության վարքագծի և Մոսկվային փաստացի ենթակայության հարցը կբարձրացվի ԵՄ առաջնորդների հաջորդ հանդիպման ժամանակ։
Եվրոպական միությունը պետք է ցույց տա Հունգարիային, որ նման գործունեությունը բացարձակապես անընդունելի է, հայտնել են աղբյուրները «Եվրոպական պրավդա»-ին։
Նախապատմություն.
Եվրոպական հետաքննչական լրագրության VSquare նախագիծը հրապարակել է Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Սիյարտոյի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի միջև զրույցների նոր մանրամասներ, որոնք հաստատում են, որ Հունգարիայի կողմից ԵՄ-ում վետոյի կիրառումը համակարգված է եղել Ռուսաստանի հետ։
Հետաքննության առաջին մասը, ի թիվս այլ բաների, պարզել է, որ Լավրովի խնդրանքով Սիյարտոն ձգտել է ԵՄ պատժամիջոցների ցանկից հանել ռուս օլիգարխ Ալիշեր Ուսմանովի ազգականին։
Վերջերս նաև մանրամասներ արտահոսեցին Վիկտոր Օրբանի և Վլադիմիր Պուտինի միջև 2025 թվականի աշնանը տեղի ունեցած զրույցի մասին։
Ուկրաինային բարեկամաբար տրամադրված եվրոպական մայրաքաղաքներում Բուդապեշտի և Մոսկվայի միջև համակարգման վերաբերյալ բացահայտումները որակվել էին որպես անընդունելի և սպառնալիք եվրոպական անվտանգությանը։
ԵՄ-ն ցանկանում է, որ Հունգարիայի հաջորդ առաջնորդը աջակցի Ուկրաինային։ Այն պետք է շատ բախտավոր լինի
Բուդապեշտի հետ դաշինքի խնդիրն ավելի խորն է, քան Վիկտոր Օրբանը, որի ընտրական մրցակիցը նույնպես պետք է համամիտ լինի ընտրողների խորը հակաուկրաինական տրամադրություններին։
Հունգարիայի առաջիկա ընտրությունների առաջատար Պետեր Մագյարը քիչ նշաններ է ցույց տալիս, որ կդառնա այն ուկրաինամետ այլընտրանքը, որին Բրյուսելում շատերն են հույսը դնում։
ԵՄ առաջնորդները, որոնք ավելի ու ավելի են հիասթափվում վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կողմից Կիևի աջակցությանը խոչընդոտելուց, լուռ խաղադրույք են կատարում, որ ապրիլի 12-ին Մագյարների հաղթանակը կարող է վերականգնել հարաբերությունները կամ գոնե մեղմել լարվածությունը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ։
Բայց ըստ էության, Մագյարը հաճախ զարմանալիորեն նման է այն մարդուն, որին փորձում է փոխարինել։ Նա դեմ է արտահայտվել Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության արագացված գործընթացին, մերժել է Կիևին զենք ուղարկելը և ազդարարել է, որ ԵՄ անդամակցությունը կդնի հանրաքվեի, ինչը կարող է ամբողջությամբ խափանել գործընթացը։
Նրա «Տիսա» կուսակցությունը նաև դեմ է քվեարկել Ուկրաինային ԵՄ-ի կողմից 90 միլիարդ եվրոյի վարկի տրամադրմանը Եվրախորհրդարանում, չնայած Հունգարիան պարտավոր չէր ֆինանսապես աջակցել։
Բուդապեշտի շահերը առաջնային դասելու կարևորությունը շեշտող ազգայնական Մագյարը նախկինում քննադատել է այն, ինչն ինքը անվանում է հունգարական փոքրամասնությունների իրավունքների քայքայում Ուկրաինայում։ «Ոչ ոք չի ուզում ուկրաինամետ կառավարություն», – ասել է նա մարտի 28-ին։
Երբ Զելենսկին հրապարակավ բախվեց Օրբանի հետ Ուկրաինայի վարկի շուրջ, Մագյարը նույնիսկ կողմն անցավ վարչապետին. «Ոչ մի օտարերկրյա առաջնորդ չի կարող սպառնալ որևէ հունգարացու»։
Իր հերթին, Օրբանը փորձել է Մագյարին ներկայացնել որպես Բրյուսելի և Կիևի հետ դավաճան՝ հարձակում, որը դժվարությամբ է իրականացվում՝ հաշվի առնելով ընդդիմության առաջնորդի սեփական դիրքորոշումը։
Դա Բրյուսելին դնում է անհարմար դրության մեջ՝ հույս ունենալով փոփոխության, բայց պատրաստվելով շարունակականության։
«Դա նրան դարձնում է սև արկղ», – ասել է «Կանաչների» Եվրախորհրդարանի պատգամավոր, Հունգարիայի հարցերով Եվրախորհրդարանի զեկուցող Տինեկե Ստրիկը Բուդապեշտում կազմակերպված միջոցառման ժամանակ։ «Ի՞նչը նա կառաջնահերթացներ, եթե հաղթեր ընտրություններում: Սա նաև ԵՄ-ի համար է, որը մի փոքր հանելուկ է»:
Որոշ դիվանագետներ և ուկրաինացի պաշտոնյաներ կարծում են, որ Մագյարը կարող է մեղմացնել իր դիրքորոշումը, եթե նա հաղթի, հատկապես այն պատճառով, որ ԵՄ սառեցված ֆոնդերի միլիարդավոր դոլարների բացումը նրա առաջնահերթությունն է:
«Իր հրապարակային ելույթներից հետո, այո, նա մի փոքր ավելի ճկուն է, և մենք դա ենք ակնկալում», – ասել է Ուկրաինայի կառավարության խորհրդականը: Սակայն երաշխիքները քիչ են: Հարցին, թե արդյոք Մագյարի գլխավորությամբ Հունգարիան կհրաժարվի ԵՄ 90 միլիարդ եվրոյի վարկի վրա իր վետոյից, Տիսայի մտածողությանը ծանոթ անձը պատասխանել է, որ դա, ի վերջո, կախված կլինի հանրային տրամադրությունից:
Ոչ Մոսկվա, ոչ Կիև
Վերջին տարիներին Օրբանը ավելի է մոտեցել Ռուսաստանին՝ միաժամանակ ավելի ու ավելի թշնամացնելով Ուկրաինային: Նրա արտաքին գործերի նախարարը խոստովանել է, որ Մոսկվային ճեպազրույցներ է տվել ԵՄ զգայուն հանդիպումներից հետո, և կառավարությունը ձգտել է ավելի սերտ կապերի Ռուսաստանի էներգետիկ ընկերությունների հետ:
Վերջին շաբաթներին Ֆիդեսը նույնպես խորը արմատներ է գցել հակաուկրաինական տրամադրությունների մեջ՝ պնդելով, որ Կիևը ցանկանում է Հունգարիային ներքաշել պատերազմի մեջ և սպառել նրա ռեսուրսները:
«Սա պատմական մտահոգություն է: Հունգարացիները չեն սիրում ուկրաինացիներին: Նրանք նաև չեն սիրում ռուսներին, բայց նրանք ուկրաինացիներին ավելի շատ չեն սիրում, քան ռուսներին», – ասել է Հունգարիայի Եվրոպական Միության հարցերով նախարար Յանոշ Բոկան:
«Մենք պատմական փորձ ունենք ուկրաինացիների հետ կապված՝ կազմակերպված հանցագործության, կոռուպցիայի և բռնության հարցում: Եվ մենք վերջերս և ոչ այնքան վերջերս տհաճ փորձ ունենք՝ կապված Անդրկարպատիայում էթնիկ հունգարացիների և ուկրաինացիների միջև հակամարտության հետ», – ասել է նա՝ անդրադառնալով այն օրենսդրությանը, որը ուկրաիներենը դարձրել է կրթության հիմնական լեզուն Արևմտյան Ուկրաինայի Զակարպատսկա շրջանում, ինչը Կիևին դրել է Բուդապեշտի հետ բախման ճանապարհին:
Մադյարը այս հարցում լարվել է: Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, նա այն նշել է որպես Օրբանի թույլ կետ և մեղադրել է կառավարությանը Կրեմլի հետ «բացահայտ դավաճանության» մեջ:
Ուկրաինայի հարցում նա Կիևին չի ներկայացրել որպես թշնամի, այլ ջանասիրաբար խուսափել է որևէ դրական գնահատականից՝ գիտակցելով, որ դրանք վատ կխաղան քվեատուփի վրա։
Դա պայմանավորված է նրանով, որ Հունգարիայում խոր արմատներ ունեն հակաուկրաինական տրամադրությունները։ Policy Solutions վերլուծական կենտրոնի կողմից 2025 թվականի աշնանը անցկացված հարցման համաձայն՝ հունգարացիների կեսը Ուկրաինան վտանգավոր է համարում Հունգարիայի համար, մինչդեռ 64 տոկոսը դեմ է Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցությանը, իսկ 74 տոկոսը կարծում է, որ Հունգարիայի կառավարությունը չպետք է ֆինանսական օգնություն ուղարկի Կիևին։
Նշենք, որ Զելենսկին երկրի ամենաատելի քաղաքական գործիչներից մեկն է՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ նույն մակարդակի վրա։
«Պետր Մագյարը իրականում մեծ տեղ չունի Ուկրաինայի հարցում մանևրելու համար», – ասաց քաղաքականության լուծումների տնօրեն Անդրաշ Բիրո-Նագին: Նա բացատրեց, որ վերջին չորս տարիների ընթացքում Օրբանի կողմից Ֆիդեսին հարող լրատվամիջոցների միջոցով Ուկրաինայի դեմ քարոզարշավը կտրուկ նվազեցրել է Կիևի աջակցությունը: «Ուկրաինայի հարցում մրցակցային պատմություն չկար… Մագյարը փորձում է խուսափել այս հարցից, քանի որ կարծում է, որ սա կորած գործ է. նա չի կարող այն շրջել»:
Մարտին Տիսզայի կողմից կազմակերպված Ազգային օրվա միջոցառումների ժամանակ ամբոխի մեջ բարձրացվեց Ուկրաինայի մեծ դրոշ՝ որպես բողոքի նշան: Սակայն Մագյարը և անկախ լրատվամիջոցները մեղադրեցին Ֆիդեսին միջադեպը բեմադրելու մեջ՝ հակասություններ հրահրելու համար: «Մեկ անգամ ևս Ֆիդեսը և նրա քարոզչական մեքենան կարողացան միայն անպարկեշտ ստեր և սադրանք տարածել ուկրաինական դրոշի հետ կապված», – ասաց Մագյարը: Իշխող կուսակցությունը հերքել է մեղադրանքը:
Լարվածությունը սրելու նման փորձեր ամենուր են: Երկրի փողոցները ողողված են ժպտացող Ուկրաինայի նախագահի պատկերով գովազդային վահանակներով՝ «Մի թողեք, որ Զելենսկին վերջինը ծիծաղի»: Եվ նոր քարոզարշավի պաստառի դիզայնը ներառում է Զելենսկու և Մագյարի սև-սպիտակ լուսանկարները՝ «Նրանք վտանգավոր են» կարգախոսի ներքո։
«Ես չեմ կարող պատկերացնել ավելի սարսափելի բան, քան զոհին ագրեսոր հայտարարելը… սա է այն, ինչ անում է Օրբանը, դա իսկապես ստամոքսը ցնցող է և զզվելի», – ասաց «Երկխոսություն Հունգարիայի համար» կանաչ կուսակցության պատգամավոր Տիմեա Սաբոն, որը մարտի վերջին հրաժարվեց Բուդապեշտում վերընտրվելու մտադրությունից։
Մագյար. Հանելուկ Բրյուսելի համար
Տիսզան ցանկանում է առաջին օրվանից բանակցություններ սկսել Եվրոպական հանձնաժողովի հետ՝ օրենքի գերակայության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով սառեցված ԵՄ միջոցները ապաշրջափակելու համար, ինչպես Մագյարն ասել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի նման եվրոպական ծանրքաշայինների հետ հանդիպումների ժամանակ։ Սակայն կուսակցության ծրագիրը բավականին սահմանափակ է Բրյուսելի նկատմամբ հետագա պարտավորությունների առումով՝ առաջարկելով միայն Հունգարիայի կառավարության և ԵՄ ինստիտուտների միջև համագործակցության բարելավման մշուշոտ խոստումներ։
Միևնույն ժամանակ, Մագյարի՝ ընտրողներին ցույց տալու իր եվրոպամետ լինելը, Ուկրաինան դարձել է այն թեման, որից լավագույնս խուսափել։ Եվ նա շարունակում է Բրյուսելին հեռու պահել՝ խուսափելու Օրբանի մեղադրանքներից, թե ինքը Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի խամաճիկն է։
Ընդհանուր առմամբ, Բրյուսելի հիմնական հոսանքի հետ նրա հավատարմագրերը որոշակի վերանորոգման կարիք կունենան։
Չնայած նրա «Տիսզա» կուսակցությունը ԵՄ կենտրոնամետ աջ դաշինքի՝ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) անդամ է, Մագյարը և նրա ԵՄ խորհրդարանականները չեն ներկայացել ֆոն դեր Լեյենին և նրա հանձնաժողովին աջակցելու հունվարին կայացած անվստահության քվեարկությանը և, հետևաբար, պատժվել են խմբի ղեկավարության կողմից։
«Տիսզան» նաև դեմ է արտահայտվել ԵՄ-Մերկոսուր առևտրային համաձայնագրին, որը ԵԺԿ-ի մեկ այլ առաջնահերթություն է, մինչդեռ Մագյարը նպատակ ունի կրճատել կախվածությունը ռուսական նավթի ներմուծումից միայն մինչև 2035 թվականը, ինչը շատ ավելի ուշ է ԵՄ-ի կողմից սահմանված 2027 թվականի վերջնաժամկետից։
Այսպիսով, արդյո՞ք նա իսկապես ներկայացնում է Օրբանից մեծ շեղում։
«Նա միգրացիայի հարցում շատ է համընկնում Ֆիդեսի ասածների հետ։ Նա բավականին զգուշավոր է և նույնիսկ համընկնում է [Օրբանի հետ], երբ խոսքը վերաբերում է Ուկրաինային», – նկատեց Եվրախորհրդարանի անդամ Ստրիկը։ «Նա չի քննադատում ԵՄ-ն, բայց չի պաշտպանում ԵՄ-ն»։
