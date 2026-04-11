Լը Պենը գաղտնի ընթրիքի ժամանակ հանդիպել է Ֆրանսիայի ամենահարուստ մարդու և այլ խոշոր գործադիր տնօրենների հետ

Ֆրանսիական գործարար համայնքը ամիսներ շարունակ փորձում է կամուրջներ կառուցել ծայրահեղ աջերի հետ։
ՓԱՐԻԶ — Մարին Լը Պենը երեքշաբթի օրը ընթրել է LVMH-ի ղեկավար Բեռնար Արնոյի և այլ ազդեցիկ ֆրանսիական կորպորատիվ առաջնորդների հետ, մի հանդիպում, որը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ նրա ծայրահեղ աջ կուսակցությունը՝ «Ազգային միաբանությունը», դարձել է հիմնական շարժում, որը այլևս մեկուսացված չէ գործարար համայնքի կողմից։
«TotalEnergies»-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն Պատրիկ Պույանեն և CAC40-ում գրանցված ընկերությունների մի քանի այլ ղեկավարներ նույնպես մասնակցել են, ըստ «Ազգային միաբանության» բարձրաստիճան պաշտոնյայի և ներկայացված ընկերությունների երկու ղեկավարների, որոնց բոլորին թույլատրվել է անանուն մնալ՝ երեկոյի մասին անկեղծորեն խոսելու համար։
«Ազգային միաբանությունը» չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։ LVMH-ի խոսնակը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ, մինչդեռ կոմունալ ծառայությունների հսկա Engie-ի պաշտոնյան, որի գործադիր տնօրենը, ըստ լուրերի, ներկա է եղել հանդիպմանը, ասել է, որ ընկերության քաղաքականությունն է հանդիպել Ֆրանսիայի բոլոր քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։
Տարիներ շարունակ Ֆրանսիայի ձեռնարկատիրական վերնախավը խորապես կասկածանքով է վերաբերվել պոպուլիստական կուսակցությանը, որը կտրուկ փոփոխություններ է կատարել տնտեսական քաղաքականության, օրինակ՝ եվրագոտու անդամակցության հարցում: 2017 թվականին Արնոն աջակցել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին Լե Պենի դեմ և մինչև այս շաբաթ հրաժարվել է հանդիպել «Ազգային միաբանության» առաջնորդների հետ։
Սակայն, քանի որ Լե Պենը և «Ազգային միաբանության» նախագահ Ջորդան Բարդելան առաջատար դիրքեր են գրավում հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններից առաջ հարցումներում, բիզնես առաջնորդները ձգտում են կամուրջներ կառուցել ծայրահեղ աջ առաջնորդների հետ՝ ազդեցություն ձեռք բերելու այն կուսակցության վրա, որի տնտեսական տեսլականը հաճախ բախվում է իրենց շահերին։
Պույանեն հունվարին կոչ էր արել բիզնես առաջնորդներին խոսել ծայրահեղ աջ և ծայրահեղ ձախակողմյան «Անհնազանդ Ֆրանսիա» կուսակցության հետ՝ «որոշ ռեալիզմ մտցնելու համար շփոթված և պատրանքային քաղաքական բանավեճի մեջ»։
Մասնակիցներից մեկի համար աշխատող ղեկավարի խոսքով՝ հանդիպումը բիզնես առաջնորդների համար հնարավորություն չէր «հարմարվելու» Լե Պենի հետ, այլ՝ կարծիքների ակտիվ փոխանակում։
Սակայն նախկին կառավարության մի պաշտոնյա, որին անանունություն է տրամադրվել՝ նախկին գործընկերների հետ հարաբերությունները պաշտպանելու համար, ասել է, որ Լը Պենի «Արնոյի, Պույանեի և ուրիշների հետ հանդիպման խորհրդանշականությունը նպաստում է նրա հարաբերությունների նորմալացմանը»։
Ընթրիքը տեղի է ունեցել Փարիզի «Դրուան» բացառիկ ռեստորանում, ըստ ֆրանսիական «Le Nouvel Obs» շաբաթաթերթի, որն առաջինն էր լուսաբանել հանդիպման մասին։
«Le Nouvel Obs»-ը հայտնել է, որ ընթրիքին ներկա են եղել տասնյակից ավելի գործադիր տնօրեններ, այդ թվում՝ «Engie»-ի գործադիր տնօրեն Քեթրին Մակգրեգորը, «Accor» հյուրանոցային խմբի Սեբաստիան Բազինը, պահպանողական միլիարդատեր Վինսենթ Բոլորեի որդին, Սիրիլ Բոլորեն և «AXA» ապահովագրական ընկերության նախկին գործադիր տնօրեն Անրի դը Կաստրիսը։
Բաց մի թողեք
ՀԷՑ-ը հերքում է վճարումների վերաբերյալ սոցիալական ցանցերում տարածված կեղծ տեղեկատվությունը
«Դելիկատես» ՍՊԸ-ին պատկանող երշիկամսամթերքի արտադրությունում խախտումներ են հայտնաբերվել
Որքանո՞վ լուրջ կդառնա ավիացիոն վառելիքի ճգնաժամը Եվրոպայում