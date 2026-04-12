Մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը դարձել է աշխարհի գավաթի խաղարկության Օսիյեկի փուլի արծաթե մեդալակիր

Հայաստանի սպորտային մարմնամարզության հավաքականի անդամ, աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն, Օլիմպիական խաղերի արծաթե ու բրոնզե մեդալակիր Արթուր Դավթյանը դարձավ աշխարհի գավաթի խաղարկության խորվաթական փուլի արծաթե մեդալակիր:
Սպորտային մարմնամարզության աշխարհի գավաթի խաղարկության վերջին փուլի հենացատկի վարժության եզրափակչում Արթուր Դավթյանը հավաքեց 14.583 միավոր և զբաղեցրեց երկրորդ տեղը: Առաջին հորիզոնականը 14.616 միավորով գրավեց Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչ Հարի Հեփվորնը:
Ավելի վաղ աշխարհի գավաթի խաղարկության այս փուլում ոսկե մեդալակիր էր դարձել Համլետ Մանուկյանը, իսկ Արթուր Ավետիսյանը` բրոնզե:
Հայաստանի սպորտային մարմնամարզության հավաքականի անդամ Արթուր Ավետիսյանը մարմնամարզության 2026 թվականի աշխարհի գավաթի խաղարկությունում դարձել է բացարձակ գավաթակիր:
Այս մասին հայտնում է Հայաստանի մարմնամարզության ֆեդերացիան:
Աշխարհի գավաթի խաղարկության օղակների վարժություններում Արթուր Ավետիսյանը 6 փուլերից երեքում դարձել է ոսկե, արծաթե ու բրոնզե մեդալակիր:
Հայտնի է հայ ծանրորդների ելույթների ժամանակացույցը ԵԱ-ում
Ավտովթար Սևան – Ճամբարակ ճանապարհին․ կան տուժածներ. Լուսանկար
Խոշոր ավտովթար Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ-Շորժա ավտոճանապարհին․ կա 4 վիրավոր. Լուսանկար