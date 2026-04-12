2026 թ. մարտի 27-ից արագ ամուսնալուծության վճարը կրկնապատկվել է. կառավարության որոշում

Որպես կանոն ամուսնալուծությունը կարող է կատարվել երկու եղանակով՝ դատական կարգով կամ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման (ՔԿԱԳ) մարմիններում։ Սակայն շատ քաղաքացիներ չգիտեն՝ ի՞նչ ժամկետներում կարելի է ամուսնալուծվել ՔԿԱԳ մարմիններում և որքա՞ն արժե արագացված ամուսնալուծությունը։
Միևնույն ժամանակ, ինչպես տեղեկացնում է Iravaban.net-ը, ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի N 362-Ն որոշման համաձայն՝ ամուսնալուծության պետական գրանցման ժամկետի կրճատման վճարը բարձրացվել է 100,000 դրամից մինչև 200,000 դրամ։
Ե՞րբ կարելի է ամուսնալուծվել ՔԿԱԳ մարմիններում
«Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի համաձայն՝ ՔԿԱԳ մարմիններում ամուսնալուծվելու համար անհրաժեշտ է՝
Ամուսինների փոխադարձ համաձայնությունը՝ ամուսինների համատեղ դիմում ներկայացնելու միջոցով։
Ամուսիններից մեկի դիմումը, եթե մյուսին դատարանը ճանաչել է անհայտ բացակայող կամ անգործունակ, կամ մյուսը դատարանի դատավճռով դատապարտվել է ազատազրկման։
Դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը՝ դատական կարգով ամուսնալուծություն կատարելու դեպքում (այս դեպքում ՔԿԱԳ մարմինը միայն գրանցում է արդեն իսկ դատարանի կողմից լուծված ամուսնությունը)։
Ուշադրություն. Եթե ամուսինները չունեն փոխադարձ համաձայնություն կամ ունեն անչափահաս երեխաներ, ապա ամուսնալուծությունը կատարվում է միայն դատական կարգով՝ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 16-րդ հոդվածի համաձայն։
Որքա՞ն ժամանակ է տևում ամուսնալուծությունը ՔԿԱԳ մարմիններում
«Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի 50-րդ հոդվածի համաձայն՝ ամուսնալուծության պետական գրանցումը կատարվում է ամուսնալուծության մասին դիմում տալու օրվանից երկու ամիս անցնելուց հետո։
Ամուսնալուծության պետական գրանցման համար ներկայացված դիմումը ուժի մեջ է վեց ամսվա ընթացքում։
Ժամկետի կրճատման նոր վճարը
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 22-ի N 1188-Ն որոշման մեջ կատարված փոփոխության համաձայն՝ ամուսնալուծության պետական գրանցման ժամկետի կրճատում՝ ամուսնալուծվողների ցանկությամբ նշանակված օրը՝ 200,000 դրամ (նախկինում 100,000 դրամ)։
Սա նշանակում է, որ եթե ամուսինները ցանկանում են ամուսնալուծվել առանց երկու ամիս սպասելու՝ իրենց ընտրած ցանկացած օրը, նրանք պետք է վճարեն 200,000 դրամ։
Հատուկ դեպքեր՝ առանց սպասելու
Եթե ամուսիններից մեկին դատարանը ճանաչել է անհայտ բացակայող կամ անգործունակ, կամ մյուսը դատարանի դատավճռով դատապարտվել է ազատազրկման, ինչպես նաև դատական կարգով ամուսնալուծություն կատարելու դեպքում, ամուսնալուծության պետական գրանցումը կատարվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու նույն աշխատանքային օրը՝ անվճար և առանց երկամսյա ժամկետի սպասելու։
Կարևոր է իմանալ
ՔԿԱԳ մարմիններում ամուսնալուծվելու համար անհրաժեշտ է ամուսինների փոխադարձ համաձայնությունը։
Սովորական ժամկետով ամուսնալուծության պետական գրանցումը կատարվում է դիմում տալուց 2 ամիս հետո՝ 100,000 դրամ+ պետտուրք վճարելով։
Ժամկետը կրճատելու համար (ցանկացած օրը ամուսնալուծվելու համար) պետք է վճարել 200,000 դրամ։
Ամուսնալուծության դիմումը ուժի մեջ է 6 ամիս։
Ամուսնալուծվողների ներկայությունը պարտադիր չէ գրանցման ժամանակ։
Ամուսնալուծության օրը կարող է փոխվել ամուսնալուծվողներից մեկի դիմումի հիման վրա՝ մինչև նշանակված օրվան նախորդող աշխատանքային օրը։
Ամուսնության ժամանակ ազգանունը փոխած ամուսինն իրավասու է ամուսնալուծությունից հետո պահպանելու այդ ազգանունը կամ վերադառնալու իր մինչամուսնական ազգանունին։
Ամուսինների կողմից առանձին դիմումներ ներկայացնելու դեպքում երկամսյա ժամկետը սկսվում է երկրորդ դիմումը մուտքագրելու օրվանից։
Հիշեք՝ ամուսնալուծությունը լուրջ քայլ է, որը պահանջում է խորը մտածում։ Եթե ունեք փոխադարձ համաձայնություն և ցանկանում եք ամուսնալուծվել ՔԿԱԳ մարմիններում, սովորական ժամկետով դա 2 ամիս է։
Սակայն եթե ցանկանում եք արագացնել գործընթացը և ամուսնալուծվել ցանկացած օրը, այդ ծառայության վճարը 2026 թվականի մարտի 27-ից կրկնապատկվել է և կազմում է 200,000 դրամ։ Ժամկետի ընտրությունը կախված է ձեր անձնական իրավիճակից և հնարավորություններից:
