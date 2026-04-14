ԵՄ, Ուկրաինա, Ռուսաստան և միգրացիա. Հինգ եզրակացություն Պետեր Մագյարի մամուլի ասուլիսից

Հունգարիայի ընտրված վարչապետ Պետեր Մագյարը երկուշաբթի օրը կոչ արեց խորհրդարանին արագ հավաքվել՝ նոր կառավարություն ձևավորելու համար՝ նպատակ ունենալով մայիսի 5-ին իշխանությունը փոխանցել, և ուրվագծեց առաջնահերթությունները, այդ թվում՝ ԵՄ միջոցները, եվրոգոտին, Ուկրաինան, Ռուսաստանը և միգրացիան: Ահա նրա մամուլի ասուլիսի որոշ հիմնական եզրակացություններ:
Հունգարիայի ընտրված վարչապետ Պետեր Մագյարը երկուշաբթի օրը հայտարարեց, որ պատրաստ է արագ ստանձնել պաշտոնը և կոչ արեց երկրի նախագահին գումարել խորհրդարանը՝ «որքան հնարավոր է շուտ» նոր կառավարություն ձևավորելու համար՝ հույս հայտնելով, որ Վիկտոր Օրբանին կփոխարինի վարչապետի պաշտոնում արդեն մայիսի 5-ին:
Մագյարը Բուդապեշտում անցկացրեց երեքժամյա միջազգային մամուլի ասուլիս՝ պատասխանելով հարցերի լայն շրջանակի վերաբերյալ:
«Հունգարիայի ժողովուրդը քվեարկեց ոչ թե պարզ կառավարության փոփոխության, այլ ռեժիմի ամբողջական փոփոխության օգտին», – ասաց նա:
Ստորև ներկայացված են նրա ելույթի հիմնական կետերը եվրոպական հարցերում.
ԵՄ միջոցների արգելափակումը վերացնելը
Մագյարն ասել է, որ սառեցված ԵՄ միջոցների ապահովումը իր կառավարության գերակա խնդիրն է, քանի որ Եվրոպական հանձնաժողովը կասեցրել է Հունգարիային հատկացված 27 միլիարդ եվրոյից 17 միլիարդ եվրոյի տրամադրումը։
SAFE ծրագրի շրջանակներում Բուդապեշտի պաշտպանական ծրագիրը՝ 150 միլիարդ եվրոյի վարկային գործիքը, որը նախատեսված է ամբողջ դաշինքում պաշտպանական արտադրությունը խթանելու համար, նույնպես դեռևս չի հաստատվել։
Մագյարն ասել է, որ ինքը չորս կետից բաղկացած ծրագիր ունի՝ Հունգարիայի համար ԵՄ միջոցների տրամադրման վերաբերյալ համաձայնության հասնելու համար և արդեն ակտիվ բանակցություններ է վարում Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ։
«Սրանք կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցառումներ են, այդ թվում՝ Եվրոպական դատախազությանը միանալը», – ասել է Մագյարը՝ նկատի ունենալով ԵՄ անկախ դատախազական մարմինը, որին Հունգարիան որոշել էր չմիանալ։ «Երկրորդը դատական և քննչական մարմինների անկախության վերականգնումն է, երրորդը՝ մամուլի ազատության ապահովումը, իսկ չորրորդը՝ հունգարական համալսարանների և ակադեմիական ազատության ազատագրումը»։
Նա ասել է, որ հույս ունի, որ ծրագիրը բավարար կլինի «հնարավորինս արագ» որոշումներ կայացնելու համար։
Միանալ եվրոգոտուն
Մագյարն ասել է, որ իր կառավարությունը կգնահատի եվրոգոտու միանալը, ինչը նախընտրական հիմնական խոստումներից մեկն էր։
«Հունգարիայի ժողովրդի և հունգարացի գործարար առաջնորդների մեծամասնությունը կարծում է, որ եվրոգոտու միանալու ամսաթիվ սահմանելը հունգարական տնտեսությանը որոշակի կայունություն կապահովի», – ասել է Մագյարը։
Նա հավելել է, որ անդամակցության ամսաթիվ նշանակելուց առաջ նախ պետք է ուսումնասիրեն բյուջեի վիճակը և արագ խորհրդակցություններ անցկացնեն։
Պահպանել Ուկրաինայի վարկից հրաժարվելու իրավունքը
Մագյարն ասել է, որ Հունգարիան ցանկանում է բարեկամական հարաբերություններ ունենալ իր բոլոր հարևանների, այդ թվում՝ Ուկրաինայի հետ, և նշել է, որ պատրաստ կլինի հանդիպել նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ։
Նա ընդգծել է, որ Ուկրաինային չի կարելի ստիպել ընդունել խաղաղության համաձայնագիր, որը պահանջում է տարածք զիջել։
«Ոչ մի այլ երկիր իրավունք չունի ասել, որ դուք պետք է հրաժարվեք այս կամ այն տարածքից։ Ամեն ոք, ով նման բան է ասում, ինքն էլ դավաճան է», – ասել է Մագյարը։
ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկային փաթեթի վերաբերյալ Մագյարն ասել է, որ աջակցում է Հունգարիայի հրաժարմանը, որը բանակցվել է Օրբանի կառավարության կողմից՝ հղում անելով Հունգարիայի վատ բյուջետային իրավիճակին։
Մագյարը նաև ասել է, որ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցությունը «հաջորդ տասը տարիների ընթացքում» իրատեսական չի լինի և դեմ է երկրի ԵՄ անդամակցության ցանկացած արագացված գործընթացի։
Շարունակել ռուսական նավթ գնելը
Մագյարը նշել է, որ Ռուսաստանը պետք է դադարեցնի պատերազմը, և որ այդ ուղերձը նա ուղղակիորեն կփոխանցի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, եթե հնարավորություն տրվի։
«Եթե Վլադիմիր Պուտինը զանգահարի, ես կվերցնեմ հեռախոսը։ Եթե մենք խոսեինք, կարող էի նրան ասել, որ լավ կլինի չորս տարի անց դադարեցնել սպանությունները և ավարտել պատերազմը»։
«Դա, հավանաբար, կարճ հեռախոսազրույց կլինի, և ես չեմ կարծում, որ նա կավարտի պատերազմը իմ խորհրդով», – հավելել է նա։
Էներգիայի վերաբերյալ Մագյարն ասել է, որ երկիրը կշարունակի գնել ռուսական էներգիա և առաջնահերթություն կտա ամենաէժան նավթին, մի դիրքորոշում, որը, կարծես, հակասում է նրա նախընտրական խոստումին՝ մինչև 2035 թվականը ռուսական էներգիայի ներմուծումը փուլ առ փուլ դադարեցնելու վերաբերյալ։
Ընդդեմ ԵՄ միգրացիոն պակտի
Մագյարը նշել է, որ Հունգարիան պետք է լուծի օրական 1 միլիոն եվրո տուգանքների հարցը, որոնց հետ նա բախվում է միգրանտների նկատմամբ վերաբերմունքի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի նախորդ որոշմանը չկատարելու համար։
«Կան այլ երկրներ, որոնք կարողացել են պահպանել ԵՄ օրենսդրությունը՝ առանց անկանոն միգրանտների մուտքը թույլատրելու։ Եթե Սլովակիան և Լեհաստանը կարողացան լուծել այս խնդիրը, ապա մենք էլ կարող ենք»։
Մագյարն ասաց, որ դեմ է ԵՄ միգրացիոն համաձայնագրին և մտադիր է պահպանել Օրբանի կառավարության կողմից կառուցված սահմանային ցանկապատը։
«Հունգարիան շատ խիստ դիրքորոշում է որդեգրել անօրինական միգրացիայի հարցում։ Այն չի ընդունի որևէ համաձայնագիր կամ բաշխման մեխանիզմ, և մենք կպահպանենք հարավային սահմանային ցանկապատը և կփակենք այնտեղ առկա անցքերը»։
Նա հավելեց, որ Հունգարիան կարող է նպաստել այլ երկրների պաշտպանական կարողություններին սահմանապահներ տեղակայելով։
Բաց մի թողեք
Ինչպես է Օրբանը պարտվել Հունգարիայի ընտրություններում
Պետեր Մագյարը մշակում է մեծ գործարք՝ Հունգարիայի և Բրյուսելի կապերը վերականգնելու համար, Տուսկը կօգնի
Հունգարիայի նորընտիր վարչապետ Պետեր Մագյարը պահանջում է, որ «Օրբանի խամաճիկները» հեռանան պաշտոնից