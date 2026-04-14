Մագյարը դուռը բաց է պահում ռուսական էներգիայի համար՝ չնայած ԵՄ-ի կողմից էներգիայի մատակարարման փուլային դադարեցման ծրագրերին

Հունգարիայի վարչապետ ընտրվելուց հետո իր առաջին մամուլի ասուլիսում Պետեր Մագյարը երկուշաբթի օրը հայտարարեց, որ երկիրը կշարունակի փնտրել ամենաէժան էներգիայի աղբյուրները, այդ թվում՝ Ռուսաստանից: Նրա հայտարարությունը, կարծես, հակասում է մինչև 2035 թվականը ռուսական էներգիայի ներմուծումը փուլային դադարեցնելու նախկին խոստումներին:
Հունգարիայի ընտրված վարչապետ Պետեր Մագյարը ապրիլի 12-ի ընտրություններում հաղթանակ տանելուց հետո իր առաջին մամուլի ասուլիսում հայտարարեց, որ երկիրը կշարունակի գնել ռուսական էներգիա և առաջնահերթություն կտա ամենաէժան նավթին, մի դիրքորոշում, որը, կարծես, հակասում է նրա նախընտրական խոստումին՝ մինչև 2035 թվականը ռուսական էներգիայի ներմուծումը փուլային դադարեցնելու վերաբերյալ:
«Ոչ ոք չի կարող փոխել աշխարհագրությունը, Ռուսաստանը և Հունգարիան այստեղ են մնալու համար: Կառավարությունը հում նավթ և գազ կձեռք բերի հնարավորինս էժան և անվտանգ եղանակով», – լրագրողներին ասաց Մագյարը:
Նրա մեկնաբանությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ Եվրամիությունը ողջունեց հեռացող վարչապետ Վիկտոր Օրբանի պաշտոնանկությունը, ով հաճախ քննադատում էր դաշինքի էներգետիկ անցումը և ռուսական էներգիայի ներմուծման նկատմամբ նրա կոշտ դիրքորոշումը:
Դրանք նաև հարցեր են առաջացնում այն մասին, թե արդյոք ԵՄ առաջնորդները կբախվեն նմանատիպ մարտահրավերների, քանի որ ԵՄ-ն պատրաստվում է մինչև 2027 թվականի վերջը փուլ առ փուլ հրաժարվել ռուսական էներգիայից։
Կարո՞ղ է Պետեր Մագյարը վերացնել Հունգարիայի կախվածությունը ռուսական նավթից։
Մագյարի դիտողությունները կարող են անհանգստացնել ԵՄ առաջնորդներին, քանի որ նա առաջարկել է, որ ԵՄ-ն պետք է «վերացնի պատժամիջոցները» ռուսական էներգիայի նկատմամբ՝ հավելելով, որ «ոչ ոք չի ցանկանում չափազանց շատ վճարել» էներգամատակարարման համար։
Մինչ աշխարհը էներգետիկ ճգնաժամի է բախվում Իրանի պատերազմի պատճառով՝ գների կտրուկ աճով և մատակարարման հնարավոր պակասով, մասնավորապես Հունգարիան դժվարանում է, քանի որ հունվարին վնասվել է «Դրուժբա» խողովակաշարը՝ Ուկրաինայի տարածքով ռուսական նավթի տեղափոխման հիմնական երթուղին, որը վնասվել է Ուկրաինայի արևմուտքում գտնվող էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա Ռուսաստանի կողմից հարվածից հետո, պնդում է Կիևը։
Հունգարիան մնում է ԵՄ-ի ամենաշատ կախված երկրներից մեկը ռուսական էներգիայից՝ կազմելով մատակարարման մոտ 90%-ը։
Փետրվարին և մարտին Դրուժբայի արտահոսքը զրոյի հասցվելուց հետո, ցամաքով շրջապատված և քիչ այլընտրանքներով Հունգարիան ստիպված էր օգտագործել ռազմավարական պաշարները և կրճատել վերամշակման գործարանների թողունակությունը, Euronews-ին ասել է Kpler տվյալների հետախուզական ընկերության ավագ վերլուծաբան Վիկտորիա Գրաբենվյոգերը։
Պակասորդը մեղմելու համար Հունգարիայի միակ վերամշակող MOL-ը մեծացրել է ծովային ներմուծումը Խորվաթիայի Օմիշալ տերմինալի միջոցով, որը մատակարարվում էր Adria խողովակաշարով։
Kpler-ի տվյալների համաձայն՝ Խորվաթիայի միջոցով հունգարական ներմուծումը մարտ ամսին հասել է օրական մոտ 100,000 բարել նավթի, որը ներառում է լիբիական և նորվեգական հում նավթ։
Ընդհանուր առմամբ, վերլուծաբանները նշում են, որ ռուսական նավթը այլընտրանքային մատակարարներով փոխարինելը զգալիորեն նեղացնում է Հունգարիայի ֆինանսական առավելությունը. նույնիսկ եթե ծավալները ապահովվում են Խորվաթիայի միջոցով, ավելի բարձր մուտքային ծախսերը սեղմում են շահույթը։
Բաց մի թողեք
