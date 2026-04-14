Պետեր Մագյարը մեղադրում է հեռացող արտգործնախարարին գաղտնի փաստաթղթեր ոչնչացնելու մեջ

Հունգարիայի ընտրված վարչապետ Պետեր Մագյարը մեղադրել է հեռացող արտգործնախարար Պետեր Սիյարտոյին Արտաքին գործերի նախարարությունում պատժամիջոցներին վերաբերող գաղտնի փաստաթղթերը ոչնչացնելու մեջ՝ հղում անելով ներքին աղբյուրներին երկուշաբթի օրը Բուդապեշտում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Նախարարությունը դեռևս չի արձագանքել։
Մագյարը այս հայտարարությունն արել է Բուդապեշտում կայացած միջազգային մամուլի ասուլիսում՝ մեկ օր անց այն բանից հետո, երբ նա և իր «Տիսա» կուսակցությունը համոզիչ հաղթանակ տարան Հունգարիայի խորհրդարանում՝ ստանալով երկու երրորդի մեծամասնություն։
Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Սիյարտոն մեղադրվել է իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ սերտ կապեր պահպանելու և նրան Հունգարիայի օգնությունը առաջարկելու մեջ՝ ռուս անձանց ԵՄ պատժամիջոցների ցուցակից հանելու համար։
Մագյարը մամուլի ասուլիսի ժամանակ նամակ է ստացել, որը նա անմիջապես փոխանցել է լրագրողներին։
«Ես հենց նոր ստացա տեղեկատվությունը, կկիսվեմ դրանով ձեզ հետ։ Շատերը կարծում էին, որ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն անհետացել է, քանի որ երեկ Վիկտոր Օրբանի հաղթական ելույթի ժամանակ նրան չէին տեսնում», – ասաց Մագյարը։
«Այսօր ժամը 10-ին նա ներկայացավ Արտաքին գործերի նախարարություն, և այդ ժամանակից ի վեր նա և իր ամենաանմիջական գործընկերները մանրացնում են պատժամիջոցների նյութերի հետ կապված փաստաթղթերը»։
Մագյարը հավելեց, որ տեղեկատվությունը ստացվել է նախարարության ներքին աղբյուրներից, որտեղ շատ պաշտոնյաներ ակտիվորեն օգնում են նրա «Տիսա» կուսակցությանը։
«Սա է այն, ինչ տեղի է ունենում Հունգարիայում հենց հիմա։ Մենք օրեր շարունակ գիտեինք, որ փաստաթղթերի ոչնչացումը սկսվել է ոչ միայն նախարարություններում, այլև Օրբանի էլիտայի հետ կապված այլ հաստատություններում», – ասաց Մագյարը։
Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարությունը դեռևս չի պատասխանել մեկնաբանության հարցմանը։
