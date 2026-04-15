15/04/2026

ԱՄՀ-ն իջեցրել է Եվրագոտու տնտեսական աճի կանխատեսումը 1.4%-ից մինչև 1.1%՝ Իրանի պատերազմի պատճառով

infomitk@gmail.com 15/04/2026 1 min read

Արժույթի միջազգային հիմնադրամը (ԱՄՀ) 2026 թվականի համար Եվրագոտու տնտեսական աճի իր կանխատեսումը 1.4%-ից իջեցրել է մինչև 1.1%, քանի որ Եվրագոտու հեռանկարները նվազում են բարձր գնաճի և նվազող թափի պատճառով։

Եվրագոտու տնտեսական հեռանկարները մթնել են, քանի որ ԱՄՀ-ն իջեցրել է ՀՆԱ աճի իր կանխատեսումը ընթացիկ տարվա համար մինչև 1.1%։

Նախկին 1.4% գնահատականից այս իջեցումը Իրանի պատերազմի ուղղակի հետևանք է, որը ցնցումներ է առաջացրել միջազգային շուկաներում։

Երեքշաբթի օրը հրապարակված ԱՄՀ-ի Համաշխարհային տնտեսական հեռանկարի համաձայն՝ Հորմուզի նեղուցի շրջափակման և Մերձավոր Արևելքում ենթակառուցվածքների վնասման պատճառով էներգետիկ շուկաների խափանումները արդյունավետորեն կասեցրել են աշխարհի խոշոր տնտեսությունների վերականգնումը։

Թշնամական գործողությունների սրացումը համաշխարհային գնաճի սպասումները հասցրել է մինչև 4.4%։

«Հուսով ենք, որ այս տնտեսական ցնցման մեծ մասը կարճատև կլինի, եթե հակամարտությունը չձգձգվի», – ասաց Լինդսի Ջեյմսը, Quilter-ի ներդրումային ռազմավարը։

«Որքան երկար է հակամարտությունը տևում, այնքան մեծ է տնտեսական անկման ներուժը», – շարունակեց նա։

Եվրոպայի համար, որը մնում է խիստ զգայուն բնական գազի գների տատանումների նկատմամբ, ԱՄՀ-ի կողմից ենթադրվող էներգիայի ծախսերի 19% աճը զգալի խոչընդոտ է ստեղծում արդյունաբերական արտադրության համար։

Գլխավոր տնտեսագետ Պիեռ-Օլիվիե Գուրինչասը նշեց, որ չնայած համաշխարհային տնտեսությունը նախկինում ցուցաբերել էր դիմադրողականություն առևտրային պրոտեկցիոնիստական ​​քաղաքականության նկատմամբ, ներկայիս Մերձավոր Արևելքի ճգնաժամը կասեցրել է այդ առաջընթացը։

ԱՄՀ-ն նաև զգուշացնում է, որ եվրոգոտու 21 երկրները այս աճող ծախսերից ամենաշատ տուժածների շարքում են, քանի որ նրանք չունեն այլ խոշոր տերությունների էներգետիկ անկախությունը։

«Լարվածությունը շարունակում է սրվել [չնայած հրադադարին]… նույնիսկ ցանկացած լուծման դեպքում, իրավիճակը, հավանաբար, չի վերադառնա նորմալ հուն, և մենք այժմ պետք է ծանոթանանք նավթի և գազի բարձրացած գներին մոտ ապագայում», – շարունակեց Ջեյմսը։

Տնտեսական լարվածությունը հատկապես զգացվում է նաև Ուկրաինայում, որը պետք է դիմակայի Ռուսաստանի լիամասշտաբ ներխուժմանը, և որտեղ մարտին գնաճը հասավ 7.9%-ի։

Ըստ Ուկրաինայի Ազգային բանկի կառավարչի՝ երկիրը «քայլում է ածելիի շեղբի վրա», քանի որ հավասարակշռում է ներքին պատերազմական ջանքերը արտաքին գնային ցնցումների հետ։

Տարբեր ցուցանիշներ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի համար

Մինչ Եվրոպան բախվում է տնտեսության սառեցման, ԱՄՆ-ի աճի կանխատեսումը նույնպես կրճատվել է մինչև 2.3%։

ԱՄՀ-ն ենթադրում է, որ ամերիկյան առևտրային սակագների ազդեցությունը ավելի քիչ ծանր է եղել, քան սկզբում վախենում էին, բայց էներգետիկ ցնցումը մնում է գերիշխող գործոն։

Ի տարբերություն դրա, Ռուսաստանում կանխատեսվում է աննշան բարձրացում մինչև 1.1%, քանի որ այն օգտվում է թանկ նավթի հետ կապված արտահանման ավելի բարձր եկամուտներից։

Սա ստեղծում է բարդ աշխարհաքաղաքական լանդշաֆտ, որտեղ էներգակիրների արտահանողները ժամանակավոր թեթևացում են գտնում, մինչդեռ ներմուծողները, մասնավորապես եվրոգոտում և Սահարայի ենթասահարյան Աֆրիկայում, տեսնում են, որ իրենց ֆինանսական բարձիկները անհետանում են։

Արժույթի միջազգային հիմնադրամը շարունակում է զգուշավոր լինել ապագայի նկատմամբ՝ նշելով, որ չնայած ժամանակավոր հրադադարի մասին լուրերին, անկման ռիսկերը մնում են բարձր։

Եթե էներգետիկ անկայունությունը շարունակվի մինչև 2027 թվականը, հիմնադրամը զգուշացնում է «ծանր սցենարի» մասին, որտեղ համաշխարհային աճը կարող է կտրուկ անկում ապրել մինչև 2%, ինչը կստիպի կենտրոնական բանկերին պահպանել բարձր տոկոսադրույքներ՝ շարունակական գնաճի դեմ պայքարելու համար։

