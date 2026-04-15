Հազարավոր մարդիկ հավաքվել են Լեհաստանում՝ մասնակցելու ամենամյա «Կենդանիների երթին»՝ Հոլոքոստի զոհերի հիշատակը հարգելու համար

Մասնակից 50 փրկվածներից մի քանիսը ժամանել էին Իսրայելից, կազմակերպիչներն ասել են՝ չնայած Իրանի պատերազմի հետ կապված օդային տարածքի սահմանափակումների պատճառով առաջացած լոգիստիկ դժվարություններին։
Հոլոքոստը աշխարհի տարբեր ծայրերից փրկվածները միացել են հազարավոր մարդկանց երեքշաբթի օրը կայացած «Կենդանիների երթին», որը ամենամյա միջոցառում է, որը անցկացվում է Լեհաստանի Օսվենցիմի համակենտրոնացման ճամբարի տարածքում՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նացիստական Գերմանիայի կողմից սպանված 6 միլիոն հրեաների հիշատակին։
Մասնակից 50 փրկվածներից մի քանիսը ժամանել էին Իսրայելից, կազմակերպիչներն ասել են՝ չնայած Իրանի պատերազմի հետ կապված օդային տարածքի սահմանափակումների պատճառով առաջացած լոգիստիկ դժվարություններին։
«Կենդանիների միջազգային երթ» կազմակերպության գործադիր տնօրենի տեղակալ Ռևիտալ Յակին Կրակովսկին զգուշացրել է, որ հակասեմականությունն այսօր կենդանի է՝ չնայած Հոլոքոստի դասերին։
«Հոկտեմբերի 7-ից ի վեր հակասեմականությունն աճել է և տարածվում է ամենուրեք», – ասել է նա։ «Այս ատելության մասշտաբները և նորմալացումը արտացոլում են այն մռայլ ժամանակները, որոնք մենք տեսել ենք նախկինում, և այսօր, բոլոր օրերից ավելի, մենք գիտենք, թե ինչպես է այն ավարտվել»։
Լեհաստանում երթը տեղի ունեցավ հրեական օրացույցում Հոլոքոստի հիշատակի օրը։
Տղամարդը կանգնած է Օսվենցիմի մուտքի առջև՝ Հոլոքոստը հիշատակող ամենամյա «Կենդանիների երթից» առաջ Օսվենցիմում, 2026 թվականի ապրիլի 14-ին։
Տղամարդը կանգնած է Օսվենցիմի մուտքի առջև՝ Հոլոքոստը հիշատակող ամենամյա «Կենդանիների երթից» առաջ Օսվենցիմում, 2026 թվականի ապրիլի 14-ին։ AP լուսանկար։
Այն սկսվել է Օսվենցիմից և ավարտվել 3 կիլոմետր հեռավորության վրա՝ Բիրկենաուում, որտեղ Եվրոպայի տարբեր ծայրերից հրեաներ են տեղափոխվել գնացքով և սպանվել գազային խցիկներում։
Հյուրերի թվում էին վերջերս հակասեմական հարձակումներից փրկվածները, այդ թվում՝ դեկտեմբերին Սիդնեյի Բոնդի լողափում Խանուկայի տոնակատարության ժամանակ 15 մարդ սպանված զանգվածային կրակոցներից։
Հաննա Աբեսիդոնը՝ Հոլոքոստը փրկված 78-ամյա Տիբոր Վեյցենի դուստրը, որը Բոնդի լողափի կոտորածի ժամանակ սպանված 15 մարդկանցից մեկն է, պատմել է իր հոր սպանության հետ կապված հարձակման մասին։
«Իմ հայրը չհասավ այնտեղ, որովհետև հրեա էր», – ասաց Աբեսիդոնը: «Ամեն ինչ սկսվում է հրեաներից, բայց չի ավարտվում հրեաներով»:
Ամենամյա երթը, որն այժմ անցկացվում է իր 38-րդ տարում, սովորաբար ներգրավում է հազարավոր մասնակիցների, այդ թվում՝ Հոլոքոստը վերապրածների և հրեա ուսանողների, առաջնորդների և քաղաքական գործիչների:
Հարգանքի տուրք Իսրայելում
Երեքշաբթի օրը Իսրայելը կանգ առավ, երբ ամբողջ երկրում հնչեցին սիրեններ՝ Հոլոքոստի ժամանակ սպանված 6 միլիոն հրեաների հիշատակին նվիրված Հոլոքոստի հիշատակին նվիրված Հիշատակի արարողության ժամանակ:
Տեղական ժամանակով ժամը 10:00-ին (08:00 CET) Իսրայելը երկու րոպե լռություն պահպանեց, երթևեկությունը դադարեց, և առօրյա կյանքի ռիթմը դադարեցվեց՝ զոհվածների հիշատակին նվիրված խորհրդանշական արարքով:
Հիշատակի արարողությունը, որը տեղի է ունենում ամեն տարի ապրիլին կամ մայիսին՝ համաձայն հրեական օրացույցի, առանձին է Հոլոքոստի միջազգային հիշատակի օրվանից, որը նշվում է հունվարի 27-ին։
Այս տարվա հիշատակի արարողությունը տեղի է ունենում Իրանի հետ երկշաբաթյա փխրուն հրադադարի ֆոնին, որը սկսվել էր փետրվարի 28-ին, երբ ԱՄՆ-Իսրայելի համատեղ օդային հարձակման հետևանքով սպանվեց Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին։
Բաց մի թողեք
Զելենսկին եվրոպացի դաշնակիցներին առաջարկում է նոր համատեղ անվտանգության համակարգ
Իտալիան դադարեցնում է Իսրայելի հետ պաշտպանական համաձայնագրի երկարաձգումը. Ջորջիա Մելոնի
Օրբանի պարտության մեջ չափազանց շատ բան չկա մեկնաբանելու