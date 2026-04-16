16/04/2026

EU – Armenia

Գիտենք, թե ինչ ռազմական միջոցներ եք տեղափոխում և որտեղ եք դրանք տեղափոխում․ ԱՄՆ պատերազմի նախարարն Իրանին

infomitk@gmail.com 16/04/2026 1 min read

Նավերի՝ միջազգային ջրերով օրինականորեն անցնող առևտրային նավերի վրա հրթիռներ և անօդաչու սարքեր արձակելու սպառնալիքը վերահսկողություն չէ, դա ծովահենություն է, դա ահաբեկչություն է, հայտարարել է ԱՄՆ պատերազմի նախարար Փիթ Հեգսեթը։

– Իրանի զինվորականներին և ԻՀՊԿ-ին. մենք գիտենք, թե ինչ ռազմական միջոցներ եք տեղափոխում և որտեղ եք դրանք տեղափոխում։ Մենք վերալիցքավորվում ենք ավելի շատ, քան երբևէ։

– Իրան, դուք սիրում եք հրապարակավ ասել, որ դուք վերահսկում եք Հորմուզի նեղուցը, բայց չունեք ռազմածովային ուժեր կամ իրական տիրույթի իրազեկություն։ Դուք ոչինչ չեք կարող վերահսկել։

– Ինչպես մեր բանակցողներն ասել են, դուք՝ Իրանը, կարող եք ընտրել բարգավաճ ապագա, ոսկե կամուրջ, և մենք հույս ունենք, որ դուք դա կանեք Իրանի ժողովրդի համար։ Մինչդեռ, և այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է, մենք կպահպանենք այս շրջափակումը, հաջող շրջափակումը։ Բայց եթե Իրանը վատ ընտրություն կատարի՞, ապա նրանք կունենան շրջափակում և ռումբեր կթափվեն ենթակառուցվածքների, էներգետիկայի և էներգետիկայի վրա։

– Ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը և մեր ընկերները ֆինանսների նախարարությունում նույնպես սկսում են «Տնտեսական ցասում» գործողությունը՝ առավելագույնի հասցնելով տնտեսական ճնշումը։

Բաց մի թողեք

1 min read

16/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

16/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

15/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

16/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

16/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

16/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

16/04/2026 infomitk@gmail.com