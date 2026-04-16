Տավուշի փոխմարզպետը 7 անշարժ գույք ունի. հայտարարագրի հետքերով. Լուսանկար

Ուսումնասիրվել է Տավուշի մարզպետի տեղակալ Նարեկ Ղուշչյանի ունեցվածքը։ Ռուսաստանի Դաշնությունում ծնված և շուրջ 15 տարի վարկային ոլորտում աշխատած Նարեկ Ղուշչյանը Տավուշի մարզպետի տեղակալ է նշանակվել 2021 թվականին։
Մինչ այդ նա երկար տարիներ աշխատել է Իջևանի համայնքապետարանում, իսկ ավելի վաղ՝ մինչև հեղափոխությունը, «ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ-ում։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը պարզել է, որ, համաձայն փոխմարզպետի՝ 2024 թվականի անշարժ գույքի, եկամուտների, ծախսերի և շահերի տարեկան հայտարարագրի, Նարեկ Ղուշչյանն ունի 7 անշարժ գույք՝ 1 բնակարան, 1 անհատական բնակելի տուն և 5 հողամաս։ Նրա գույքերը գտնվում են Տավուշի մարզի Իջևան և Սևքար համայնքներում։
Փոխմարզպետը 2012 թվականից շահագործում է 2006 թվականի արտադրության AUDI մակնիշի ավտոմեքենա։
Նրա բանկային հաշիվների մնացորդը կազմել է 620 հազար դրամ, իսկ կանխիկ դրամական միջոցները՝ 35 հազար դրամ։
Հաշվետու տարվա եկամուտները կազմել են 18 մլն 588 հազար դրամ, որից 10 մլն 564 հազար դրամը՝ աշխատանքի վարձատրություն է ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմից։ Եկամուտների 8 մլն դրամը ստացված փոխառություն է Կոնվերս Բանկից և Էվոկաբանկից։
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մայր գումարի մնացորդը հաշվետու տարվա՝ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել է 24 մլն 350 հազար դրամ։ Վարկերի մարմանն ուղղված վճարումները կազմել են 7 մլն 140 հազար դրամ։
Համեմատության համար նշենք, որ 2021 թվականին նրա բանկային հաշիվների մնացորդները կազմել են 1 մլն 181 հազար դրամ, իսկ կանխիկ միջոցները՝ 1 մլն 500 հազար դրամ և 33 հազար ռուբլի։ 2021 թվականի տվյալներով՝ Ղուշչյանի հաշվետու տարվա եկամուտները կազմել են 9 մլն 972 հազար դրամ։
Նարեկ Ղուշչյանը «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության Իջևանի տարածքային կազմակերպության խորհրդի անդամ է։
Ղուշչյանի կինը՝ Աննա Ալիխանյանը, «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ի գործառնական տնօրենն է։
Հիշեցնենք նաև, որ 2022 թվականին Նարեկ Ղուշչյանի անունը շրջանառվում էր երիտասարդի վրաերթի դեպքի առնչությամբ։ Հոկտեմբերի 23-ին Երևանում վրաերթ էր տեղի ունեցել։ Ժամը 16:40-ի սահմաններում 41-ամյա Նարեկ Ղուշչյանը Nissan մակնիշի 550 LL 60 համարանիշի ավտոմեքենայով Ռուբինյանց փողոցում վրաերթի էր ենթարկել 20-25 տարեկան մի երիտասարդի։ Վարորդը փախուստի չէր դիմել, օգնել էր վրաերթի ենթարկվածին և իր ավտոմեքենայով նրան տեղափոխել «Իզմիրլյան» բժշկական կենտրոն։
Եզրափակելով՝ Տավուշի փոխմարզպետ Նարեկ Ղուշչյանի հայտարարագրային, կենսագրական և հանրային դաշտում արձանագրված տվյալները ցույց են տալիս, որ նրա գործունեությունն ու ֆինանսական պատկերը շարունակում են մնալ ուշադրության կենտրոնում։
Օրինականության քերթողահոր ասպատակությունները
Ո՞ր կուսակցություններն են առաջիկա օրերին նախընտրական համագումար հրավիրելու
Եվրոպացի լիդերները վերապահումով կաջակցե՞ն Փաշինյանին, թե՞ վարկանիշի հետ կռիվ չեն տա