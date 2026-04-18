18/04/2026

EU – Armenia

Նուբարաշենի աղբավայրի տնօրենն ու աշխատակիցը տեղափովել են հիվանդանոց. բժիշկները պայքարում են նրանց կյանքի համար

infomitk@gmail.com 18/04/2026

Ապրիլի 18-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 18:00-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Նուբարաշենի բաժնում հերթական օպերատիվ տեղեկություններն են ստացվել, որ Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում հաշվառված Նուբարաշեն աղբավայրում պայթյուն-հրդեհ է տեղի ունեցել և կան տուժածներ։

Տեղում պարզվել է, որ նշված վայրից 2 հոգի, որոնցից մեկը ծայրահեղ ծանր վիճակում, տեղափոխվել են մեկն Այրվածքաբանության ազգային կենտրոն, մյուսը՝ Երևանի մասնագիտացված հիվանդանոցներից մեկը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների՝ աղբավայրի պահակակետի հարևանությամբ գտնվող պետքարանի լույսը վառելիս պայութն է տեղի ունեցել։

Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով վիրավորները աղբավայրի տնօրեն 36-ամյա Սարգիս Խաչատրյանն է և աղբավայրի աշխատակից 54-ամյա Էդիկ Միսակյանը։ Դեպքի մասին ոստիկանության Նուբարաշենի բաժնից տեղեկությունը փոխանցել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժին։

1 min read

Քաղցկեղի բուժումը Հայաստանում անվճար է միայն թղթի վրա

17/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսպանիայի ներգաղթային պաշտոնյաները չեղարկել են գործադուլը ․․․

17/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կնոջ մահվան պատճառը բժշկական միջամտությունն է, ոչ թե ոստիկանների բռնությունը. ՔԿ

16/04/2026 infomitk@gmail.com

1 min read

Եվրամիությունը Հունգարիան դիտարկելու է որպես Կենտրոնական Ասիայի հետ «կապող օղակ»

18/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին ուղերձ է հղել

18/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Եթե մենք չլինենք 18 տարեկան երեխաների կողքին, ո՞վ պետք է լինի». կամավոր Գևորգ Ինջիղուլյանը զոհվել է հոկտեմբերի 8-ին Հադրութում. Լուսանկարներ

18/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն վստահելի գործընկեր չէ․ Իրանը կոշտացնում է դիրքորոշումը բանակցություններից առաջ

18/04/2026 infomitk@gmail.com