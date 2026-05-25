Դեբորա Բիրքսն ասում է, որ ԱՄՆ-ն լավ դիրքավորված է Էբոլայի ներկայիս բռնկման հետ գործ ունենալու համար

Նա ասաց, որ երկիրն ունի «խորը նստարան» նույնիսկ դաշնային գործակալություններում՝ առանց հաստատված ղեկավարի։
Դոկտոր Դեբորա Բիրքսը՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախկին Covid-ի արձագանքման համակարգողը, կիրակի օրը վստահություն հայտնեց, որ Միացյալ Նահանգները կարող է արդյունավետորեն արձագանքել Աֆրիկայում Էբոլայի ներկայիս բռնկմանը, չնայած հանրային առողջապահության կարևոր պաշտոններում թափուր աշխատատեղերի առկայությանը։
«Face the Nation» հաղորդման ժամանակ CBS-ի լրագրող Նենսի Քորդեսը նշեց, որ ներկայումս Հիվանդությունների վերահսկման կենտրոններում կամ Սննդի և դեղերի վարչությունում հաստատված ղեկավարներ չկան, ինչպես նաև չկա մեկը, որը զբաղեցնում է գլխավոր վիրաբույժի պաշտոնը։
Բիրքսն ասաց, որ դա կարող է մտահոգիչ լինել, բայց կան մասնագիտական ղեկավարության շերտեր։ «Այո, կարևոր է ունենալ այս բոլոր գործակալությունների ղեկավարությունը», – ասաց նա Քորդեսին։ «Կարծում եմ՝ մարդիկ առաջադրվել են առնվազն CDC-ում, ուստի կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր է։ Բայց մենք ունենք խորը նստարան այս գործակալություններից շատերում, և ես իսկապես, ես ճանաչում եմ նրանց։ Նրանք հիանալի մարդիկ են»։
Նա ավելացրեց. «Կարծում եմ՝ այս միջգերատեսչական արձագանքն արդեն իսկ ակտիվներ, մարդիկ և գումար է ներգրավում»։
Բիրքսը, որը օգնել է համակարգել 2014 թվականի Էբոլայի բռնկման դեմ գլոբալ արձագանքը, նաև ասաց, որ պարզ չէ՝ արդյոք Թրամփի վարչակազմի որոշումը՝ դուրս գալ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից և կրճատել միջազգային օգնությունը, որևէ կերպ կվնասի ներկայիս բռնկման դեմ պայքարին։
«Կարծում եմ՝ սա հիանալի հարց է, և մենք պետք է իսկապես քննարկենք դա», – ասաց Բիրքսը, բայց նա հավելեց, որ կարծում է, որ կրճատումները, հնարավոր է, այնքան խորը չեն եղել, որքան ներկայացված է։
«Ինձ իրականում հանգստացրել են թղթի վրա առկա թվերը», – ասաց նա։
Բիրքսի պաշտոնը 2020 թվականի փետրվարից մինչև Թրամփի առաջին ժամկետի ավարտը Սպիտակ տան կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համակարգողն էր. նա անմիջականորեն հաշվետու էր այն ժամանակվա փոխնախագահ Մայք Փենսին։ Բիրքսը նաև ծառայել է Թրամփի և այն ժամանակվա նախագահ Բարաք Օբամայի օրոք որպես երկրի գլոբալ ՁԻԱՀ-ի համակարգող։
Ընթացիկ բռնկումը, որը, ենթադրաբար, սկսվել է շաբաթներ առաջ, կենտրոնացած է Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում և Ուգանդայում։ Այդ տարածաշրջանում իրավիճակը բարդացնող գործոն է այն, որ Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունը շարունակական ռազմական հակամարտության վայր է: Երկուշաբթի օրը CDC-ն հայտարարեց ճանապարհորդության սահմանափակումների մասին՝ բռնկումը զսպելու համար, իսկ ուրբաթ օրը ընդլայնեց այդ սահմանափակումները։
Բիրքսին մտահոգող բաներից մեկն այն էր, որ բռնկումը հայտնաբերելու համար որոշ ժամանակ էր պահանջվում, ինչը մեծացնում էր այն հավանականությունը, որ մարդիկ կարող էին անգիտակցաբար վարակվել։
«Այս կոնկրետ բռնկման հետ կապված խնդիրն այն է, որ, հավանաբար, վարակի երկու, երեք կամ չորս ցիկլ է եղել, նախքան դրա մասին հաղորդվելը, և այդպիսով, ձեր տեսած թվերի մեծ մասը, և թվերի արագ աճը, պայմանավորված է նրանով, որ այն չի հայտնաբերվել և թերհաղորդվել է, հավանաբար, երեք կամ չորս շաբաթ»։
«Դա հանգեցրել է բազմաթիվ դեպքերի միաժամանակյա հաղորդման, և այդ պատճառով ես իսկապես չեմ կարող ասել, թե ինչպիսին է նոր դեպքերի թեքությունը», – ասաց նա։
