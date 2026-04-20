20/04/2026

EU – Armenia

Այս հարցն է, որ Նիկոլ Փաշինյանին օգնում է լուծել Աննա Հակոբյանը՝ Գյումրիում

infomitk@gmail.com 20/04/2026

Բոլորը քննարկում են Նիկոլ Փաշինյանի եւ Աննա Հակոբյանի «վերամիավորումը» Գյումրիում: Նրանք համենայն դեպս զբոսնել են միասին, թեեւ կարծես թե պաշտոնապես չկա միավորման մասին որեւէ հայտարարություն:

Բոլոր դեպքերում, թերեւս սա չէ կարեւորը:

Կարեւորը եղել է Ազգային Ժողովում, երեք օր առաջ, երբ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը փաստացի բարձրաձայնել է աննախադեպ մեղադրանք Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, որ ինքն է եղել հարավային ուղղությամբ արցախյան ճակատի պատասխանատուն՝ որպես Հայաստանի գերագույն գլխավոր հրամանատար, քանի որ այդ ուղղությունը եղել է Հայաստանի ԶՈՒ ԳՇ ենթակայության ներքո:

Նիկոլ Փաշինյանը առ այսօր չի արձագանքել դրան, ըստ էության: Թերեւս այն պատճառով, որ հնարավոր չէ պատասխանել առօրյա պոռթկումների տրամաբանությամբ: Ուրեմն ինչ է պետք անել: Հնարավորինս չեզոքացնել ինֆորմացիոն միջավայրը:: Ինչպե՞ս: Օրինակ գնալով մի քայլի, որը կգրավի մեծ ուշադրություն:

Ահա թերեւս այս հարցն է, որ Նիկոլ Փաշինյանին օգնում է լուծել Աննա Հակոբյանը՝ Գյումրիում:

Հակոբ Բադալյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժամանակն է առերեսվել իրականության հետ. Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությունը

19/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանությունը փորձում է քաղաքական պայքարը փոխարինել շինծու «կաշառքի գործերով» ու վախի մթնոլորտով

19/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նավթի բլեֆը կամ ինչի՞ մասին է Իրանի դեմ պատերազմը

19/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստանի» անդամների տներն են խուզարկում. Լուսանկար

20/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանությունն ընդդեմ քաղաքացիական վերահսկողության․ ՔԿ-ն դատի է տվել AntiCor-ին

20/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Միասնության թեւեր» կուսակցության ընտրական ցուցակը

20/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վասիլիս Մարագոսն այցելել է ԿԸՀ, հետաքրքրվել ընտրությունների նախապատրաստական ընթացքից

20/04/2026 infomitk@gmail.com