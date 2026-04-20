Եվրոպայի նոր խարդախության դեմ պայքարի շերիֆը ցանկանում է, որ ԵՄ վերահսկիչ մարմինները որսան որպես խումբ

OLAF-ի նոր ղեկավարը պատրաստ է փակել շրջանակը։ Երբ Պետր Կլեմենտը բացեց իր բարձրագույն գրասենյակի դռները Եվրոպական խարդախության դեմ պայքարի գրասենյակում (OLAF), նրա իրերի մեծ մասը դեռ տուփերի մեջ էր։
Չեխ դատախազը հենց նոր ստանձնեց ԵՄ ամենազգայուն պաշտոններից մեկը՝ ղեկավարելով այն մարմինը, որը հետաքննում է ԵՄ փողերի և դաշինքի սեփական ինստիտուտների հետ կապված խարդախությունը, կոռուպցիան և չարաշահումները։
Պաշտոնը ստանձնելուց երկու ամիս անց դեռևս զգացվում է «վազող գնացքի մեջ նստելու» նման, ասել է նա։
Ռեյդերին մասնակցելուց կամ ներքին անձնակազմի հարցերով զբաղվելուց բացի, Կլեմենտն արդեն իսկ պետք է բախվի ԵՄ խարդախության դեմ պայքարի ամենահին մարմնի վրա կախված ամենադժվար հարցերին։
Եվրոպական հանձնաժողովի ներքին վերահսկիչ մարմինն այժմ գործում է անկախ Եվրոպական դատախազության (EPPO) հետ համատեղ, որը հարուցել է քրեական գործեր և բացահայտել է միջսահմանային խարդախության լայնածավալ սխեմաներ, մասնավորապես՝ ԱԱՀ-ի և մաքսային խարդախության մեջ։ Սրանք այն տարածքներն էին, որոնք մի ժամանակ համարվում էին OLAF-ի բնական տարածքը։
Սա սրել է Բրյուսելում ավելի ու ավելի հաճախ լսվող հարցը. ինչի՞ համար է այժմ OLAF-ը։
Նրա պատասխանը ամեն ինչ է, բացի բյուրոկրատականից։ «Շներ… նրանք գործում են խմբերով։ Եվ մենք կկազմենք խումբ, կփակենք շրջանակը, ապա կկծենք»։
Կլեմենտը կարծում է, որ Եվրոպան պետք է պայքար մղի խարդախության դեմ ոչ թե ԵՄ ինստիտուտները կառավարող տարածքային պատերազմների ոգով, այլ ավելի շատ՝ որսորդական խմբի իմաստով։
Բրյուսելում որսորդների պակաս չկա՝ OLAF, EPPO, համագործակցություն 27 ազգային ոստիկանական ուժերի, մաքսային մարմինների, աուդիտորական մարմինների և հանձնաժողովի վարչությունների հետ։
Սակայն մանդատները համընկնում են, տվյալների համակարգերը միշտ չէ, որ կապվում են, և պատասխանատվությունները կարող են մշուշոտվել։ Այս խնդիրները, որոնք բազմիցս նշվել են աուդիտներում և զեկույցներում, հանգեցրել են դաշինքի խարդախության դեմ պայքարի ճարտարապետության ավելի լայն վերանայման։ Եվ OLAF-ը պետք է ապացուցի իր արդիականությունը, եթե ցանկանում է լինել դրա մի մասը։
Խաղադրույքները բարձր են ոչ միայն ԵՄ մարմնի համար։ Միությունը պատրաստում է իր հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեն, և խարդախության ռիսկերը աճել են ծախսերի մասշտաբին զուգընթաց։ Օրինակ՝ համավարակի դարաշրջանի վերականգնման ֆոնդերը բացահայտեցին Բրյուսելի կողմից կանխիկի բաշխման և վերահսկման թույլ կողմերը, և այնուամենայնիվ, նույն մոդելներից շատերը, ինչպես սպասվում է, կձևավորեն ապագա ծախսերը։
«Խարդախները գործում են ոչ միայն ԵՄ-ի, այլև ամբողջ աշխարհում», – ասաց նա։ Նա զգուշացրեց, որ կազմակերպված հանցավոր խմբերը շահագործում են համաշխարհային առևտուրը, թերագնահատում են ապրանքները, խուսափում են մաքսային ծառայություններից և արժեզրկում օրինական բիզնեսները։ «Սա է իրական վտանգը, որը թաքնված է»։
Նրա փաստարկն այն է, որ եթե հանցագործները համագործակցում են սահմաններից այն կողմ, ապա նրանց հետապնդող հաստատությունները պետք է նույնը անեն։ Բայց դա նշանակում է, որ որոշ ԵՄ երկրներ, որոնք պակաս եռանդուն են եղել հայտնաբերման հարցում, կհայտնվեն դժվարին իրավիճակում։
«Մենք պետք է մտերմանանք՝ առանց միմյանց գործերին միջամտելու։ Դա շատ հնարավոր է։ Մենք պետք է կիսվենք տեղեկատվությամբ, համախմբենք այն և կատարենք դրա լավագույն վերլուծությունը»։
Կլեմենտը ցանկանում է ընդգծել, որ OLAF-ը չպետք է դատվի միայն դատախազական չափանիշներով։
«OLAF-ը շատ տարբեր մարմին է դատախազությունից», – պնդեց նա՝ մատնանշելով դրա դերը օրինաչափությունները հայտնաբերելու, իշխանությունների համակարգման, գումարների վերականգնման, ԵՄ ինստիտուտների ներսում կատարված չարաշահումների հետաքննության և խոցելիությունները բացահայտելու գործում, նախքան դրանք սկանդալների վերածվեն։
«OLAF-ը զբաղվում է քաղաքականությամբ՝ փնտրելով համակարգային թույլ կողմեր», – ասաց նա։ «Ահա թե ինչու եմ ես սիրում OLAF-ը, քանի որ մենք չենք կարող փրկել աշխարհը միայն դատախազությամբ»։
Այս միտքը կարևոր է Կլեմենտի համար, ով մոտ քառորդ դար անցկացրել է դատախազությունում, այդ թվում՝ Ալբանիայում և Կոսովոյում, ավելի ուշ աշխատելով EPPO-ում, որը Բրյուսելում շատերն այժմ համարում են OLAF-ի մրցակից։ Նրա նախորդի և նրա նախկին ղեկավար Լաուրա Կյովեսիի միջև հարաբերությունները հաճախ լարված էին։
Սա նաև օգնում է բացատրել, թե ինչու է Կլեմենտը բազմիցս անդրադարձել համագործակցությանը, այլ ոչ թե մրցակցությանը։ Հարցազրույցի ընթացքում նա մի քանի անգամ գովաբանեց «համալիր մոտեցումը»։
Զարմանալիորեն, նա պնդեց, որ «շատ պահեր կան, երբ ես այս գրասենյակում ավելի շատ ադրենալին եմ ունենում, քան Կոսովոյի իմ գրասենյակում», որտեղ նա ղեկավարում էր գործողություններ, որոնք պահանջում էին զրահաբաճկոն նույնքան հաճախ, որքան գործնական կոստյում։
Հետևելով եվրոկրատներին
Համակարգերի և համագործակցության բոլոր լեզվական ձևերի հետ մեկտեղ, OLAF-ի մեկ դերը մնում է հատկապես զգայուն և խիստ կոնկրետ՝ ԵՄ-ի վերահսկողությունը։
OLAF-ը պահպանում է այնպիսի լիազորություններ ինստիտուտների ներսում, որոնք ոչ մի այլ մարմին չունի՝ կարողանալով ներքին վարչական հետաքննություններ անցկացնել Բրյուսելի մեխանիզմի շրջանակներում չարաշահումների, շահերի բախման կամ միջոցների չարաշահման վերաբերյալ։
«Ներքին հետաքննությունները շատ բացառիկ բան են, ես այն անվանում եմ գրասենյակի ընտանեկան արծաթ», – ասաց նա։
«OLAF-ը միակն է, որը կարող է մտնել ԵՄ հաստատությունների շենքեր և, առանց դուռը թակելու, առգրավել փաստաթղթեր, սարքեր և հետաքննություն անցկացնել»։ Սա, մասնավորապես, հանգեցրել է ԵՄ միջոցների չարաշահման սկանդալների մեջ ներգրավված Եվրախորհրդարանի պատգամավորների մոտ առաջացած խնդիրների, որոնք դա համարում են իրենց անձեռնմխելիության արտոնությունների բացթողում։
Այդ իշխանությունը կարևոր է այն քաղաքում, որտեղ խարդախության դեմ հետաքննությունները կարող են խափանել կարիերան, բացահայտել քաղաքական անհարմարությունները և վերաբացել հին հարցեր այն մասին, թե արդյոք Բրյուսելը պատրաստ է վերահսկել իրեն նույն խստությամբ, որը պահանջում է ԵՄ երկրներից։
Կլեմենտը պնդում է, որ չպետք է պատրանքներ լինեն։
«Փտած խնձորները ամենուր են։ Իհարկե», – ասաց նա։ «Հարցն այն է, թե ինչպես վարվել իրավիճակի, գործի հետ և որ ԵՄ մարմինների մոտեցումը թափանցիկ լինի, և դրա համար պատասխանատվություն լինի»։
Այժմ մարտահրավերը հռետորաբանությունը արդյունքների վերածելն է։
Տարիներ շարունակ առաջին անգամ OLAF-ը հրապարակում է ավելի մանրամասն թվեր վերականգնման և անդամ պետությունների վերաբերյալ՝ ազդեցությունը չափելի առումով ցույց տալու ջանքերի շրջանակներում։ Սակայն միայն վիճակագրությունը չի կարող փարատել գրասենյակի ապագայի վերաբերյալ կասկածները։
Ավելի կարևոր կլինեն տեսանելի գործերը, դատախազների հետ ավելի արագ համագործակցությունը և ապացույցները, որ առաջարկությունները պարզապես փոշի չեն հավաքում։
Բրյուսելը լի է պաշտոնյաներով, որոնք խոստանում են ավելի լավ համակարգում, ավելի խելացի կառավարում և ավելի ուժեղ համակարգեր։ Կլեմենտը փորձում է ավելի դժվար բան անել՝ համոզել քաղաքին, որ իր ամենահին վերահսկող մարմիններից մեկը դեռ կարող է ատամները ցուցադրել և ավելին անել, քան հաչելը։
Հարցին, թե արդյոք ինչ-որ մեկն արդեն ասել է իրեն մեղմացնել իր տրամադրությունը, նա ժպտաց. «Ոչ ոք դեռ չի համարձակվել»։
Բաց մի թողեք
