Դերասանուհուն լողավազանում մահացած են գտել. Լուսանկար

57 տարեկանում կյանքից հեռացել է հայկական և մարոկկոյական արմատներով ֆրանսիացի դերասանուհի Նադյա Ֆարեսը։
Նրան գտել են լողավազանում՝ անգիտակից վիճակում։ Հաղորդվում է, որ դերասանուհու մահվան լուրը հաստատել են նրա դուստրերը։
Նադյա Ֆարեսը հայտնի էր Storm Warning, The Crimson Rivers, Marseille, On The Line և այլ ֆիլմերից։
