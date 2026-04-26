Մոտենում է հերթական ցիկլոնը, որը Հայաստանի տարածքում կպտտվի 5 օր. ջերմաստիճանը կնվազի. Սուրենյան

ՇՄՆ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը տեսանյութ է հրապարակել՝ հայտնելով նորություններ առաջիկա օրերի եղանակի մասին:
Ըստ նրա՝ Հայաստանին է մոտենում հերթական տեղումնաբեր ցիկլոնը, որը կներթափանցի երեկոյան ու հանրապետության տարածքում կպտտվի 5 օր: Ջերմաստիճանը նվազելու է 4-6 աստիճանով, երեկոյան ժամերին և կեսօրից հետո առաջիկա օրերին սպասվում են կարճատև անձրևներ:
Տեղումները կդադարեն ու ջերմաստիճանը նույնքան կբարձրանա ապրիլի 30-ին-մայիսի 1-ին:
