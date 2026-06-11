«Ես սիրում եմ գնաճը», – ասում է Թրամփը, երբ գները կրկին բարձրանում են

Թրամփը, որը մասամբ ընտրվել էր գնաճի դեմ պայքարելու իր խոստումների շնորհիվ, ասել է, որ պատրաստ է եղել Իրանի դեմ պատերազմին, որը կհարվածի ֆոնդային շուկաներին և նավթի գներին։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չորեքշաբթի օրը, կարծես, ողջունել է նոր տվյալները, որոնք ցույց են տալիս, որ գնաճը մայիսին տարեկան 4.2% է աճել, լրագրողներին ասելով. «Ես սիրում եմ գնաճը»։
Վերջին ամիսներին գները կտրուկ աճել են ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի դեմ պատերազմի ֆոնին, իսկ Թեհրանի կողմից Հորմուզի նեղուցի փակումը մեծ ազդեցություն է ունեցել համաշխարհային շուկաների վրա։ Գնաճը փետրվարի 2.4%-ից՝ հակամարտության սկսվելուց առաջ, աճել է մինչև 3.3% մարտին և 3.8% ապրիլին։
Չորեքշաբթի օրը Սպիտակ տանը վերջին տվյալների մասին հարցին պատասխանելով՝ Թրամփը, կարծես, անհանգստանում էր՝ պնդելով, որ Վաշինգտոնը շարունակում է գաղտնի նավթ տեղափոխել Հորմուզի նեղուցով, որը աշխարհի ամենակարևոր նավթի և գազի տարանցման խցանումներից մեկն է։
«Ո՛չ, ո՛չ, ես սիրում եմ դա։ Թվերը հիանալի էին», – ասաց նա՝ հավելելով, որ ԱՄՆ-ն «միլիոնավոր բարել նավթ էր հանում» առանց Թեհրանի իմացության։
«Մենք մյուս գիշերը ուշ գիշերով ոչնչացրեցինք 22 նավ՝ առանց լույսերի, քանի որ նրանք ռադար չունեն», – շարունակեց նա։ «Ահա թե ինչու է նավթը 85 դոլար մեկ բարելի համար»։
Թրամփը, որը մասամբ ընտրվել էր գնաճը հաղթահարելու իր խոստումների շնորհիվ, նաև ասաց, որ պատրաստ էր պատերազմի, որը կարող էր հարվածել ֆոնդային շուկաներին, բայց շեշտեց, որ կարծում է, որ դա «արժե»։
«Ես չեմ սիրում սա անել ձեզ հետ, բայց Իրանը շատ շուտով միջուկային զենք է ունենալու։ Մենք պետք է գնանք և հարձակվենք», – ասաց նա ռազմական գործողություններ ձեռնարկելու իր որոշման մասին։
ԱՄՆ Աշխատանքի վիճակագրության բյուրոյի զեկույցի համաձայն՝ էներգիայի գները վերջին 12 ամիսների ընթացքում աճել են 23.5%-ով, մինչդեռ բենզինը՝ 40.5%-ով։
Գների բարձրացումը կենտրոնական հարց է լինելու նոյեմբերին կայանալիք միջանկյալ ընտրությունների նախաշեմին, որոնք կորոշեն Կոնգրեսի կազմը։
Սոցիալական ցանցերում Թրամփի գնաճի վերաբերյալ մեկնաբանություններին ի պատասխան՝ ԱՄՆ սենատոր Բերնի Սանդերսն ասել է. «Գիտե՞ք, պարոն նախագահ, ով չի սիրում գնաճը։ Աշխատող ընտանիքները, որոնք դժվարանում են բենզին, մթերք և այլ անհրաժեշտ իրեր գնել ձեր աղետալի գործողությունների պատճառով»։
Բաց մի թողեք
Կոստան առաջնորդներին ասում է, որ առանց ԵՄ նոր հարկերի՝ բյուջեի շուրջ համաձայնություն չի լինի
Հարցում. Ընտրողների ցինիզմը շարունակում է մնալ հզոր սպառնալիք ամբողջ աշխարհի գործող պաշտոնյաների համար
Կարո՞ղ է արհեստական բանականությունը վերափոխել հոգեկան առողջության հետազոտությունները