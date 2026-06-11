Կարո՞ղ է արհեստական ​​բանականությունը վերափոխել հոգեկան առողջության հետազոտությունները

Նոր ուսումնասիրությունը ստուգում է, թե արդյոք իրավունքի մագիստրոսները (LLM) կարող են մոդելավորել մարդկային հույզերը:
Նոր ուսումնասիրության համաձայն՝ արհեստական բանականության լեզվական մոդելները կարող են մոդելավորել մարդկային հուզական վիճակները՝ նոր դռներ բացելով հոգեկան առողջության հետազոտությունների համար:
Հոգեկան առողջության վիճակները աճում են ամբողջ աշխարհում և, կանխատեսվում է, որ մինչև 2050 թվականը կազդեն 1.2 միլիարդ մարդու վրա: Այս սցենարում գիտնականներն ու հետազոտողները փորձում են ավելի լավ հասկանալ դրանք, աշխատել դրանց կանխարգելման ուղղությամբ և մշակել նոր բուժման գործիքներ:
Ի տարբերություն դեղորայքային բուժումների, հոգեկան առողջության խնդիրներին ուղղված խոսակցական թերապիաները ավելի դժվար է մշակել, քանի որ ո՛չ մարդկանց վրա փորձարկումները, ո՛չ էլ կենդանիների մոդելները չեն կարող լիովին վերարտադրել ուսումնասիրվող վիճակների բարդությունը՝ այդ գործընթացում առաջացնելով ինչպես գործնական, այնպես էլ էթիկական խոչընդոտներ:
Այժմ Գերմանիայի Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարանի հետազոտական խումբը ուսումնասիրություն է անցկացրել՝ ուսումնասիրելու համար, թե արդյոք մեծ լեզվական մոդելները (LLM) կարող են օգտագործվել որպես մարդկանց մոտ հոգեկան առողջության խանգարումների մոդելավորման գործիքներ:
«Մեր արդյունքները ցույց են տալիս, որ մեծ լեզվական մոդելները կարող են վերարտադրել մարդկային աֆեկտիվ և ճանաչողական գործընթացների օրինաչափությունները վերահսկվող պայմաններում», – ասել է Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարանի PsychoDigital հետազոտական խմբի ղեկավար, դոկտոր Մագդալենա Վեկենբորգը:
«Մենք կարող ենք օգտագործել այս մոդելները որպես գործիքներ՝ հիմքում ընկած մեխանիզմները ավելի լավ հասկանալու և նոր մոտեցումներ ուսումնասիրելու համար, օրինակ՝ խոսքի վրա հիմնված հոգեթերապիայում»։
Կարո՞ղ են արդյոք LLM-ները կրկնօրինակել մարդկային հույզերը։
Չնայած որոշ հոգեկան առողջության վիճակներ մոդելավորվել են մկների և այլ օրգանիզմների վրա, հետազոտողները նշել են, որ այս մոտեցումները չեն կարողանում արտացոլել մարդկային վարքագծի բարդությունն ու սուբյեկտիվությունը։
Նրանք հավելել են, որ LLM-ները դարձել են հզոր հաշվողական համակարգեր, որոնք մոտավոր կերպով համեմատում են մարդու մտավոր կարողությունների ասպեկտները։
«Շատ անսպասելի ոլորտներում, ինչպիսիք են համոզումը, հուզական ըմբռնումը և դատողությունը, այս մոդելները համապատասխանում են մարդկային կարողություններին», – գրել են հեղինակները։
Իրենց ուսումնասիրության մեջ հետազոտական խումբը LLM-ներին հորդորել է ընդօրինակել վախը, անհանգստությունը, զայրույթը, զզվանքը, տխրությունը, անհանգստությունը և սթրեսը և օգտագործել դրանք որպես փորձարարական մոդելներ՝ հոգեկան խանգարումների ասպեկտները ուսումնասիրելու համար։
Այնուհետև նրանք ստուգել են, թե արդյոք LLM-ները այդ վիճակներին հասնելուց հետո կարող են շրջվել տարբեր կարգավորման ռազմավարությունների միջոցով։
Վերջապես, նրանք գնահատել են, թե արդյոք արհեստական ինտելեկտի մոդելում որոշակի հույզ առաջացնելը կստիպի այն նույն սխալները թույլ տալ, որոնք մարդիկ անում են նույն հույզը զգալիս։
Նրանք պարզեցին, որ չնայած մոդելները չունեն մարդկանց նման մտավոր վիճակներ, դրանք դեռ կարող են ընդօրինակել լեզվի մշակման որոշ մտածողության ձևեր։
Սա հնարավորություն է տալիս դրանց վրա անցկացնել որոշակի փորձարարական թեստեր, որոնք անհնար կամ անբարոյական կլինեին մարդկանց կամ կենդանիների վրա անցկացնելը։
Դրեզդենի Տու-ից Յակոբ Ն. Քաթերի խոսքով՝ Իրավագիտության բակալավրի աստիճան ունեցողների հետ փորձերի առավելություններից մեկն այն է, որ դրանք կարող են կրկնվել նույնական պայմաններում այնքան հաճախ, որքան անհրաժեշտ է՝ դրանք համակարգված կերպով փոփոխելու հնարավորությամբ։
«Սա հնարավորություն է տալիս իրականացնել հոգեբանական և կենսաբժշկական հետազոտությունների նոր, տվյալների վրա հիմնված փորձեր, որոնք նախկինում հնարավոր չէին», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Կոստան առաջնորդներին ասում է, որ առանց ԵՄ նոր հարկերի՝ բյուջեի շուրջ համաձայնություն չի լինի
«Ես սիրում եմ գնաճը», – ասում է Թրամփը, երբ գները կրկին բարձրանում են
Ինչպես ընտրել անվտանգ և որակյալ պաղպաղակ․ ՍԱՏՄ-ի խորհուրդները