Ինչո՞ւ են Եվրոպայի աշխատուժի կարիքները բախվում նրա միգրացիոն քաղաքականությանը

Եվրոպան բախվում է պարադոքսի. տնտեսությունները կարիք ունեն աշխատողների, մինչդեռ կառավարությունները խստացնում են միգրացիոն կանոնները: Այս լարվածությունն աճում է, քանի որ ԵՄ Միգրացիայի և ապաստանի մասին պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում հունիսի 12-ին, որը նշանավորում է դաշինքի տասնամյակների ընթացքում ամենախիստ միգրացիոն քաղաքականությունը:
Եվրոպան միաժամանակ խիստ կարիք ունի աշխատողների և վճռականորեն տրամադրված է ավելի շատ մարդկանց դուրս պահել, իսկ Միգրացիայի և ապաստանի մասին պայմանագիրը լիովին ուժի մեջ է մտնում հունիսի 12-ին: Այս հակասությունը գտնվում է մայրցամաքի ամենաքաղաքականապես լարված բանավեճերից մեկի կենտրոնում, և այն անտեսելն ավելի ու ավելի դժվար է դառնում:
Պատմականորեն ցածր մակարդակի գործազրկության և ռեկորդային բարձր մակարդակի զբաղվածության պայմաններում ԵՄ աշխատաշուկաները դատարկ են աշխատում: Կառուցվածքային պակասը տանջում է առողջապահության, շինարարության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի և տեխնոլոգիական ոլորտները: Եվ պատճառը գաղտնիք չէ. Եվրոպան արագ ծերանում է: 2022 թվականին ԵՄ բնակչության մոտ 22 տոկոսը 65 տարեկան կամ ավելի մեծ էր: Աշխատանքային տարիքի բնակչությունը կրճատվում է, մասնավորապես Գերմանիայում, Իտալիայում և Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայում:
Հունիսի 1-ին ԵՄ համաօրենսդիրները համաձայնության եկան ԵՄ սահմաններից դուրս նոր «վերադարձի կենտրոնների» շուրջ՝ մնալու իրավունք չունեցող միգրանտներին կալանավորելու համար: Մի քանի օր անց՝ հունիսի 12-ին, ուժի մեջ է մտնում Միգրացիայի և ապաստանի մասին ամբողջական պայմանագիրը: Սա տասնամյակների ընթացքում եվրոպական միգրացիոն օրենսդրության ամենածավալուն վերանայումն է, որը կառուցված է ավելի խիստ ստուգումների, ավելի արագ արտաքսումների և սահմանային ավելի խիստ վերահսկողության շուրջ։
Թվեր, որոնք չեն համընկնում
2019 թվականից ի վեր ԵՄ-ում աշխատատեղերի զուտ աճի կեսից ավելին լրացվել է ոչ ԵՄ քաղաքացիների կողմից: Իտալիայում միգրանտները սոցիալական ապահովագրության վճարների միջոցով ապահովում են մոտ 600,000 կենսաթոշակ՝ տարեկան մոտ 8 միլիարդ եվրո վճարելով սոցիալական ապահովության համակարգ, միաժամանակ ստանալով մոտ 3 միլիարդ եվրո նպաստ: Գերմանիայում յուրաքանչյուր աշխատող միգրանտ վճարում է ներկայիս թոշակառուներին նույն օրենքով սահմանված դրույքաչափով, ինչ քաղաքացիները։
Եվրոպական հանձնաժողովը, ԵԿԲ-ն և բազմաթիվ հետազոտական հաստատություններ համաձայն են, որ ներգաղթը տնտեսական աճը պահպանելու և սոցիալական ապահովության համակարգերը աջակցելու քիչ կենսունակ տարբերակներից մեկն է։
Աշխատանքի և սոցիալական իրավունքների հարցերով նախկին եվրոպական հանձնակատար, իսկ այժմ՝ Սոցիալիստական և դեմոկրատական կուսակցության պատգամավոր և FEPS-ի նախագահ Նիկոլաս Շմիթը դա ուղղակիորեն ասում է. «Նրանք, ովքեր հակառակն են ասում, ճշմարտությունը չեն ասում», – ասում է նա: «Եթե Եվրոպան զրոյական միգրացիայի գնա, մենք կհայտնվենք մեռած մայրցամաքում»:
Այնուամենայնիվ, հանրային քննարկումները հազվադեպ են արտացոլում այս թվերը: Դրա փոխարեն, դրանք գերակշռում են Լամպեդուզայի և Մորիայի նման գերբնակեցված ընդունման կենտրոնների տեսարաններով և սահմաններում տեսանելի գործողություններ պահանջող ծայրահեղ աջ և կենտրոնամետ կուսակցությունների կողմից աճող քաղաքական ճնշման պատճառով:
Երկու ուղղության պատմություն
Ի հայտ է եկել «երկկողմանի» մոտեցում, ինչպես այն անվանում են հետազոտողները: Կառավարությունները խստացնում են ապաստանի կանոնները և սահմանային հսկողությունը հանրային սպառման համար, մինչդեռ աննկատ ընդլայնում են աշխատանքային միգրացիայի նպատակային ծրագրերը այն ոլորտների համար, որոնք նրանք չեն կարող թույլ տալ թողնել անձնակազմի պակասով:
Օրինակ, Իտալիայի կառավարությունը խթանել է հակամիգրացիոն օրակարգը՝ միաժամանակ հաստատելով «հոսքերի մասին հրամանագրեր», որոնք ամեն տարի ընդունում են տասնյակ հազարավոր ոչ ԵՄ աշխատողների: Գերմանիան բարեփոխել է իր «Որակավորված ներգաղթի մասին» օրենքը՝ համալսարանական աստիճան չունեցող աշխատողների համար նոր ուղիներ ստեղծելու համար:
Շմիթը, որը միգրացիայի հարցերով այն ժամանակվա հանձնակատար Իլվա Յոհանսոնի հետ համատեղ մեկնարկել է ԵՄ տաղանդների գործընկերության և տաղանդների հավաքագրման նախաձեռնությունները, ասում է, որ հռետորաբանության և իրականության միջև այս բացը կայուն չէ: «Մենք պետք է միգրացիայի վերաբերյալ այս թունավոր քննարկումը վերածենք իրականի, փաստերի վրա հիմնված բանավեճի», – պնդում է նա: «Բայց ես գիտեմ, որ մեր ժամանակներում փաստերը միշտ չէ, որ կենտրոնում են»:
Նեյմեգենի Ռադբուդի համալսարանի միգրացիոն իրավունքի կենտրոնի պրոֆեսոր և տնօրեն Թեսելտյե դե Լանգեն համաձայն է, որ քաղաքական շրջանակը մոլորեցնող է: «Միգրացիայի պակասի հռետորաբանությունը կեղծ պատմություն է», – ասում է նա: «Եվրոպական բիզնեսներն ու տնային տնտեսությունները չեն կարող առանց միգրանտ աշխատուժի»:
Երբ համակարգը փակվում է
Նույնիսկ այնտեղ, որտեղ գոյություն ունեն օրինական ուղիներ, համակարգը խափանված է: Դե Լանգեի հետազոտությունը քարտեզագրում է առօրյա խոչընդոտները, որոնք խանգարում են գործատուներին թափուր աշխատատեղերը լրացնել օտարերկրյա աշխատողներով. որակավորման ճանաչում, որը կարող է տևել մինչև մեկ տարի և մնում է անհամաձայնեցված անդամ պետություններում, միջնորդների կողմից մենաշնորհված վիզայի նշանակման ժամանակահատվածներ և աշխատաշուկայի թեստեր, որոնք դանդաղեցնում են դիմումների թվի աճը:
«Երբեմն դեսպանատանը հանդիպում նշանակելու համար մոտ ինը ամիս է պահանջվում», – նշում է դե Լանգեն, – «քանի որ միջնորդները նախապես ամրագրել են բոլոր հասանելի ժամերը»։
Որակավորված աշխատողներ ներգրավելու ԵՄ-ի գլխավոր գործիքը՝ Կապույտ քարտը, բարեփոխվել է 2023-2025 թվականների վերանայման միջոցով՝ ավելի ցածր աշխատավարձի շեմերով, ավելի լայն որակավորման չափանիշներով և բարելավված ԵՄ ներսում շարժունակությամբ։ Սակայն դրանց կիրառումը մնում է անհավասար, մասնատված մրցակցող ազգային սխեմաներով և խաթարված դանդաղ մշակման ժամանակներով և գործատուների սահմանափակ իրազեկությամբ։
Միևնույն ժամանակ, որոշ կառավարություններ խստացնում են ընտանիքների վերամիավորման կանոնները՝ միաժամանակ արտասահմանից աշխատողներ վարձելով, մի քայլ, որը դե Լանգեն նկարագրում է որպես ինքնաոչնչացնող։ «Տաղանդավորներին գրավելու և պահպանելու համար գրականությունը ցույց է տալիս, որ ընտանեկան նվիրվածությունը հաջող աշխատանքի տեղավորման բանալին է։ Ընտանիքների վերամիավորման կանոնների խստացումը կարող է հակաարդյունավետ թվալ, եթե նպատակը միգրանտ աշխատողներին գրավելն ու պահպանելն է»։
Ինչ է իրականում անհրաժեշտ Եվրոպային
Շմիտը պնդում է, որ միայն խնամքի ոլորտն է ցույց տալիս, թե որքան գոյաբանական են խաղադրույքները։ «Առանց ներգաղթի, այս ծերացող հասարակություններում մենք չենք կարող իրականում ծածկել խնամքի ոլորտի ծառայությունները», – ասում է նա։ Խոսքը միայն ցածր որակավորում պահանջող պաշտոնների մասին չէ։ Եվրոպան նաև բախվում է ճարտարագիտության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կանաչ ու թվային անցման ոլորտների պակասի, որոնք կարևոր ոլորտներ են մայրցամաքի երկարաժամկետ մրցունակության համար։
Դե Լանգեի հաջորդ տասնամյակի դեղատոմսը ընթացակարգային է և իրավունքների վրա հիմնված՝ ներդաշնակեցված, արագացված վիզաների և որակավորման ճանաչման գործընթացներ, պակասորդների ցուցակներ՝ դիմումների արագացված մշակման համար, և համակարգում արդեն իսկ աշխատողների ավելի լավ պաշտպանություն։ «Միգրանտ աշխատողները պետք է ունենան հավելված, որը հասանելիություն կտա իրենց իրավունքների մասին իմանալու և չարաշահումներից խուսափելու համար անհրաժեշտ ամեն ինչին», – ասում է նա։
Շմիթը նաև կոչ է անում համապարփակ և թափանցիկ վերանայման, ներառյալ ծագման երկրների հետ համագործակցությունը հմտությունների զարգացման, դրամական փոխանցումների և շրջանառու միգրացիայի հարցերում: «Սա է, ինչ Եվրոպային է պետք, սա է, ինչ մենք պետք է ավելի լավ անենք», – ասում է նա: «Դա պետք է լինի փոխադարձ շահեկան: Այն չի կարող լինել միայն մեկ կողմի օգտին»:
Քաղաքական թակարդը
Միգրացիայի և ապաստանի մասին համաձայնագրի իրականացումն արդեն իսկ խնդիրների է բախվում: Հանձնաժողովի մայիսի 8-ի զեկույցը պարզել է, որ չնայած քաղաքական պատրաստակամությունը բարձր է, գործնական իրականացումը հետ է մնում: Միգրանտների հետևման և սահմանային կալանքի կենտրոնների տեղեկատվական համակարգերը հետ են մնում ժամանակացույցից Գերմանիայում, Իտալիայում, Հունաստանում, Իսպանիայում և Կիպրոսում:
Ավելի մեծ խնդիրը լոգիստիկականը չէ: Այն կայանում է նրանում, որ եվրոպական քաղաքականությունը փակվել է անկանոն միգրացիայի վերաբերյալ բանավեճի մեջ, որը «կազմում է ժամանողների 10 տոկոսից պակաս», – ասում է Շմիթը: Կազմակերպված աշխատանքային միգրացիայի շատ ավելի մեծ և ավելի հետևողական հարցը խեղդվում է:
Ինչպես Շմիթը տեսնում է, սա այնպիսի ընտրություն է, որը Եվրոպան չի կարող շարունակել անել. «Մենք պետք է շեշտենք միգրացիայի բացարձակապես դրական կողմերը և ոչ միայն շեշտենք այն կողմերը, որոնք միշտ չէ, որ դրական են»:
Բաց մի թողեք
Մեծ Բրիտանիա-ԵՄ գագաթնաժողովը վտանգված է, քանի որ երիտասարդական վիզաների վերաբերյալ բանակցությունները նոր խոչընդոտի են բախվում
Իսլանդիայի անդամակցությունը ԵՄ-ին «մեծ քայլ է ժողովրդավարությունից հեռանալուց» հետո
Եվրոպայի հաջորդ կործանիչի խնդիրը հեշտ լուծում չունի