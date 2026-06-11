Հազարավոր մարդիկ բողոքի ակցիա են անցկացնում՝ պահանջելով Ալբանիայի վարչապետ Ռամայի հրաժարականը

Ցույցերը վերածվել են ավելի լայն հակաիշխանական շարժման, որտեղ ցուցարարները մեղադրում են ինչպես կառավարությանը, այնպես էլ ընդդիմադիր կուսակցություններին երկրի քաղաքական և տնտեսական մարտահրավերները չլուծելու մեջ։
Հազարավոր ալբանացիներ չորեքշաբթի երեկոյան դուրս են եկել փողոցներ՝ պահանջելով վարչապետ Էդի Ռամայի հրաժարականը։
Ցուցարարները հավաքվել էին մայրաքաղաք Տիրանայի Սկենդերբեյի հրապարակում՝ խորհրդարանի ուղղությամբ երթով և վանկարկել են «Ռաման բանտում է, Բերիշան բանտում է»՝ նկատի ունենալով նախկին վարչապետ և Ալբանիայի Դեմոկրատական կուսակցության ներկայիս նախագահ Սալի Բերիշային։
Պիշե Պորո տարածքում և Սազան կղզում նախատեսված զբոսաշրջային զարգացման դեմ սկսված բողոքի շարժումը չորեքշաբթի օրը մտավ իր տասներորդ անընդմեջ օրը՝ գագաթնակետին հասնելով այն բանով, ինչը կազմակերպիչները նկարագրել են որպես համազգային ցույց։
Ցույցի առաջնորդները կոչ արեցին երկրի և արտերկրի ալբանացիներին միանալ վերջին հանրահավաքին, որը միտումնավոր նախատեսված էր համընկնելու Պրիզրենի լիգայի հիմնադրման տարեդարձի հետ, որը 19-րդ դարի իրադարձություն է, որը լայնորեն համարվում է ալբանական ազգային միասնության խորհրդանիշ։
Շարժումը սկզբնապես առաջացել էր Դոնալդ Թրամփի փեսայի՝ Ջարեդ Քուշների հետ կապված ձեռնարկության կողմից պահպանվող ափամերձ տարածքում առաջարկվող ներդրումային նախագծի վերաբերյալ մտահոգություններից։ Սակայն, հետագայում այն վերածվել է ավելի լայն արշավի, որը մարտահրավեր է նետում կառավարության մի շարք քաղաքականության և օրենսդրության։
Ի՞նչ է «Քուշների կղզին» և ինչո՞ւ են ալբանացիները բողոքում դրա դեմ
Բողոքի ցույցերի ընթացքում մասնակիցները ներկայացրել են հինգ հիմնական պահանջ՝ կառավարության հրաժարականը, ռազմավարական ներդրողների համար օրենսդրության և հատուկ կարգավիճակի դրույթների չեղարկումը, «Լեռնային փաթեթի» հետկանչը, «Պահպանվող տարածքների մասին» օրենքում կատարված փոփոխությունների չեղարկումը և «Մշակութային ժառանգության մասին» օրենքում կատարված փոփոխությունների չեղարկումը։
Կառավարությունը նշում է, որ Ադրիատիկ ծովի ափին զարգացումը կփոխակերպի նախկին կոմունիստական երկրի համար, քանի որ այն ձգտում է մուտք գործել բարձրակարգ զբոսաշրջության շուկա և ձգտում է անդամակցել Եվրամիությանը։
Շքեղ նախագիծն ունի երկու բաղադրիչ՝ ափամերձ զարգացում Նարտա լագունի տարածքում, որը վայրի բնության արգելոց է, և ավելի փոքր հանգստավայր մոտակա անմարդաբնակ Սազան կղզում, որը կոմունիստական դարաշրջանի ռազմական բազա է։
Անցյալ շաբաթ Ռաման Euronews-ին ասել էր, որ երկրի հարավային ափին առաջարկվող անշարժ գույքի նախագծի նկատմամբ ընդդիմությունը ուժեղանում է բոտերի, հակասեմական պատմությունների և թշնամական արտաքին ուժերի կողմից՝ Ալբանիայում լարվածություն առաջացնելու համար։
Երեքշաբթի օրը Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը կոչ արեց Ալբանիայի իշխանություններին «անհապաղ գործել»՝ խուսափելու համար ԵՄ-ին միանալու երկրի ձգտման վտանգից, ինչը կպահանջի համապատասխանեցնել դաշինքի բնապահպանական կանոններին։
«Ալբանիան պետք է զերծ մնա այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են խաթարել եզրափակիչ չափանիշի, այս դեպքում՝ 27-րդ գլխի կատարումը, ուստի մենք ակնկալում ենք, որ Ալբանիայի իշխանությունները կգործեն առանց որևէ հապաղման», – ասել է խոսնակ Գիլյոմ Մերսիեն՝ անդրադառնալով ԵՄ անդամակցության բանակցությունների այն գլխին, որը պահանջում է, որ թեկնածու երկիրը համապատասխանի բնապահպանական կանոններին։
Կազմակերպիչները հայտարարել են, որ բողոքի ցույցերը կշարունակվեն առաջիկա օրերին՝ պնդելով, որ իրենց պահանջները մնում են անփոփոխ։
Բաց մի թողեք
Կոստան առաջնորդներին ասում է, որ առանց ԵՄ նոր հարկերի՝ բյուջեի շուրջ համաձայնություն չի լինի
Հարցում. Ընտրողների ցինիզմը շարունակում է մնալ հզոր սպառնալիք ամբողջ աշխարհի գործող պաշտոնյաների համար
«Ես սիրում եմ գնաճը», – ասում է Թրամփը, երբ գները կրկին բարձրանում են