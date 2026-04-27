Մայիս ամսվա ոչ աշխատանքային օրերը

«Տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքի համաձայն մայիսին կան մի քանի ոչ աշխատանքային օրեր, որոնք ներկայացնում ենք ստորև․
Մայիսի 1 – Աշխատանքի օր
Օրը ոչ աշխատանքային է (ուրբաթ)։
Մայիսի 4 – Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողով
Օրը ոչ աշխատանքային է
Մայիսի 9 – Հաղթանակի և խաղաղության տոն
Ոչ աշխատանքային օր է (շաբաթ)։
Մայիսի 28 – Հանրապետության տոն
Ոչ աշխատանքային օր է (հինգշաբթի)։
