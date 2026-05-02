02/05/2026

EU – Armenia

Ընդունելությունն ու այցը «խառնել» է իրար

infomitk@gmail.com 02/05/2026 1 min read

Նիկոլ Փաշինյանի դասընկեր, ամուսնության քավոր Հայկ Ղալումյանը Տավուշի մարզպետ է նշանակվել 2021 թվականի ապրիլի 8-ին։

Հրապարակ թերթը գրել է․ Նա 2025-ին որոշել էր քաղաքացիների ընդունելություն կատարել` ամեն ամիս մարզի մի համայնքում՝ Բերդում, Նոյեմբերյանում, Իջևանում և Դիլիջանում քաղաքացիներին ընդունել, լսել նրանց հուզող հարցերը, ըստ հնարավորի օգնել դրանց լուծմանը։ Տավուշի մարզպետարանը հրապարակել էր մարզի 4 համայնքներում քաղաքացիների ընդունելության օրերը։ Սակայն ամիսներ անց մարզպետ Ղալումյանը դադարեցրեց համայնքներում քաղաքացիների ընդունելությունները։

Այս տարվա ապրիլի 17-ին մարզպետին հարցում ենք արել․ «2026թ․ հունվար, փետրվար, մարտ ապրիլ ամիսներին՝ ո՞ր օրերին, մարզի ո՞ր համայնքներում եք դուք քաղաքացիների ընդունելություն կատարել, որ ընդունելությանը քանի քաղաքացի է մասնակցել»։

Մարզպետի աշխատակազմից պատասխանել են․ «2026թ․հունվար, փետրվար, մարտ և ապրիլ ամիսներին ՀՀ Տավուշի մարզպետն այցելություն է կատարել մարզի 32 բնակավայրեր, որտեղ հանդիպել է քաղաքացիների հետ, քննարկել է նրանց հուզող հարցերը»։

Բայց խոսքն այցերի մասին չէր, մարզպետը միտումնավոր մարզի բնակավայրեր իր այցերը համայնքներում իրականացվող քաղաքացիների ընդունելության հետ է շփոթում, որովհետեւ ընդունելություն չի արել՝ չնայած խոստացել էր։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաց մի թողեք

1 min read

