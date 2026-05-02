Կրտսեր Սոֆի Դևոյանը՝ բաժանման լուրերի մասին․ Լուսանկար

Պարուհի և դերասանուհի Սոֆի Դևոյանն իր ինստագրամյան էջում կազմակերպված հարցուպատասխանի ընթացքում պատասխանել է հետևորդներից մեկի հարցին՝ հերքելով իր և ամուսնու բաժանման մասին լուրերը։
Նա հրապարակել է ամուսնու հետ համատեղ լուսանկար, որն կից գրել է. «Փոխե՛ք ալիքը, նորմալ լուրեր լսեք»։
