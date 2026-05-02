02/05/2026

EU – Armenia

Վարտիք, գուլպա, ածելի․ ինչ է գնել Կոտայքի մարզպետարանը

infomitk@gmail.com 02/05/2026

2026 թ․ հունվարի վերջին Արցախում մնացած վերջին հայերը տեղափոխվեցին Հայաստան։ Նրանք 10 հայ եւ 1 ռուս էին։

Արցախցիների մի մասին տեղավորելու հարցերով զբաղվել է Կոտայքի մարզպետարանը։

Մասնավորապես, պայմանագիր է կնքել Արզականում գտնվող հանգստի գոտու՝ «Հանգստի աշխարհ» ՍՊԸ-ի հետ։

Ըստ այդ պայմանագրի, հանգստի գոտին ապահովել է 7 անձի կեցություն՝ արցախցիների եւ ուղեկցող անձնակազմի։

Կոտայքի մարզպետարանը Արցախից տեղահանված անձանց համար առաջին անհրաժեշտության իրեր գնելու պայմանագիր է կնքել «Նարլիա» ՍՊԸ-ի հետ։ Գնել են կանացի եւ տղամարդու գուլպաներ, վարտիքներ, հողաթափեր, ջինսե տաբատներ, շապիկներ, ինչպես նաեւ՝ հիգիենայի պարագաներ՝ սրբիչ, ածելի, օճառ եւ այլն։ Այս գնման համար մարզպետարանը վճարել է շուրջ 330 հազար դրամ։

