Վարտիք, գուլպա, ածելի․ ինչ է գնել Կոտայքի մարզպետարանը

2026 թ․ հունվարի վերջին Արցախում մնացած վերջին հայերը տեղափոխվեցին Հայաստան։ Նրանք 10 հայ եւ 1 ռուս էին։
Արցախցիների մի մասին տեղավորելու հարցերով զբաղվել է Կոտայքի մարզպետարանը։
Մասնավորապես, պայմանագիր է կնքել Արզականում գտնվող հանգստի գոտու՝ «Հանգստի աշխարհ» ՍՊԸ-ի հետ։
Ըստ այդ պայմանագրի, հանգստի գոտին ապահովել է 7 անձի կեցություն՝ արցախցիների եւ ուղեկցող անձնակազմի։
Կոտայքի մարզպետարանը Արցախից տեղահանված անձանց համար առաջին անհրաժեշտության իրեր գնելու պայմանագիր է կնքել «Նարլիա» ՍՊԸ-ի հետ։ Գնել են կանացի եւ տղամարդու գուլպաներ, վարտիքներ, հողաթափեր, ջինսե տաբատներ, շապիկներ, ինչպես նաեւ՝ հիգիենայի պարագաներ՝ սրբիչ, ածելի, օճառ եւ այլն։ Այս գնման համար մարզպետարանը վճարել է շուրջ 330 հազար դրամ։
Ընդունելությունն ու այցը «խառնել» է իրար
Անձնագիրը տալու են հունիսի 10-ին, որ քվեարկությանը չմասնակցի
Ուսուցիչների տրանսպորտի փոխհատուցման հետ կապված քրեական գործ է քննվում