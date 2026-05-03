Ադրբեջանն ու Թուրքիան ավարտել են համատեղ զորավարժությունները

Ավարտվել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի համատեղ մարտավարական թռիչքային վարժանքները։
Զորավարժությունների ավարտին նվիրված ճեպազրույց է անցկացվել։ Նշվել է, որ վարժանքի ընթացքում երկու երկրների ռազմական օդաչուները համատեղ թռիչքներ են իրականացրել և բարձր մասնագիտական մակարդակով հաջողությամբ կատարել են իրենց առջև դրված խնդիրները։
Ինչպես նշվում է՝ հաջողությամբ ավարտվել են նաև մարտական պատրաստության այլ տարրեր։
Բաց մի թողեք
Արհեսական բանականության համար գաղտնի փաստաթղթերը դարձել են հասանելի
Իր աշխատակազմի նախկին ղեկավարի նկատմամբ սանկցիաներ է սահմանել. Լուսանկար
Ինչպես է Իրանի առաջնորդը փրկվել մահից․ ուշագրավ մանրամասներ