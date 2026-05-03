Արհեսական բանականության համար գաղտնի փաստաթղթերը դարձել են հասանելի

Պենտագոնը չեղարկել է գաղտնի փաստաթղթերի հետ աշխատանքի ընթացքում արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների նորագույն սերնդի ալգորիթմների կիրառման արգելքը։
Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների կիրառումը փաստաթղթերի հետ աշխատանքում թույլատրված է եղել Պենտագոնում, սակայն սահմանված են եղել հստակ չափանիշներ, թե որ կարգի փաստաթղթերի հանդեպ ԱԲ տեխնոլոգիաները կարող են ունենալ հասանելիություն։
Այժմ արդեն նաեւ գաղտնի համարվող փաստաթղթերի հետ աշխատանքում ԱԲ-ն կարելի է կիրառել՝ առաջադրանքներ լուծելիս։
Թույլտվություն տրամադրվել է հետեւյալ ընկերությունների ստեղծած ԱԲ տեխնոլոգիաներին՝ SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services եւ Oracle։ Դեռ հստակեցված չէ, թե կոնկրետ ինչ աշխատանքում են նորագույն ԱԲ տեխնոլոգիաները օգնելու Պենտագոնի աշխատակիցներին։
