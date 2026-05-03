«Ուղիղ մեկ շաբաթ է` Վեդին ցնցված է մանկապղծության խայտառակ միջադեպից, որն արդեն վենդետայով պատասխան է ստացել երեխայի հարազատից»,- այս մասին ահազանգում է լրագրող Սյուզի Բադոյանը։
Նա ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է.
«Բայց 2 երեխա պղծած Վեդու բնակիչներն ազատության մեջ են, այս միջադեպը ծածուկ է պահվում, չկան հաղորդագրություններ, անգամ վենդետայով վրեժ լուծելու փորձ արած դանակահարության միջադեպից, իսկ ձերբակալված 58 և 65 ամյա տղամարդիկ ազատ են արձակվել շատ արագ` ձերբակալության 72 ժամը չլրացա։
Վեդիում իրավապահները ջանում են մեղմորեն շրջանցել այդ գարշելի պատմության գլխավոր հերոսին։
Մանրամասները ավելի ուշ կհայտնեմ։
Միայն մի ԶՈՒԳԱԴԻՊՈՒԹՅՈՒՆ հիշեցնեմ՝
Այս համայնքում նրա ծնվել-մեծանալը այսօր Վեդու փոքրիկ աշակերտ բնակչուհուն պաշտպանելու փոխարեն կարծես հակառակ ուղղությամբ է աշխատում»։
