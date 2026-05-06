Հունգարացի օլիգարխը ճեղքվում է, քանի որ Օրբանի վերնախավի վրա ճնշումը մեծանում է

Բուդապեշտը՝ Հունգարիայի 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ
Ֆիդեսի քարոզարշավի պաստառը՝ Պետեր Մագյարի և Վլադիմիր Զելենսկիի պատկերով, տեղադրված է Դանուբ գետի Բուդայի ափին գտնվող գլանաձև գովազդային սյան վրա, իսկ ֆոնին՝ Հունգարիայի խորհրդարանի շենքը, Բուդապեշտում, Հունգարիա։
ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ – Վարչապետ Պետեր Մագյարի պաշտոնը ստանձնելուց մի քանի օր առաջ, խուճապ է տիրում տնտեսական վերնախավում, որը սերտ կապեր ունի երկարամյա վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հեռացող վարչակազմի հետ։
Կապիտալի փախուստի և հարստության հարկերի մասին տարածված լուրերի ֆոնին, Օրբանի դարաշրջանի ամենաակնառու շահառուներից մեկը լաց եղավ տեսախցիկի առաջ՝ կամավոր կերպով իր ամբողջ կորպորատիվ կայսրությունը հանձնելով պետությանը՝ Մագյարի եղբորը պատկանող YouTube ալիքի՝ Kontrol-ի հետ հարցազրույցում։
Չնայած արտասահմանում քիչ հայտնի լինելուն, Գյուլա Բալաշին Օրբանի գերիշխանության գլխավոր կուլիսային ճարտարապետներից մեկն էր։ Նրա ընկերությունները մենաշնորհեցին «ազգային խորհրդատվական» արշավների տարածումը և լրատվամիջոցներում տեղադրումը՝ ստեղծելով ամենուրեք տարածված կապույտ գովազդային վահանակներ, որոնք Հունգարիան լցրեցին հակամիգրացիոն, հակաեվրոպական և հակաընդդիմադիր ուղերձներով: Ֆիդես կուսակցության 16-ամյա կառավարման ընթացքում նրա հաղորդակցության և միջոցառումների կազմակերպման ընկերությունները պետական պայմանագրերով ձեռք բերեցին ավելի քան 350 միլիարդ ֆորինտ (963 միլիոն եվրո):
Հարցազրույցի ժամանակ Բալաշին բացահայտեց, որ ստորագրել է նոտարական փաստաթուղթ, որով իր բիզնես կայսրության՝ մոտավորապես 80 միլիարդ ֆորինտի (220 միլիոն եվրո) արժողությամբ, ամբողջական սեփականությունը փոխանցվում է պետությանը՝ իր մասնավոր կապիտալի ներդրումների հետ միասին:
Բալաշին հերքեց ցանկացած չարաշահում և մերժեց այն միտքը, որ ապրում է շքեղ կյանքով, չնայած խոստովանեց, որ Ֆլորիդայում և Արևմտյան Հունգարիայի բարձրակարգ Տիհանի շրջանում ունի անշարժ գույք:
«Ես չեմ ուզում տեսնել, թե ինչպես են փլուզվում մեր կառուցած լուրջ մասնագիտական արժեքն ու գիտելիքները», – ասաց նա արցունքն աչքերին:
«Նվագախմբային կրկես», թե՞ պատասխանատվություն
Աննախադեպ հանձնումը քաղաքական սպեկտրի երկու ծայրերում էլ սկեպտիկորեն ընդունվեց:
Լրագրող Վիկտոր Մանդուլան, որը կապեր ունի ձախակողմյան ընդդիմադիր MSZP կուսակցության հետ, կասկածի տակ դրեց, թե արդյոք հարցազրույցը նախապես կազմակերպված մեղքի խոստովանության համաձայնագիր էր, որը կազմակերպվել էր նորընտիր վարչակազմի կողմից: Նա նշեց Բալասիի կողմից Մադյարի եղբորը պատկանող հեռուստաալիքով հայտարարություն անելու հեգնանքը։
«Նրանք ցանկանում են ցույց տալ ակտիվների վերականգնման տպավորիչ արդյունք, և դրա համար զղջացող NER [Ազգային համագործակցության համակարգ] օլիգարխը կատարյալ գավաթ է», – գրել է Մանդուլան սոցիալական ցանցերում՝ ենթադրելով, որ Բալասիին վախեցրել է Մադյարի վարչապետի գրասենյակի նորանշանակ ղեկավար Բալինտ Ռաֆը, որը հանձնարարված էր ակտիվների վերականգնումը ղեկավարել։
Մանդուլան նաև նշել է, որ Մադյարն ինքը նախկինում պետական պայմանագրեր էր կնքել Բալասիի ընկերությունների հետ՝ 1.1 միլիարդ ֆորինտի (2.7 միլիոն եվրո) արժողությամբ, Օրբանի կառավարության օրոք ուսանողական վարկերի կենտրոնի ղեկավարի պաշտոնավարման ընթացքում։
Նորընտիր մշակույթի նախարար Զոլտան Տարը նույնպես խիստ գնահատական տվեց Բալասիի հեռուստատեսային ձախողմանը։
«Զբոսանավերի և մասնավոր ինքնաթիռների դարաշրջանից հետո նախկին ծառաները՝ քաղաքական գործիչները, ընկերությունների ղեկավարները, օլիգարխները, հանկարծակի դողացող ձայներով փնտրում են իրենց թաշկինակները», – գրել է Տարը սոցիալական ցանցերում: «Տասնվեց տարի այս մարդկանց աչքերը լիովին չոր էին մնացել»։
Կապիտալի փախուստ և հարստության հարկի սպառնալիք
Բալասիի հանձնվելը տեղի է ունենում Ֆիդեսի հետ կապված էլիտաների զանգվածային արտագաղթի մասին պտտվող լուրերի ֆոնին։
Մադյարը վերջերս պնդել է, որ «Օրբանի օլիգարխները տասնյակ միլիարդների արժողությամբ գումարներ են փոխանցում Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, Ուրուգվայ, Միացյալ Նահանգներ և այլ հեռավոր երկրներ», հավելելով, որ մի քանի օլիգարխ ընտանիքներ արդեն փախել են։
Այնուամենայնիվ, Telex անկախ լրատվամիջոցը հայտնել է ընտրություններից հետո զգալի ֆինանսական շարժի քիչ նշանների մասին, ինչը ենթադրում է, որ Մադյարը կարող է նախօրոք բացատրում ակտիվների վերականգնման հնարավոր ձախողումները։
Հունգարական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ ակտիվները տեղափոխելու մտադրություն ունեցողները, հավանաբար, լավ են գործել ընտրություններից առաջ՝ պայմանավորված ոչ միայն պատասխանատվության վախով, այլև Մադյարի քարոզարշավի խոստումով՝ ներդնել առաջադեմ հարստության հարկ։ Լուրերին հակառակ, հայտնի միլիարդատերեր, ինչպիսին է Օրբանի մանկության ընկերը և Հունգարիայի ամենահարուստ մարդը՝ Լյորինչ Մեշարոշը, ըստ լուրերի, իրենց գործընկերներին ասել են, որ չեն պլանավորում մեկնել։
Օրբանը մեկնո՞ւմ է ԱՄՆ
Ինչ վերաբերում է Օրբանին, Հունգարիայի կառավարությունը հայտարարություն է տարածել՝ հերքելով The Guardian-ի այն լուրը, որում ենթադրվում էր, որ հեռացող վարչապետին մոտ կանգնած բարձրաստիճան անձինք փնտրում են ԱՄՆ վիզաներ, և որ մասնավոր ինքնաթիռները անընդհատ հարստություն են տեղափոխում Վիեննայից։
«Եվս մեկ կեղծ լուր The Guardian-ից», – ասվում է կառավարության հայտարարության մեջ։
«Վիկտոր Օրբանը երկար ժամանակով չի մեկնի Միացյալ Նահանգներ։ Իր նախկին սովորությունների համաձայն՝ նա կդիտի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչը։ Այլ լուրերը կեղծ են և անհիմն», – ասվում է հայտարարության մեջ։
