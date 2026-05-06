Մյանմայի տապալված առաջնորդի որդին դիմում է Մակրոնին՝ կյանքի ապացույցներ ստանալու համար

2021 թվականին զինվորականների կողմից իշխանության զավթումը լայնածավալ հանրային բողոքի ցույցեր առաջացրեց, որոնց բռնի ճնշումը անվտանգության ուժերի կողմից հանգեցրեց զինված դիմադրության, որն այժմ հանգեցրեց քաղաքացիական պատերազմի։
Մյանմայի տապալված առաջնորդ Աուն Սան Սու Չժիի որդին երեքշաբթի օրը, երբ նրան տնային կալանքի էին տեղափոխել, պահանջել է Ֆրանսիայի օգնությունը՝ մոր կյանքի անկախ ստուգման ապացույցներ ստանալու համար, հայտնել են նրա փաստաբանները։
Երկրի խունտայի ղեկավար, այժմ նախագահ դարձած Մին Աուն Հլեյնը հինգշաբթի օրը հրամայել է տեղափոխել 80-ամյա Նոբելյան խաղաղության մրցանակակրին՝ 2021 թվականի ռազմական հեղաշրջումից հետո նրան կալանավորելուց հինգ տարի անց։
Սակայն նրա որդին՝ Կիմ Արիսը, ասում է, որ դեռևս լուր չունի իր մորից, որը շարունակում է խիստ ժողովրդականություն վայելող Մյանմայում։
«Ես Ֆրանսիային կոչ եմ անում միանալ իմ կոչին, որպեսզի մենք կարողանանք ստանալ անկախ կերպով ստուգված կյանքի ապացույցներ, և որպեսզի երաշխավորվեն նրա հիմնարար իրավունքները՝ համապատասխան բժշկական օգնություն, փաստաբանների և ընտանիքի հետ կապվելու հնարավորություն», – գրել է նա Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին ուղղված նամակում։
Սու Չժիի փաստաբան Ֆրանսուա Զիմերեյը նշել է, որ Արիսը նամակը հանձնել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոյին երեքշաբթի օրը կայացած հանդիպման ժամանակ։
«Մենք տարիներ շարունակ կյանքի ապացույցներ չենք ունեցել, լուսանկարներ չունենք, նույնիսկ որևէ նշան չկա, որ նրան իրականում տեղափոխել են։ Մենք դեռ չգիտենք, թե որտեղ է նա», – ասել է նա AFP լրատվական գործակալությանը։
Մին Աուն Հլայնի գրասենյակը հինգշաբթի օրը տարածել է անթվակիր լուսանկար, որտեղ, կարծես, Սու Չժին նստած է համազգեստով երկու տղամարդկանց կողքին։
«Բայց մենք չգիտենք՝ դա իրական է, թե՞ արհեստական ինտելեկտ», – ասել է Զիմերեյը։
Սու Չժիի շահերը ներկայացնող փաստաբան Կատալինա դե լա Սոտան հավելեց. «Մենք չենք կարող պատկերացնել, որ նա այլևս կենդանի չէ, բայց ինչո՞ւ է նա պահվում լիակատար գաղտնիության մեջ՝ խախտելով բոլոր միջազգային կոնվենցիաները։ Մենք մտահոգված ենք նրա առողջական վիճակով»։
Հանդիպման ժամանակ Բարոն ասաց, որ «Ֆրանսիան կշարունակի աշխատել Աուն Սան Սու Չժիի անհապաղ և անվերապահ ազատ արձակման համար», – ասաց արտաքին գործերի նախարարությունը։
2021 թվականին զինվորականների կողմից իշխանության զավթումը լայնածավալ հանրային բողոքի ցույցեր առաջացրեց, որոնց բռնի ճնշումը անվտանգության ուժերի կողմից հանգեցրեց զինված դիմադրության, որն այժմ հանգեցրել է քաղաքացիական պատերազմի։
Մյանմայի գլխավոր ընդդիմությանը աջակցող էթնիկ փոքրամասնությունների աշխարհազորայինները և ժողովրդական պաշտպանության ուժերը վերահսկում են երկրի մեծ մասը, մինչդեռ զինվորականները վերահսկում են Մյանմայի կենտրոնական մասի և խոշոր քաղաքների մեծ մասը, այդ թվում՝ մայրաքաղաք Նեյպիդաուն։
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը հայտարարեց, որ զինվորականները 2024 թվականին աննախադեպ մակարդակի են հասցրել քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ բռնությունը՝ պատճառելով բանակի կողմից իշխանության զավթումից ի վեր ամենամեծ քաղաքացիական զոհերի թիվը, քանի որ իշխանության նկատմամբ նրանց վերահսկողությունը թուլացել է։
Քաղաքական բանտարկյալների օգնության ասոցիացիան, որը վարում է ռազմական կառավարության կողմից բռնաճնշումների հետ կապված ձերբակալությունների և զոհերի մանրամասն հաշվառում, անցյալ տարի հայտարարել է, որ հեղաշրջումից հետո սպանվել է առնվազն 6239 մարդ, իսկ ձերբակալվել՝ 28444-ը։
Մահացածների իրական թիվը, հավանաբար, շատ ավելի բարձր կլինի, քանի որ խումբը սովորաբար չի ներառում ռազմական կառավարության կողմից մահացածները և չի կարող հեշտությամբ ստուգել հեռավոր շրջաններում տեղի ունեցած դեպքերը։
Միլիոնավոր մարդիկ տեղահանվել են մոտ 50 միլիոն բնակչություն ունեցող Հարավարևելյան Ասիայի այս երկրում։
