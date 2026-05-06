Ռուսաստանը խախտել է միակողմանի հրադադարը՝ անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռային հարձակումների միջոցով, ասում է Ուկրաինայի արտգործնախարարը

Երկուշաբթի օրը Մոսկվան հայտարարեց հրադադարի մասին Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի տոնակատարության ժամանակ՝ մայիսի 9-ին, մինչդեռ Կիևը հայտարարել է, որ կդադարեցնի կրակը մայիսի 6-ին։
Ուկրաինան չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը խախտել է Կիևի կողմից հայտարարված միակողմանի հրադադարը՝ ուկրաինական քաղաքների վրա օդային հարվածներ հասցնելով 108 մարտական անօդաչու թռչող սարքերի և երեք հրթիռների միջոցով։
«Սա ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը մերժում է խաղաղությունը, և մայիսի 9-ին հրադադարի մասին նրա կեղծ կոչերը որևէ կապ չունեն դիվանագիտության հետ։ Պուտինին հետաքրքրում են միայն ռազմական շքերթները, այլ ոչ թե մարդկային կյանքերը», – գրել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիհան X սոցիալական ցանցում իր գրառման մեջ՝ անդրադառնալով Կրեմլի կողմից մայիսի 9-ին Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի շքերթի ժամանակ մարտական գործողությունները դադարեցնելու միակողմանի կոչին։
Սիբիհան կոչ արեց Ուկրաինայի գործընկերներին մեծացնել ճնշումը Մոսկվայի վրա, «ներառյալ նոր պատժամիջոցներ, մեկուսացում, ռուսական հանցագործությունների համար պատասխանատվություն և Ուկրաինային բոլոր ոլորտներում աջակցության ուժեղացում»։
Երկուշաբթի օրը Մոսկվան միակողմանիորեն հայտարարեց հրադադարի մասին, որը պետք է համընկներ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի ամենամյա տոնակատարության հետ՝ մայիսի 9-ին։
Մայիսի 9-ի շքերթը սովորաբար ռազմական ուժի պոռթկուն ցուցադրություն է, որը 2022 թվականից ի վեր փորձում է կապել Խորհրդային Միության հաղթանակը նացիստական Գերմանիայի նկատմամբ Ուկրաինա ներխուժման հետ։
Սակայն Կրեմլը այս տարի պատվիրեց փոքրացված տարբերակ՝ առանց ռազմական տեխնիկայի ցուցադրման՝ վախենալով, որ այն կարող է թիրախ դառնալ Ուկրաինայի կողմից։
Ուկրաինան ավելի ուշ հայտարարեց իր սեփական հրադադարի մասին, որը պետք է սկսվեր մայիսի 6-ին ավելի վաղ, և քննադատեց Մոսկվայի «ցինիզմը» շարունակական օդային հարվածների համար։
Ի՞նչ է կատարվում հիմա
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի հրադադարի առաջարկի ակնհայտ մերժումից հետո, այժմ հարցն այն է, թե ինչ է տեղի ունենալու ռուսական օրացույցի ամենակարևոր ամսաթվերից մեկում՝ մայիսի 9-ի հաղթանակի շքերթում։
Այն բանից հետո, երբ Մոսկվան Վաշինգտոնին տեղեկացրեց մայիսի 8-9-ը միակողմանի հրադադարի մասին, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատասխանեց հակաառաջարկով՝ ասելով, որ մարդկային կյանքը շատ ավելի արժեքավոր է, քան ցանկացած տարեդարձի տոնակատարություն։
«Ժամանակն է, որ ռուս առաջնորդները իրական քայլեր ձեռնարկեն իրենց պատերազմը դադարեցնելու համար, հատկապես այն պատճառով, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը կարծում է, որ չի կարող շքերթ անցկացնել Մոսկվայում առանց Ուկրաինայի բարի կամքի», – ասել է Զելենսկին՝ զգուշացնելով, որ Կիևը «կգործի փոխադարձաբար՝ սկսած այդ պահից»։
Ուկրաինական ուժերը արդեն ցույց են տվել, որ կարող են հարվածել Մոսկվայից շատ ավելի հեռու գտնվող թիրախներին, այն բանից հետո, երբ երեքշաբթի օրը Չեբոկսարիում գտնվող կարևորագույն ռազմաարդյունաբերական համալիրը, որը գտնվում էր Ռուսաստանի տարածքից մոտ 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա, հարվածվեց։
Զելենսկին հրապարակել է Ուկրաինայի տեղական արտադրության «Ֆլամինգո» թևավոր հրթիռների արձակման տեսանյութը, որոնք, նրա խոսքով, անցել են ավելի քան 1500 կմ հեռավորություն՝ օբյեկտը հարվածելու համար։
