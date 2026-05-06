Փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ ԵՄ կուսակցությունները 1.5 միլիոն եվրո են վատնել Եվրոպական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ

Խորհրդարանի ֆինանսական զեկույցում ասվում է, որ գրեթե բոլոր կուսակցություններն ու հիմնադրամները խախտել են կանոնները։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրախորհրդարանը հայտարարում է, որ 2024 թվականի ԵՄ ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում քաղաքական կուսակցություններն ու հիմնադրամները վատնել են 1.5 միլիոն եվրո, ըստ տեսնված փաստաթղթերի։
Խորհրդարանի ֆինանսական վարչության կողմից կազմված զեկույցի համաձայն, որը փակել է 2024 թվականի հաշիվները, բոլոր կուսակցությունները, բացառությամբ Եվրոպական կանաչների և Եվրոպական դեմոկրատական կուսակցության, գումարած երկու փոքր հիմնադրամներ (որոնք սովորաբար կուսակցությունների հետ կապված վերլուծական կենտրոններ են), խախտել են կանոնները։
Այնուամենայնիվ, խորհրդարանի ֆինանսական վարչությունը զեկույցից դուրս է պահում այն կուսակցությունների և հիմնադրամների անունները, որոնք վատնել են միջոցները, եթե նրանք չեն վիճարկել արդյունքները։
Զեկույցում նշվում է, որ վատնման համար կան մի շարք պատճառներ, այդ թվում՝ չափազանց կամ ավելորդ ծախսերը, պետական գնումների պահանջների խախտումները կամ այն, որ գումարը անուղղակիորեն օգտագործվել է ազգային քաղաքական կուսակցությանը ֆինանսավորելու համար։
Ընդհանուր առմամբ, ընտրություններից առաջ կուսակցություններն ու հիմնադրամները իրենց տրամադրության տակ ունեին 74 միլիոն եվրո ԵՄ դրամաշնորհներ։
1.5 միլիոն եվրոյից 711,000 եվրոն կապված էր վավեր պայմանագրերով չծածկված ծախսերի, համընկնող ծառայությունների և, պայմանագրերի վատ կատարման հետ կապված այլ խնդիրների շարքում, արտագնա աշխատանքի հետ, որը, ըստ խորհրդարանի, պարունակում էր «արհեստական բանականության կողմից ստեղծված բովանդակության բարձր տոկոս», ասվում է զեկույցում։
Խորհրդարանի մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ ֆինանսական գերատեսչության կողմից նշված գումարի մեծ մասը սխալ է ծախսվել «վարչական կամ ընթացակարգային սխալների» պատճառով։
Զեկույցում ներկայացված ավելի լայն եզրակացությունների շարքում առանձնահատուկ օրինակ է այն, որ երկու անանուն կուսակցություններ և երկու հիմնադրամներ հայտարարել են այն ծախսերի մասին, որոնք իրականում երբեք չեն կրել։ Նրանք չեն վիճարկել եզրակացությունները, ուստի զեկույցում անանուն են մնում։
Այս կուսակցություններն ու հիմնադրամները իրենք են ծածկել միջոցառումների կամ ուսումնասիրությունների ծախսերը, այնուհետև փոխհատուցվել են երրորդ կողմերի կողմից, բայց միևնույն է, խնդրել են խորհրդարանին վերադարձնել ամբողջ գումարը։
Այս հաշվապահական հնարքը բազմիցս հիշատակվել է անցյալ տարվա աուդիտների ժամանակ, և այս տարի խորհրդարանի վարչակազմը մի քանի հանդիպումների ժամանակ կոչ է արել կազմակերպություններին «դադարեցնել այդ պրակտիկան», ասվում է զեկույցում։
«Հնարավոր է, որ փորձ է եղել խարդախորեն օգտագործել պետական միջոցները», – ասել է Լուի Դրոն՝ «European Democracy Consulting» կազմակերպության հիմնադիրը, որը հետևում է քաղաքական կուսակցությունների նվիրատվություններին և ծախսերին։
«Եվ քանի որ եվրոպական կուսակցությունների ծախսերի վերաբերյալ այդքան քիչ թափանցիկություն կա… սա նվազեցնում է քաղաքացիական հասարակության և մամուլի կարողությունը՝ հետևելու կուսակցությունների ծախսերին», – ասել է նա։ «Սա զգալիորեն տարբերվում է շատ անդամ պետություններում սահմանված թափանցիկության մակարդակից»։
«Անօրինական գործունեության, խարդախության կամ կոռուպցիայի ցանկացած կասկած պետք է հաղորդվի» խարդախության դեմ պայքարի գրասենյակին կամ եվրոպական դատախազին, ասվում է խորհրդարանի հայտարարության մեջ։ Այն չի կարող հաստատել, թե քանի դեպք է ուղարկվել այս մարմիններին 2024 թվականի չարաշահումների վերաբերյալ։
1.5 միլիոն եվրոյից միայն 130,453 եվրոն է պատշաճ կերպով հաշվառված խորհրդարանի զեկույցում՝ նշելով չարաշահումների և պատասխանատուների պատճառները՝ «Հայրենասերներ», «Կանաչ եվրոպական հիմնադրամ», «Եվրոպական դեմոկրատների ինստիտուտ» և «Եվրոպական լիբերալ ֆորում»։ Մնացած գումարի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասնություն չի տրվում, քանի որ վիճարկվող կուսակցություններն ու հիմնադրամները որոշել են վերադարձնել միջոցները, այլ ոչ թե վիճարկել արդյունքները։
«Թափանցիկությունը հարկատուների գումարների կառավարման կարևոր սկզբունք է», – ասել է Շարի Հինդսը, Transparency International-ի ԵՄ քաղաքական ամբողջականության ավագ քաղաքականության պատասխանատուն: «Սակայն գործնականում ֆինանսական կանոնների և ընթացակարգերի բարդությունը կարող է դժվարացնել որոշակի որոշումների իրականացման ձևի լիարժեք վերակառուցումը»:
Եվրոպական սոցիալիստների կուսակցությունը հայտարարել է, որ իրենք «չեն մտահոգված բարձրացված հարցերով և… չեն ներգրավված նկարագրված հարցերում»:
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության հետ կապված Վիլֆրիդ Մարտենս կենտրոնը հայտարարել է. «Սա [ֆինանսական գերատեսչության] վերահսկողության ընթացակարգերի տարեկան ռեժիմի հարց է: Մեզ համար սա միշտ ազդել է մեր բյուջեի աննշան տոկոսի վրա, և 2024 թվականը բացառություն չէր»:
Եվրոպական ժողովրդավարական կուսակցությունը՝ երկու կուսակցություններից մեկը, որոնք չեն վերադարձրել ծախսերը, ասել է. «Մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ եվրոպական պետական միջոցների օգտագործման թափանցիկությանը, հաշվետվողականությանը և առողջ ֆինանսական կառավարմանը»:
«Մենք կարծում ենք, որ լսված լինելու իրավունքը կարևոր է և պետք է հետևողականորեն կիրառվի», – ասել է Կանաչ Եվրոպական հիմնադրամը:
Սոցիալիստների հետ կապված FEPS-ը որոշել է չմեկնաբանել:
Մնացած կուսակցություններն ու հիմնադրամները չեն պատասխանել մեկնաբանության խնդրանքներին։
