«Գործարքը գործարք է». Ֆոն դեր Լեյենը հակադարձում է Թրամփին ավտոմեքենաների մաքսատուրքերի սպառնալիքի վերաբերյալ

Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է, որ Բրյուսելը «պատրաստ է յուրաքանչյուր սցենարի»։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը երեքշաբթի օրը մերժել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքը՝ բարձրացնել եվրոպական ավտոմեքենաների մաքսատուրքերը՝ զգուշացնելով Վաշինգտոնին հետևել Բրյուսելի հետ առևտրային համաձայնագրի պայմաններին։
ԵՄ-ում արտադրված ավտոմեքենաների վրա 25 տոկոս մաքսատուրք սահմանելու Թրամփի ուրբաթվա հայտարարությունից հետո առաջին անգամ խոսելով՝ ֆոն դեր Լեյենը կտրականապես հայտարարել է, որ «գործարքը գործարք է»։
«Մենք ունենք համաձայնագիր, և այս համաձայնագրի էությունը բարգավաճումն է, ընդհանուր կանոնները և հուսալիությունը», – ասել է նա Երևանում ԵՄ-Հայաստան գագաթնաժողովի ժամանակ տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
Մինչդեռ ԵՄ-ն գտնվում է «մնացած մաքսատուրքերի պարտավորությունների կատարման վերջին փուլում», հանձնաժողովի նախագահը հավելել է, որ «ԱՄՆ-ն ունի պարտավորություն… որտեղ համաձայնեցված առաստաղի հետ համաձայնեցումը դեռևս չի ավարտվել»։
Նա նաև ընդգծել է, որ դաշինքը «պատրաստ է յուրաքանչյուր սցենարի»։
Նույն մամուլի ասուլիսի ժամանակ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան ասաց, որ ԵՄ առաջնորդները «լիովին աջակցում են» Հանձնաժողովի արձագանքին Թրամփի վերջին առևտրային սպառնալիքին։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այդ աջակցությունը հստակեցրեց նաև ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Երևանում կայացած առանձին մամուլի ասուլիսում։
«Համաձայնագրերը ստորագրվել են և պետք է պահպանվեն. եթե դրանք կասկածի տակ դրվեն, այն կվերաբացի ամեն ինչ», – ասաց նա։ «Եվ եթե որևէ երկրի սպառնում են նոր մաքսատուրքերով, ԵՄ-ն ունի արձագանքելու գործիքներ և պետք է օգտագործի դրանք, քանի որ դրանք դրա համար են»։
Մակրոնը հավելեց, որ չնայած տարբերակները «սեղանին են», Բրյուսելի և Վաշինգտոնի նման մտերիմ դաշնակիցները «շատ ավելի լավ բաներ ունեն անելու, քան անկայունության սպառնալիքները շրջանցելը»։
Թրամփի վերջին մաքսատուրքային սպառնալիքները նշանավորեցին Վաշինգտոնի և Բրյուսելի միջև անհանգիստ առևտրային հարաբերությունների կտրուկ սրացում։
Նրա հայտարարությունը հնչեց այն բանից հետո, երբ ԵՄ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը այցելեց Վաշինգտոն և ասաց, որ Թըրնբերիի համաձայնագիրը մնում է անփոփոխ։
Անցյալ տարվա հուլիսին կնքված համաձայնագրի պայմանների համաձայն՝ եվրոպական մեքենաների վրա ԱՄՆ մաքսատուրքերը սահմանվել են 15 տոկոսի չափով։ Փոխարենը, Բրյուսելը համաձայնվեց իջեցնել արդյունաբերական սակագները, գնել 750 միլիարդ դոլարի ամերիկյան էներգիա և ներդնել 600 միլիարդ դոլար ամերիկյան տնտեսությունում։
Ուրբաթ օրվա ցնցող հայտարարությունից հետո Եվրահանձնաժողովը սկզբում խուսափեց Թրամփի հետ անմիջականորեն բախվելուց՝ ասելով միայն, որ ԵՄ-ն «բաց կպահի իր տարբերակները»։ Խոսնակը հավելեց, որ դաշինքը գործարքն իրականացնում է «օրենսդրական ստանդարտ պրակտիկային համապատասխան» և Վաշինգտոնին տեղեկացնում է։
Շեֆչովիչը պետք է երեքշաբթի օրը Փարիզում հանդիպեր ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրի հետ՝ Թրամփի սակագնային սպառնալիքից հետո տրանսատլանտյան առևտրային հարաբերությունները խաթարելու նոր փորձով։
