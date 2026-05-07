«Բոլորին դեմ եմ» կուսակցությունը հայտարարում է` ով է իրենց ՀՀ վարչապետի թեկնածուն․ Լուսանկար

Ներքին ընտրությունների արդյունքով «Բոլորին դեմ եմ» կուսակցությունը հայտարարում է իր վարչապետի թեկնածուին։
Մեր հաղթանակի դեպքում 100-օրյա կառավարությունը կգլխավորի Նինա Կարապետյանցը։
Եթե զզվել ես բոլորից, գտիր 2-րդ քվեաթերթիկը և ընտրիր «Բոլորին դեմ եմ»:
Կարևոր հիշեցում. մեր թեկնածուն, ըստ կուսակցության ծրագրի, մեր հաղթանակի դեպքում, պարտավորվում է հաջորդող 10 տարիների ընթացքում չզբաղվել քաղաքականությամբ:
