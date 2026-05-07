Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի «գայլ-զինվոր» մամուլի բրիգադը. «Ես ձեզ չեմ սպառնում»

Ցանկացած վետերան լրագրող իր կարիերայի որոշակի փուլում ստացել է այս նախազգուշացումը որևէ քննադատից. «Ես ձեզ չեմ սպառնում, բայց եթե դուք հրապարակեք պատմությունը…»:
Մինչև անցյալ տարի Բրյուսել ժամանելը, ես կարող էի հաշվել, թե քանի անգամ եմ նման վերջնագրեր ստացել (և ես այս ոլորտում եմ ավելի քան 30 տարի): Այդ ժամանակվանից ի վեր ես բավարար թվեր չունեմ հետևելու համար: Իրականում, ես արձագանքեցի վերջին «Ես ձեզ չեմ սպառնում» սպառնալիքին, երբ այսօր կեսօրին պատրաստում էի այս սյունակը, որը վերաբերում է մի հոդվածի, որը դուք կգտնեք մեր էջերում վաղը առավոտյան:
Հենց երեկ Հանձնաժողովի խոսնակը մռայլորեն զգուշացրեց իմ գործընկեր Էդի Վաքսին. «Ես դա չեմ մոռանա»՝ կապված «Զեկուցող» ամսագրի այսօրվա առավոտյան թողարկման հետ:
Մենք այնքան թանկ չենք, որ չկարողանանք դիմանալ մեր աշխատանքի իրական քննադատությանը: Սակայն, երբ այդ քննադատությունը վերածվում է հատուցման սպառնալիքների, ապա անցնում է մի հաստ կարմիր գիծ:
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի մամուլի թիմը փորձում է ջնջել այդ տողը։ Բացի չհրապարակելու սպառնալիքներից, մենք հաճախակի ագրեսիայի ենք ենթարկվել խոսնակների կողմից՝ թե՛ հեռախոսով, թե՛ անձամբ։
Անցյալ աշնանը ֆոն դեր Լեյենի սփին-դոկտորներից մեկը մեր լրագրողներից մեկին քննադատեց համապատասխանաբար անվանված Շումանի «Le Coin du Diable» ջրհորում՝ մի հոդվածի համար, որը լրագրողը չէր գրել և որի հետ որևէ կապ չուներ։ Հետագայում մեզ որոշ ժամանակով արգելեցին մասնակցել Հանձնաժողովի ճեպազրույցներին նույն լուսաբանման համար։
Մի քանի ամիս անց Գործադիր հանձնաժողովի փոխնախագահ Թերեզա Ռիբերայի մամուլի խոսնակը այնքան զայրացավ մեր հրապարակած մի հոդվածի պատճառով, որը վերաբերում էր Նյու Յորքի քաղաքապետ, սոցիալիստ Զոհրան Մամդանիի հետ հանդիպելու իր ցանկությանը, որ սկսեց հեռախոսով գոռալ։
Զուգադիպություն չէ, որ այս հարկադրական մարտավարությունը բխում է Եվրոպական հանձնաժողովից։ Չնայած ֆոն դեր Լեյենը բառացիորեն խոսում է ազատ և անկախ մամուլի կարևորության մասին, գործնականում նա շատ խիստ վերահսկողություն է իրականացնում հաղորդագրությունների նկատմամբ։
«Գաղտնիքներ» են բաժանվում նրանց, ովքեր համաձայն են, մինչդեռ նրանք, ովքեր չեն համաձայնվում, պատժվում են՝ նրանց մուտքը սահմանափակելով կամ մերժվելով։
Բրյուսելը վաղուց ի վեր այն վայրն է, որտեղ լրագրողները գուրգուրանքով են վերաբերվում հզորներին՝ նրանց պատասխանատվության ենթարկելու փոխարեն։ Դա կյանքը հեշտացնում է։ Ավելին, այստեղի լրագրողներից շատերը կախված են ԵՄ սուբսիդիաներից և պատրաստ են լրագրողական ազնվությունը փոխանակել մուտքի դիմաց՝ համաձայնության գալու և լավ հարաբերություններ հաստատելու համար։
Մենք՝ ոչ։
Հ.Գ. Հանձնաժողովի քննադատությանը, որը սպառնացել էր այսօր կեսօրին փակել մեր մուտքը. դուք ունեք իմ պատասխանը։
Համառոտագիր
Ռուս զբոսաշրջիկները հոսում են դեպի Եվրոպա. Նոր վիճակագրությունը ցույց է տալիս անցյալ տարի ռուս քաղաքացիներին տրամադրված վիզաների աճ, ինչը ընդգծում է ռուս զբոսաշրջիկների կողմից ստացված եկամուտներից հրաժարվելու դժկամությունը։ ԵՄ-ում ճանապարհորդելու համար տրամադրվել է ավելի քան 620,000 վիզա՝ 10.2%-ով ավելի, քան 2024 թվականի համեմատ։ Գրեթե երեք քառորդը եղել են Ֆրանսիայում, Իտալիայում և Իսպանիայում։
Առողջապահության մասնագետները զգուշացնում են, որ արհեստական բանականության զարգացումը գերազանցում է օրենսդրությունը. Եվրոպան ռիսկի է դիմում կորցնելու դիրքերը առողջապահության ոլորտում արհեստական բանականության տեղակայման համաշխարհային մրցավազքում, զգուշացրել են ԵՄ առողջապահության պաշտոնյաներն ու փորձագետները՝ նշելով դանդաղ, մասնատված քաղաքականության մշակումը որպես հիմնական խոչընդոտ: Եվրոպայի առջև ծառացած հիմնական մարտահրավերներից մեկը արհեստական բանականության գործիքները ներկայացուցչական տվյալների վրա մարզելու սահմանափակ կարողությունն է, և փորձագետները նշում են, որ արհեստական բանականության ծրագրերի մեծ մասն օգտագործում է ոչ եվրոպական տվյալներ։
Առաջադեմները մարտահրավեր են նետում ԵՄ հիմնական ջրային օրենսդրության վերանայմանը. սոցիալիստները, կանաչները և «Renew» կուսակցության պատգամավորները պնդում են պահպանել Ջրային շրջանակային դիրեկտիվը, որը կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում ԵՄ շրջակա միջավայրի պաշտպանության օրենսդրության մեջ, քանի որ հանձնաժողովը պատրաստվում է առաջարկել հանքարդյունաբերության և մետաղների վերամշակման ոլորտների համար բացառություններ՝ որպես Չինաստանից կախվածությունը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ հանքանյութերի ներքին արդյունահանման ավելացման ավելի լայն ջանքերի մաս: Եվրախորհրդարանի պատգամավորները զգուշացնում են, որ «շրջակա միջավայրի չափանիշների իջեցումը չի արագացնի նախագծերը, այլ կբարձրացնի ռիսկերը»։
Խորհուրդը կարևորում է արդյունաբերական արհեստական բանականության ապակարգավորումը. Խորհուրդը աջակցել է արդյունաբերական արհեստական բանականության համար ԵՄ որոշ կանոնների կրճատմանը, հնարավոր է՝ հարթելով ճանապարհը արհեստական բանականության պարզեցման փաթեթի շուրջ համաձայնության համար: Այս քայլը հաղթանակ է Բեռլինի համար, որը պնդում էր, որ կրճատումները անհրաժեշտ էին Եվրոպայի արդյունաբերական ոլորտների մրցունակության համար։ Ազգային դեսպանները ճնշող մեծամասնությամբ աջակցեցին արհեստական բանականության մասին օրենքի մեծ մասից մեքենաների բացառմանը, ինչը նրանց նախկին դիրքորոշումներից շեղում էր։
Եվրոպայում
Ֆրանսիան քայլեր է ձեռնարկում չինական հազվագյուտ մետաղներից կախվածությունը նվազեցնելու համար. Փարիզն ունի նոր ծրագիր՝ նվազեցնելու Եվրոպայի մտահոգիչ կախվածությունը Չինաստանից հազվագյուտ մետաղների և մշտական մագնիսների մատակարարման հարցում։ Ֆրանսիան հույս ունի զարգացնել ներքին վերամշակման, զտման և վերամշակման հզորությունները, որոնք կարևոր գործընթացներ են մաքուր տեխնոլոգիաների և թվային կիրառություններում օգտագործելու համար մագնիսներ պատրաստելու համար։
Իտալական պաշտպանական ընկերությունը պատվերների աճ է գրանցում. Իտալական պաշտպանական հսկա Leonardo-ն հայտնել է 2026 թվականի առաջին եռամսյակի «գերազանց արդյունքների» մասին, պատվերները աճել են գրեթե մեկ երրորդով: Ընկերության գործադիր տնօրենը շեշտել է, որ բոլոր հիմնական տնտեսական և ֆինանսական ցուցանիշները ցույց են տվել «նշանակալի առաջընթաց»: Ընկերությունը նաև հայտնել է իր ուղղաթիռային, ավիացիոն և տիեզերական ստորաբաժանումների ուժեղ աճի մասին։
Հանտավիրուսային նավը կկայանի Իսպանիայում. Հանտավիրուսային բռնկումից տուժած զբոսանավը «երեք օրվա ընթացքում» կկայանի Տեներիֆե կղզու Գրանադիլյայում, հայտարարել է Իսպանիայի առողջապահության նախարարը՝ չնայած Կանարյան կղզիների տարածաշրջանային կառավարության դիմադրությանը: Նախարարը շեշտել է, որ «բոլոր ուղևորներին հայրենադարձելու համար կստեղծվի առողջության գնահատման և տարհանման համատեղ համակարգ, եթե նրանց բժշկական վիճակը չի խանգարում դրան»:
