Իրանի պատերազմը ցույց է տալիս, որ ԵՄ-ն պետք է «շարունակի կլիմայական օրենքների ուղղությունը», ասում է հոլանդացի նախարարը

Նիդեռլանդների կլիմայի նախարարը նշում է, որ էներգիայի գների աճը ցույց է տալիս, թե ինչու Եվրոպան պետք է կրճատի կախվածությունը բրածո վառելիքից։
Նիդեռլանդների կլիմայի և կանաչ աճի նախարար Ստիենտյե վան Վելդհովենը ելույթ է ունենում Կոլումբիայի Սանտա Մարտա քաղաքում կայացած «Արդար անցում բրածո վառելիքից» միջազգային համաժողովում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրամիությունը պետք է արձագանքի պատերազմի հետևանքով բրածո վառելիքի գների կտրուկ աճին՝ կրկնապատկելով կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարը, ասել է հոլանդացի բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Մինչ Եվրահանձնաժողովը պատրաստվում է ներկայացնել նոր քաղաքականություն, որը նպատակ ունի կրճատել դաշինքի մոլորակի տաքացմանը նպաստող արտանետումները մինչև 2040 թվականը, Նիդեռլանդների կլիմայի նախարար Ստիենտյե վան Վելդհովենը պնդում է, որ Բրյուսելը պետք է «շարունակի կլիմայական օրենքների ուղղությունը» և խուսափի ածխածնի փոխհատուցումների լայնածավալ օգտագործումից՝ վարկեր, որոնք թույլ են տալիս երկրներին փոխհատուցել իրենց սեփական աղտոտվածությունը՝ վճարելով արտանետումների կրճատման համար այլուր։
Իրանի պատերազմի պատճառով էներգակիրների գների բարձրացման հետ մեկտեղ, «կարծում եմ՝ մենք ունենք բոլոր փաստարկները, բոլոր պատճառները՝ համոզվելու համար, որ մենք ավելի քիչ կախված ենք բրածո վառելիքից», – ասել է նա հարցազրույցում՝ Կոլումբիայից վերադառնալուց անմիջապես հետո, որտեղ Նիդեռլանդները համատեղ կազմակերպել էին միջազգային գագաթնաժողով՝ նավթից, ածուխից և գազից հրաժարվելու վերաբերյալ։
«Ընթացիկ էներգետիկ ճգնաժամը մեզ ցույց է տալիս, որ մենք ունենք ընտրություն կատարելու։ Որքանո՞վ ենք մենք ցանկանում մնալ խոցելի աշխարհի այլ վայրերում կատարված քաղաքական ընտրությունների նկատմամբ, որոնք մեծ ազդեցություն ունեն մեր սոցիալ-տնտեսական կառուցվածքի վրա», – հավելել է նա։ «Մենք ունենք ընտրություն՝ արդյոք ցանկանում ենք ներդրումներ կատարել այս տեսակի դինամիկայից անկախանալու համար, և դա նշանակում է ներդրումներ կատարել անցումային շրջանում»։
Վան Վելդհովենը, որը վարչապետ Ռոբ Ջեթենի կենտրոնամետ փոքրամասնության կոալիցիոն կառավարության սոցիալ-լիբերալ ճյուղից է, ասել է, որ Նիդեռլանդները առաջ է մղում կանխատեսելի արտանետումների կրճատման ուղին դեպի 2040 թվականը՝ ապահովելու համար, որ ընկերությունները կարողանան պլանավորել իրենց ներդրումները։
«Այդ քայլերը կանխատեսելի ձևով ձեռնարկելով՝ մենք նաև համոզվում ենք, որ տեխնոլոգիական մրցավազքը չենք թողնում միայն Չինաստանին կամ ԱՄՆ-ին կամ Հնդկաստանին», – ասել է նա։ «Դուք տեսնում եք, որ աշխարհի տարբեր երկրներում կանաչ էներգիայի նախագծերի իրականացումը աճում է։ Այսպիսով, մենք պետք է ապահովենք, որ շարունակենք մեր ուղին, հակառակ դեպքում մենք կհետ մնանք»։
Բացի այդ, Ջեթենի կառավարությունը պաշտպանում է գյուղատնտեսությունից մոլորակի տաքացման աղտոտվածությունը նվազեցնելու միջոցառումները՝ որպես առաջիկա կլիմայական օրենսդրության փաթեթի մաս, ինչը ԵՄ-ն մինչ այժմ շրջանցել է՝ հզոր գյուղատնտեսական ասոցիացիաների զայրույթը չառաջացնելու համար։
Վան Վելդհովենի համար աշխարհաքաղաքական ցնցումները նաև փաստարկ են միջազգային ածխածնային վարկերի մեջ ցանկացած ներդրման «զգուշորեն վարվելու» համար, որոնք թույլ են տալիս մեկ երկրին վճարել մեկ այլ երկրի արտանետումների կրճատման նախագծերի համար և արդյունքում ստացված ջերմոցային գազերի կրճատումները հաշվի առնել իր սեփական կլիմայական նպատակի շրջանակներում։
Չնայած որոշ երկրների, այդ թվում՝ Նիդեռլանդների դիմադրությանը, ԵՄ-ն անցյալ տարի համաձայնեց թույլատրել նման փոխհատուցումների օգտագործումը իր նոր նպատակում՝ մինչև 2040 թվականը արտանետումները 90 տոկոսով կրճատելու համար: Նպատակի մինչև 5 տոկոսային կետը և հնարավոր է՝ ավելին կարող է արտասահմանյան ֆինանսավորմամբ փոխանցվել այլ երկրների՝ ածխածնային վարկերի գնումների միջոցով՝ սկսած 2036 թվականից սկսած։
Վան Վելդհովենն ասաց, որ Նիդեռլանդների կառավարությունը ցանկանում է, որ Բրյուսելը խիստ սահմանափակումներ դնի նման ցանկացած գնումների վրա, այդ թվում՝ սահմանափակելով դրանց օգտագործումը արդյունաբերական այն ոլորտներով, որոնք ամենադժվարն են ապաածխածնազերծելու համար, և բացառելով դրանք դաշինքի ածխածնային շուկայից: Հանձնաժողովը պետք է նաև դիտարկի 5 տոկոսային կետից ցածր առավելագույն օգտագործումը, հավելեց նա։
«Վերջիվերջո, այն գումարը, որը մենք ներդնում ենք [ածխածնային վարկերի մեջ], այն գումարն է, որը դուք ներդնում եք այլ տնտեսություններում, այլ ոչ թե եվրոպական տնտեսությունում», – զգուշացրեց նա։
«Մեր սեփական էներգետիկ խառնուրդի ապաածխածնազերծման այս ներդրումները բացարձակապես կարևոր են ոչ միայն կլիմայի, այլև Եվրոպայի անկախության համար», – հավելեց նա: «Եվ որքան մենք հետաձգում ենք այդ ներդրումների կատարումը… այնքան ավելի խոցելի ենք մնում, նաև ներկայիս աշխարհաքաղաքական կլիմայի համատեքստում»։
