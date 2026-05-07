Բելգիան կոչ է անում ԵՄ-ին փրկել արդյունաբերությունը՝ կոշտ դիրքորոշում ընդունելով Չինաստանի նկատմամբ

Չինաստանից վերադառնալուց հետո արտաքին գործերի նախարար Մաքսիմ Պրևոն զգուշացնում է, որ ԵՄ-ն կդառնա «գորտերի կոալիցիա», եթե չընդունի համախմբված ռազմավարություն։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ-ն պետք է պաշտպանի ռազմավարական ոլորտները, ինչպիսիք են քիմիական և դեղագործական արդյունաբերությունը, չինական գերմատակարարումից, նույնիսկ եթե դա նշանակում է կարճաժամկետ հեռանկարում դաշինքը ենթարկել հակադարձ գործողությունների, ասել է Բելգիայի արտաքին գործերի նախարարը։
Մաքսիմ Պրևոն նաև մետաղագործությունը, ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը և կարևորագույն հանքանյութերը թվարկել է որպես անհապաղ ուշադրության կարիք ունեցող ոլորտներ՝ կոչ անելով Եվրոպական հանձնաժողովին առաջարկել պաշտպանիչ գործողություններ։
«Մենք պետք է առաջնահերթություն տանք այն ոլորտներին, որտեղ կարող ենք արագ և արդյունավետ գործել։ Եվ ընդունենք, որ մեզ անհրաժեշտ չէ ապահովել սպառիչ, համընդհանուր պաշտպանություն մինչև վերջին մանրուքը յուրաքանչյուր տեսակի արտադրության համար», – ասել է Պրևոն այս շաբաթվա սկզբին տված հարցազրույցում։
Բելգիան դառնում է Եվրոպայի ամենաակտիվ ձայներից մեկը՝ Պեկինի նկատմամբ ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունելու ջանքերում՝ պնդելով, որ ԵՄ-ն այլևս չի կարող թույլ տալ հիմնական ոլորտները ենթարկել չինական անողոք արտահանման մրցակցությանը։ Երկկողմանի առևտրային դեֆիցիտը կտրուկ աճել է՝ հասնելով 360 միլիարդ եվրոյի անցյալ տարի, քանի որ Չինաստանից եվրոպական ներմուծումը աճել է, իսկ արտահանումը նվազել՝ ստիպելով մի ժամանակ հզոր արդյունաբերական արտահանողներին կրճատել արտադրությունը և աշխատատեղերը։
Պրեվոտի մեկնաբանությունները, որի իրավասությունը ներառում է առևտուրը, արձագանքում են Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերի կողմից մարտին Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին ուղղված նամակին, որում նա կոչ էր անում ԵՄ գործադիր մարմնին մշակել «ռազմավարական չինական ծրագիր»՝ լուծելու այն, ինչը նա համարում էր ԵՄ տնտեսության համար «համակարգային սպառնալիք»։
Արտաքին գործերի նախարարը, որը պատկանում է կենտրոնամետ «Les Engagés» կուսակցությանը, ելույթ ունեցավ անցյալ շաբաթ Չինաստան կատարած հնգօրյա այցից վերադառնալուց հետո, որտեղ նա հանդիպեց փոխվարչապետ Հե Լիֆենգի և արտաքին գործերի նախարար Վան Իի հետ։ Պրևոն ասաց, որ փորձել է բացատրել իր չինացի գործընկերներին, որ ԵՄ ցանկացած միջոցառում ուղղակիորեն չի ուղղված լինի Չինաստանին, այլ «նպատակ ունի աջակցել ԵՄ-ին»։
Բրյուսելը պատրաստվում է Չինաստանի նկատմամբ իր քաղաքականության ավելի լայն վերանայման, որի շրջանակներում հանձնակատարները պետք է քննարկեն այս թեման ամսվա վերջին։ Եվրոպական առաջնորդները հաջորդ քայլերը կքննարկեն հունիսի 18-19-ը կայանալիք գագաթնաժողովում։
«Հավանական է, որ մեր կողմից ձեռնարկվող ցանկացած նախաձեռնություն կհանդիպի պատասխան միջոցառումների», – ասաց Պրևոն՝ ընդգծելով, որ ցանկացած պաշտպանական գործողության պետք է նախորդեն Չինաստանի ղեկավարության հետ «գործընկերության վրա հիմնված մոտեցման» երկխոսության ջանքերը։
«Եվ սա առաջ է քաշում իրական հարցը. արդյո՞ք Եվրոպան պատրաստ է մի քանի տարի դիմանալ որոշ ժամանակավոր դժվարությունների՝ հավասար խաղային պայմանների վրա հիմնված գործընկերությունը վերականգնելու համար նախատեսված մի շարք միջոցառումների հետևում կանգնելու համար»։
Ժամանակ կորցնելու կարիք չկա
ԵՄ-Չինաստան հարաբերությունները գտնվում են ցածր մակարդակի վրա, Բրյուսելի պաշտոնյաները նշում են, որ Պեկինը ոչ մի ջանք չի գործադրում լուծելու պետական գնումների կամ անարդար սուբսիդիաների վերաբերյալ մտահոգությունները, որոնք ֆոն դեր Լեյենի կողմից բարձրացվել էին անցյալ տարվա հուլիսին կայացած գագաթնաժողովում։
Չինացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները անցյալ շաբաթ զգուշացրել էին, որ Պեկինը պատրաստ է հակահարված տալ, եթե դաշինքն ընդունի օրենսդրություն, որը կարգելի չինական ընկերություններին մասնակցել պետական պայմանագրերի մրցույթներին կամ հագեցնել ԵՄ կարևորագույն ցանցերը։
Պեկինը հատկապես վիրավորվել է «Արդյունաբերական արագացուցիչների մասին» առաջարկվող օրենքից, որը ԵՄ-ի և «վստահելի գործընկերների» համար պետական գնումներում նախապատվություն կսահմանի տնային թիմին, որոնց հետ այն ունի առևտրային համաձայնագիր: Չինաստանը նրանց թվում չէ։
Մեկ այլ նյարդայնացնող գործոն է ԵՄ կիբերանվտանգության մասին օրենքի նախագիծը, որը պահանջում է հեռահաղորդակցության օպերատորներից արգելել չինական տեխնոլոգիական չեմպիոն Huawei-ին իրենց մատակարարման շղթաներից։
«Եվրամիությունը կկարողանա արձագանքել տեխնոլոգիական և արդյունաբերական դիմակայություններին միայն այն դեպքում, եթե միասնական կանգնի հնարավորինս լայնորեն տարածվող ռազմավարության շուրջ», – ասել է Պրևոն։
«Եթե մենք չկարողանանք լինել ցուլ, մենք կմնանք գորտերի կոալիցիա», – հավելել է նա՝ հիշեցնելով թույլ և անկազմակերպ խմբի կերպար, որը աղմուկից բացի ոչինչ չի արտադրում։
«Դա այնպիսի շքեղություն է, որը մենք այլևս չենք կարող թույլ տալ. յուրաքանչյուր անցնող ամսվա հետ դա նման է արագացված տնտեսական զարգացման տասնամյակի»։
