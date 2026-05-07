Երևանում վագոն-տնակ է այրվել․ կից շինության լոգարանում հայտնաբերվել է դի

Մայիսի 7-ին՝ ժամը 17։08-ին ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Գուսան Շերամի փողոցում այրվում է վագոն-տնակ։
Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատներից երկու մարտական հաշվարկ։
Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 17։44-ին, մարվել՝ 18։20-ին։ Այրվել են վագոն-տնակի տանիքից մոտ 2 քմ և տնակին կից շինությունը՝ մոտ 10 քմ։
Հրշեջ-փրկարարները տնակին կից շինության լոգարանում հայտնաբերել են Պ․ Կ․-ի դին։
