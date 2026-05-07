07/05/2026

EU – Armenia

Երևանում վագոն-տնակ է այրվել․ կից շինության լոգարանում հայտնաբերվել է դի

infomitk@gmail.com 07/05/2026 1 min read

Մայիսի 7-ին՝ ժամը 17։08-ին ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Գուսան Շերամի փողոցում այրվում է վագոն-տնակ։

Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատներից երկու մարտական հաշվարկ։

Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 17։44-ին, մարվել՝ 18։20-ին։ Այրվել են վագոն-տնակի տանիքից մոտ 2 քմ և տնակին կից շինությունը՝ մոտ 10 քմ։

Հրշեջ-փրկարարները տնակին կից շինության լոգարանում հայտնաբերել են Պ․ Կ․-ի դին։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ի առաջին խոշոր ռազմավարության հրապարակման կապակցությամբ հանձնակատարը խոստանում է վերացնել աղքատությունը 25 տարվա ընթացքում

07/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուսաբանական այգու մոտ ազգությամբ ռուս կնոջ դի է հայտնաբերվել՝ կախված վիճակում

07/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դա մահափորձ ա մեկից ավելի մարդկանց նկատմամբ․․․ ». Nemra-ից Վան

07/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մայիսի 8-ի աստղագուշակ․ Վստահեք ձեր փորձին և ինտուիցիային

07/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը մի շարք պաշտոնյաների ուղարկեց հանգստի

07/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Բոլորին դեմ եմ» կուսակցությունը հայտարարում է` ով է իրենց ՀՀ վարչապետի թեկնածուն․ Լուսանկար

07/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պաշտոնանկություններ Վեդիի մանկապղծության գործի շրջանակում․ ովքեր են ազատվել աշխատանքից

07/05/2026 infomitk@gmail.com