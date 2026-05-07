Մայիսի 8-ի աստղագուշակ․ Վստահեք ձեր փորձին և ինտուիցիային

Օրը շատ դրական էմոցիաներ և լավ նորություններ կբերի: Հեշտությամբ կհաջողվի համակերպվել դրական տրամադրվածության հետ, հաղթահարել պլանավորված բոլոր խնդիրները և մեռյալ կետից շարժել այն գործերը, որոնք երկար ժամանակ չեք համարձակվել սկսել։ Թաքնված տաղանդները կարթնանան, և հնարավորություն կլինի դրանք իրականացնել:
Շատ կարևոր է հատուկ ուշադրություն դարձնել ձեր արտաքինին, եթե առջևում կարևոր հանդիպումներ ունեք, դա ձեզ համար ավելի հեշտ կդարձնի լավ տպավորություն թողնելը։ Նոր ծանոթությունները կարող են դառնալ երկար բարեկամության կամ արդյունավետ համագործակցության սկիզբ։
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Ձեր ողջախոհությանը մնում է միայն նախանձել։ Որոշ Խոյեր ստիպված կլինեն ժամանակ հատկացնել հին խնդիրների լուծմանը, բայց ամեն ինչ արագ և հաջող կստացվի: Ընդհանրապես, օրը հազվադեպ է բարենպաստ լուրջ հարցեր լուծելու և մտերիմների հետ վիճելի թեմաներ քննարկելու համար։ Դուք կկարողանաք լսել զրուցակցին, փոխանցել ձեր տեսակետը և չվիրավորել ոչ մեկին։
Ճանապարհորդությունը հաջող կլինի, նույնիսկ եթե դա ինքնաբուխ որոշում լինի։ Կարող եք ակնկալել հետաքրքիր մարդկանց հետ հանդիպել անսովոր հանգամանքներում։ Երեկոն իդեալական է ռոմանտիկ հանդիպման համար։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Օրվա սկզբին մի շտապեք: Սա լավ ժամանակ է ձեր սխալները գնահատելու, դրանք շտկելու և դրանցից ազատվելու համար։ Դուք կկարողանաք ճիշտ եզրակացություններ անել և ապագայում խուսափել նմանատիպ սխալներից։ Շատ Ցուլեր բախտավոր կլինեն նոր ձեռնարկումներում, եթե բավարար ջանքեր գործադրեն։
Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է ընկերների, ընտանիքի կամ սիրելիի հետ շփվելու համար։ Դուք կկարողանաք քննարկել այն հարցերը, որոնք երկար ժամանակ անհանգստացնում են ձեզ։ Հնարավոր է՝ դուք ունենաք նոր խոստումնալից գաղափարներ կամ սեփական բիզնեսը սկսելու միտք։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Ձեզ սպասվում է պայծառ ու հագեցած օր։ Ամեն ինչ չի դասավորվի այնպես, ինչպես դուք ակնկալում էիք, բայց դա ձեզ չի տխրեցնի: Շատ Երկվորյակներ ցանկացած իրավիճակից ելք կգտնեն, իսկ ընթացքում օգտակար բան կսովորեն։ Հավանական են ծանոթություններ հետաքրքիր մարդկանց հետ, ովքեր դրական ազդեցություն կունենան ձեր ապագայի վրա։
Սա լավ ժամանակ է երկար ճանապարհորդության համար, այն չափազանց հաջող կլինի։ Հարազատներն ու ընկերները կարող են ձեր օգնության կարիքը ունենալ, և դուք ժամանակ և էներգիա կգտնեք նրանց գործերին մասնակցելու համար։ Սա լավագույնս կանդրադառնա ձեր միջև հարաբերությունների վրա։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Հարմար օր է հետաքրքիր գործերի, նոր սկիզբների, ստեղծագործական նախագծերի համար։ Որոշ Խեցգետիններ շուտով իրենց եկամուտը նկատելիորեն մեծացնելու միջոց կգտնեն։ Հնարավորություն կլինի ամփոփել ոչ վաղ անցյալը, վերանայել շատ բաներ, օգտակար դասեր քաղել և եզրակացություններ անել ապագայի համար։
Սա լավ ժամանակ է վստահելի մարդկանց հետ ձեր ծրագրերն ու նպատակները քննարկելու համար։ Ձեզ կլսեն, կաջակցեն և կխրախուսեն, ինչպես նաև օգտակար խորհուրդներ կտան։ Հնարավոր է, որ ստիպված չլինեք միայնակ հաղթահարել գործերը, ապացուցված դաշնակիցները պատրաստակամորեն կգան ձեզ օգնելու:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Մի վատնեք ձեր ժամանակը: Օրը հրաշալի կդասավորվի ցանկացած կարևոր գործի համար, այդ թվում նաև նրանց համար, որոնք երկար ժամանակ հետաձգել եք: Առյուծների մեծ մասը հազվադեպ հմայիչ կդառնա, բայց այստեղ զգուշություն ցուցաբերելը չի խանգարի։ Մարդկանց սիրտը նվաճելը սովորականից ավելի հեշտ կլինի, բայց ավելի լավ է զերծ մնալ սիրախաղից, դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։
Լավ ժամանակ է օգնելու նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն։ Դուք կգտնեք դրա համար ուժ և ժամանակ։ Դուք երկար չեք սպասի երախտագիտությանը։ Միևնույն ժամանակ, դուք կկարողանաք սովորել ինչ-որ օգտակար բան։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Ձեզ ամենահեշտ օրը չի սպասվում։ Պետք չէ սպասել, որ ամեն ինչ ինքնըստինքյան կստացվի, ցանկալի արդյունքների հասնելու համար ստիպված կլինեք ինչպես հարկն է փորձել։ Շատ Կույսեր կկարողանան տպավորիչ հաջողությունների հասնել, եթե հույս դնեն իրենց վրա և չհետաձգեն գործերը։
Վստահեք ձեր փորձին և ինտուիցիային, դրանք մեկ անգամ չէ, որ կօգնեն ձեզ երկիմաստ իրավիճակներում: Չպետք է հետևեք ուրիշների օրինակին, նույնիսկ եթե նրանք շատ համոզիչ են թվում: Եթե դուք հավատարիմ մնաք ընտրված ուղուն, ապա հաջողությամբ կհաղթահարեք բոլոր դժվարությունները:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Օրը բազմաթիվ անակնկալներ կբերի, և դրանցից ոչ բոլորն են հաճելի լինելու։ Այնուամենայնիվ, դուք կկարողանաք շատ բանի վրա ազդել, մի շարք իրավիճակներ ձեր օգտին շրջել և դժվարին հանգամանքներից ելք գտնել։ Ամենակարևորը փաստերի և ձեր սեփական առողջ բանականության վրա հույս դնելն է, և չտրվել վախերին ու անհանգստություններին։ Այդ դեպքում ամեն ինչ կանեք ավելի արագ և հեշտ, քան կարող էիք պատկերացնել։
Որոշ Կշեռքներ հանկարծակի ֆինանսական հաջողություն կունենան։ Կարևոր է կարողանալ օգտագործել ստեղծված իրավիճակը ձեր օգտին։ Գործեք արագ և մի՛ վախեցեք ոչնչից, հաջողություն սիրում է համարձակներին։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Օրը լավ կլինի, թեև ոչ անամպ։ Դժվար թե հնարավոր լինի խուսափել մանր անախորժություններից։ Սակայն լուրջ խնդիրներ չեն ծագի, և ցանկացած բարդությունից խաղով գլուխ կհանեք։ Նույնիսկ որոշ Կարիճների մոտ կարթնանա հատուկ ոգևորություն, որը թույլ կտա անակնկալներին նայել որպես արկածներ և հաջող հնարավորություններ:
Կարևոր է պահպանել հավասարակշռված տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։ Հետևաբար, չպետք է շփվեք այն մարդկանց հետ, ովքեր հակված են ամեն ինչում տեսնել միայն բացասական կողմերը, հակառակ դեպքում դուք ինքներդ ռիսկի եք դիմում հուսահատության մեջ ընկնել:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Հիանալի օր է նոր սկիզբների համար։ Դուք հաջողության կհասնեք նույնիսկ այն բանում, ինչը չափազանց բարդ էր թվում: Շատ Աղեղնավորներ հեշտությամբ գլուխ կհանեն իրենց համար անսովոր հարցերից, կսովորեն օգտակար բաներ և մեծ բավականություն կստանան գործընթացից։ Առաջին հաջողությունները սպասեցնել չեն տա։
Հիանալի ժամանակ է նոր մարդկանց հետ ծանոթանալու և հարաբերություններ սկսելու համար։ Նույնքան հաջող կլինի բարեկամական հարաբերություններ հաստատելը և խոստումնալից գործընկերներ ձեռք բերելը։ Ռոմանտիկ պատմության սկիզբը բացառված չէ։ Ինտուիցիան կօգնի ձեզ անսխալ պատկերացում կազմել այն մարդու մասին, ում հետ գործ կունենաք։
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Ցանկացած դժվարություն ձեզ համար ոչինչ կլինի, այնպես որ որսացեք պահը։ Ժամանակն է ձեռնամուխ լինել այն գործերին, որոնք դուք չեք համարձակվում ձեռնարկել: Այծեղջյուրների մեծ մասը կկարողանա հույս դնել ուրիշների օգնության և աջակցության վրա, բայց դուք դեռ ստիպված կլինեք միայնակ սկսել: Բայց առաջին արդյունքները կարելի է բավականին արագ ստանալ։
Լավ օր է ընթացքում վերափոխվելու ձեր ունակությունը մարզելու համար։ Հնարավոր են անսպասելի հանդիպումներ այն մարդկանց հետ, որոնց հետ երկար ժամանակ չեք տեսել։ Հնարավոր են ինքնաբուխ ճանապարհորդություններ, որոնք ձեզ մեծ հաճույք կպատճառեն։
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Դուք հաջողության կհասնեք, եթե չփորձեք միանգամից մի քանի բան ձեռնարկել: Կենտրոնացեք այն բանի վրա, ինչը ձեզ ամենաշատն է դուր գալիս․ այդ դեպքում նկատելի հաջողությունների կհասնեք: Որոշ գործեր առանց որևէ խնդրի կարելի է հետաձգել։ Չի խանգարի օգնություն խնդրել վստահելի դաշնակիցներից, նրանք հաստատ չեն մերժի։
Կարող են իրենց մասին հիշեցնել հին խնդիրները։ Այն Ջրհոսները, ովքեր բախվում են դրան, չպետք է թողնեն, որ իրավիճակն ինքնահոսի մատնվի։ Հարցին լուրջ վերաբերմունքը կօգնի Ձեզ արագ հասկանալ ամեն ինչ և խուսափել տհաճ հետևանքներից:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Օրը դժվար թե հաջողվի առանց խնդիրների անցնի։ Օրվա սկիզբը այնքան էլ լավ չի դասավորվի, հանգամանքները կստիպեն ձեզ վերակառուցել կամ չեղարկել որոշ ծրագրեր: Շատ Ձկների համար հեշտ չի լինի հաղթահարել հույզերը, բայց եթե դա ստացվի, ապա լավ արդյունքների հասնելու հնարավորություն կստեղծվի: Եթե ցանկանաք, կարող եք ցանկացած իրավիճակ ձեր օգտին շրջել։ Սակայն, դա անելու համար դուք ստիպված կլինեք գործել անսովոր մեթոդներով։
Հավանական են մանր տարաձայնություններ մտերիմների հետ։ Չպետք է չափազանց համառ և կատեգորիկ լինեք, այդ դեպքում հեշտությամբ կհարթեք բոլոր սուր անկյունները:
Բաց մի թողեք
Արգիշտի Մեխակյանը հանդիսավոր կերպով դիմավորել է մեր մեդալակիր մարզիկներին․ Լուսանկարներ
Մահացել է CNN-ի հիմնադիր Թեդ Թըրները. Լուսանկար
«Նարեկս կռիվ է տվել, տանկեր խոցել և փրկել իր ընկերների կյանքը». սերժանտ Նարեկ Գևորգյանն անմահացել է հոկտեմբերի 7-ին Ջրականում, տուն «վերադարձել» … չորս ամիս անց. Լուսանկարներ