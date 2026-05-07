Նիկոլ Փաշինյանը մի շարք պաշտոնյաների ուղարկեց հանգստի

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր՝ մայիսի 7-ին, որոշումներ է ստորագրել, որոնց համաձայն՝ մայիսի 8-ից հունիսի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում արձակուրդ են մեկնելու՝
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը,
Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը,
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը,
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը,
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը,
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը,
Շրջակա միջավայրի նախարար Համբարձում Մաթևոսյանը,
Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը,
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը,
Վարչապետի օգնական Արսեն Միխայլովը,
Վարչապետի օգնական Գագիկ Իսախանյանը,
Վարչապետի օգնական Դավիթ Գևորգյանը,
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը,
Վարչապետի խորհրդական Արամ Խաչատրյանը,
Արմավիրի մարզպետ Վահրամ Խաչատրյանը,
Շիրակի մարզպետ Դավիթ Առուշանյանը,
Լոռու մարզպետ Արեն Մկրտչյանը,
Կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյանը,
Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանը,
Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը,
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը։
Նշենք, որ վաղվանից սկսվում է քարոզարշավը։
