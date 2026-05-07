Փաշինյանի աջակցին հեռացրել են ԴՕԿ-ի ցուցակից․ Լուսանկար

Փաշինյանի աջակցին հեռացրել են ԴՕԿ-ի ցուցակից

Պարզվում է, Նիկոլ Փաշինյանի հետ պատարագներին մասնակցող, ժողովրդական բժշկությամբ զբաղվող Մարիամ Վահանյանը, ով «Իմմա» բժշկական կենտրոնի ղեկավարն է, նախապես ներառված է եղել ԴՕԿ կուսակցության ցուցակում։

Վահանյանի անունը ցուցակից հեռացրել են այն ժամանակ, երբ ցուցակում գտնվող մյուս թեկնածուների մոտ դժգոհության ալիք է բարձրացել։

Տեղեկությունը հաստատեց ԴՕԿ կուսակցությունով առաջադրված, ապա ինքնաբացարկ հայտնած թեկնածու Սևակ Մարտիրոսյանը: Նա ասաց, որ նախնական ցուցակում Մարիամ Վահանյանը եղել է 5-րդ համարը․ «Իր թեկնածության դեմ բողոքողներից մեկը ես եմ եղել։ Ինքը հեքիմությամբ է զբաղվում, ի՞նչ կապ ունի քաղաքականության հետ։ Բացի դա ՔՊ-ի հետ կապեր ունի, ասում են` իր որդիներն անգամ ՔՊ-ական են, իր տարածքները ՔՊ-ի շտաբեր են եղել ժամանակին։ Երևի փող ունի Վահանյանը, դրա համար էին ուզում ցուցակ մտցնել»։

Դեբոշից հետո Փաշինյանի աջակցին հեռացրել են ԴՕԿ-ի ցուցակից

