Փաշինյանի աջակցին հեռացրել են ԴՕԿ-ի ցուցակից․ Լուսանկար

Պարզվում է, Նիկոլ Փաշինյանի հետ պատարագներին մասնակցող, ժողովրդական բժշկությամբ զբաղվող Մարիամ Վահանյանը, ով «Իմմա» բժշկական կենտրոնի ղեկավարն է, նախապես ներառված է եղել ԴՕԿ կուսակցության ցուցակում։
Վահանյանի անունը ցուցակից հեռացրել են այն ժամանակ, երբ ցուցակում գտնվող մյուս թեկնածուների մոտ դժգոհության ալիք է բարձրացել։
Տեղեկությունը հաստատեց ԴՕԿ կուսակցությունով առաջադրված, ապա ինքնաբացարկ հայտնած թեկնածու Սևակ Մարտիրոսյանը: Նա ասաց, որ նախնական ցուցակում Մարիամ Վահանյանը եղել է 5-րդ համարը․ «Իր թեկնածության դեմ բողոքողներից մեկը ես եմ եղել։ Ինքը հեքիմությամբ է զբաղվում, ի՞նչ կապ ունի քաղաքականության հետ։ Բացի դա ՔՊ-ի հետ կապեր ունի, ասում են` իր որդիներն անգամ ՔՊ-ական են, իր տարածքները ՔՊ-ի շտաբեր են եղել ժամանակին։ Երևի փող ունի Վահանյանը, դրա համար էին ուզում ցուցակ մտցնել»։
Բաց մի թողեք
«Բոլորին դեմ եմ» կուսակցությունը հայտարարում է` ով է իրենց ՀՀ վարչապետի թեկնածուն․ Լուսանկար
Միտք․am-ի հարցերն ու Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանները՝ տեսանյութում
Երևանի փոխքաղաքապետ, ՔՊ-ական Արմեն Փամբուխչյանը հրաժարվում է ընտրություններին մասնակցությունից