13/05/2026

EU – Armenia

Արտառոց դեպք՝ Արագածոտնի մարզում․ դասընկերների միջև տեղի ունեցած հրմշտոցի ընթացքում հարվածներ են հասցրել 12-ամյա տղայի գլխին, երեխան ուշաթափվել է

infomitk@gmail.com 13/05/2026 1 min read

Արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։

ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Աշտարակի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Արագածոտնի մարզի բնակիչ 12-ամյա տղան Կարբի գյուղի Վահան Թեքեյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 7-րդ դասարանի աշակերտների կողմից պարբերաբար բռնության է ենթարկվում։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ոստիկանության Աշտարակի բաժնի ծառայողներին Արագածոտնի մարզի բնակիչ 41-ամյա Մանուշակ Կ․-ն հայտնել է, որ ապրիլի 17-ին նշված դպրոցի 7-րդ դասարանում 12-ամյա տղայի և դասընկերների միջև առաջացած հրմշտոցի ընթացքում հարվածներ են հասցրել վերջինիս գլխին, մարմնի տարբեր մասերին, որի հետևանքով 12-ամյա տղան ուշագնաց է եղել և բուժօգնության է տեղափոխվել Կարբի գյուղի բուժամբուլատորիա, այնուհետև՝ «Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն։

Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով ոստիկանության Աշտարակի բաժնի ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ 12-ամյա տղայի հետ միջադեպի մասնակիցները հանդիսանում են իր դասընկերներ՝ 13-ամյա և 12-ամյա տղաներ, վերջինները ազգականեր են։

Դեպքի փաստով ոստիկանության Աշտարակի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Արագածոտնի մարզային քննչական վարչություն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Արարատում հնչել են կրակnցներ, հայտնաբերվել են մեքենաներ, որոնց վրա առկա են шրնшնման hետքեր

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գտնվում եմ ինձ անծանոթ անձի կողմից հետապնդումների և անձնական բնույթի սպառնալիքների ներքո

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չարբախի այգում կրակոցներ են հնչել, կրակողին ձերբակալել են

13/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆինլանդիայի ֆավորիտը և Իսրայելը անցան Եվրատեսիլի եզրափակիչ. Լուսանկարներ

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուլացած Թրամփը կփորձարկի Չինաստանի ախորժակը գործարքներ կնքելու հարցում

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պենտագոնը հայտարարում է, որ ԱՄՆ-ն մինչ օրս Իրանի պատերազմի վրա ծախսել է 29 միլիարդ դոլար՝ զենքի պաշարների վերաբերյալ մտահոգությունների ֆոնին

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վիզաների ազատականացման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ Հայաստանի առաջընթացի առաջին զեկույցը

13/05/2026 infomitk@gmail.com