13/05/2026

EU – Armenia

Արցախյան հաղթանակը հայ ժողովրդի համար կարևոր և եզակի ձեռքբերում է, այլ ոչ թե սխալ

infomitk@gmail.com 13/05/2026 1 min read

Ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ «Հայաստան» դաշինքի անդամ Աննա Գրիգորյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ՝ կոչ անելով քաղաքացիներին իրենց շրջապատում խոսել և տարածել իր գնահատականները։

Նրա խոսքով՝ եթե մարդիկ հունիսի 7-ին որոշեն իրենց ձայնը տալ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությանը, դա կարող է ընկալվել որպես համաձայնություն այն մտքի հետ, որ Արցախյան հերոսամարտը և հաղթանակը եղել են «ճակատագրական սխալ», ինչը, ըստ նրա, անընդունելի է։

Գրիգորյանը նշել է, որ նման մոտեցման դեպքում ապագայում հնարավոր է, որ այդ իրադարձությունները ներկայացվեն նաև դպրոցական դասագրքերում։

Նա ընդգծել է, որ Արցախյան հաղթանակը հայ ժողովրդի համար կարևոր և եզակի ձեռքբերում է, այլ ոչ թե սխալ։ Նրա գնահատմամբ՝ իրական ճակատագրական սխալը եղել է 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը, ինչին նա, իր խոսքերով, ժամանակին ևս աջակցել է՝ ինչպես հասարակության մեծ մասը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գտնվում եմ ինձ անծանոթ անձի կողմից հետապնդումների և անձնական բնույթի սպառնալիքների ներքո

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը միանգամից դուրս եկավ ինքնատիրապետումից, ընկավ ակնհայտ ցայտնոտի մեջ

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյուղացիները պայման էին դնում՝ հուսախաբ չանել

13/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վրաստանից հայեր, ադրբեջանցիներ և թուրքեր են արտաքսվել

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրք լրագրողի գաղտնի այցը Հայաստան եւ նրա հրապարակումը թուրքական մամուլում

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քըլըչը գրառում է արել Թուրքիա – Հայաստան ուղիղ առևտրի մեկնարկի մասին

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սկանդալ Եվրատեսիլում. Լուսանկար

13/05/2026 infomitk@gmail.com