«Եվրատեսիլ 2026». Վրաստանը չանցավ․ ի՞նչ է հայտնի Հայաստանի մասնակցի մասին

«Եվրատեսիլ» 70-րդ երգի մրցույթի առաջին կիսաեզրափակիչը, որն անցկացվեց մայիսի 12-ին Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում, 15 երկրից հաղթահարեց տասը երկիր՝ Հունաստանը, Ֆինլանդիան, Բելգիան, Շվեդիան, Մոլդովան, Իսրայելը, Սերբիան, Խորվաթիան, Լիտվան, Լեհաստանը:
Առաջին կիսաեզրափակիչը չհաղթահարեցին Պորտուգալիան, Վրաստանը, Մոնտենեգրոն, Էստոնիան, Սան Մարինոն:
Հայաստանի պատվիրակ Սիմոնը Paloma Rumba երգով հանդես կգա մրցույթի երկրորդ կիսաեզրափակիչում՝ մայիսի 14-ին։
Բաց մի թողեք
Ֆինլանդիայի ֆավորիտը և Իսրայելը անցան Եվրատեսիլի եզրափակիչ. Լուսանկարներ
Metallica ռոք խմբի համերգը իրական երկրաշարժ է հարուցել. Լուսանկար
ԵՄ-ում բլոգերներին հրավիրել են պաշտոնական գագաթնաժողովներին եւ նախարարական հանդիպումներին