13/05/2026

EU – Armenia

Սարդարապատ գյուղում «Lexus»-ը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և բախվել բետոնե ցանկապատին․ կան վիրավորներ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/05/2026 1 min read

Մայիսի 13-ին, ժամը 02։41-ին Արմավիրի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Նորապատ գյուղի սուպերմարկետներից մեկի ետնամասում տեղի է ունեցել ՃՏՊ՝ կա տուժած․ անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:

Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։

Պարզվել է, որ Սարդարապատ գյուղի սուպերմարկետներից մեկի մոտակայքում «Lexus» մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և բախվել բետոնե ցանկապատին: Երկու քաղաքացի տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն: Փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան և փակել գազի բալոնի փականը:

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ թիմը քարոզարշավ կանցկացնի Արագածոտնի մարզում․ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակացույց է հրապարակել

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյուղացիները պայման էին դնում՝ հուսախաբ չանել

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի և Ադրբեջանի փորձագետները կրկին հանդիպել են, այս անգամ՝ Լոնդոնում. Լուսանկար

13/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկին ներգրավված չէ խոշոր կաշառակերության հետաքննության մեջ, ասում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի քննիչները

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆինլանդիայի ֆավորիտը և Իսրայելը անցան Եվրատեսիլի եզրափակիչ. Լուսանկարներ

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուլացած Թրամփը կփորձարկի Չինաստանի ախորժակը գործարքներ կնքելու հարցում

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պենտագոնը հայտարարում է, որ ԱՄՆ-ն մինչ օրս Իրանի պատերազմի վրա ծախսել է 29 միլիարդ դոլար՝ զենքի պաշարների վերաբերյալ մտահոգությունների ֆոնին

13/05/2026 infomitk@gmail.com