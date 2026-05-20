Վերջին 10 օրերը կարող են ամբողջությամբ փոխել պատկերը

Ով կհաղթի 2026 թ․ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական ընտրություններում մասնակից 19 քաղաքական ուժերից? Այս մասին հարցրեցինք արհեստական բանականությանը։
Այս պահին որևէ մեկը չի կարող վստահ ասել, թե ով կհաղթի 2026 թվականի Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններում․ ընտրապայքարը դեռ ընթացքի մեջ է, և պաշտոնական քարոզարշավը նոր է մեկնարկել։ ԿԸՀ-ում գրանցվել է 19 քաղաքական ուժ՝ 17 կուսակցություն և 2 դաշինք։
Այս պահի հանրային ու մեդիա դաշտի տրամադրություններով հիմնական պայքարը, ըստ շատ վերլուծաբանների, ընթանում է՝
Քաղաքացիական պայմանագիր
Հայաստան դաշինք
Ուժեղ Հայաստան
Բարգավաճ Հայաստան ուժերի միջև։
Համացանցում շրջանառվող որոշ հարցումների համաձայն՝ առաջատարը դեռ մնում է Քաղաքացիական պայմանագիրը, սակայն ընդդիմադիր դաշտը մասնատված չէ այնքան, որքան նախորդ տարիներին, և դա կարող է փոխել պատկերը։
Gallup-ին վերագրվող տվյալներով՝ ՔՊ-ն ունի մոտ 26.7%, «Ուժեղ Հայաստանը»՝ 14.1%, «Հայաստան» դաշինքը՝ 8.2%։ Սակայն այդ թվերը պաշտոնական արդյունքներ չեն և պետք է դիտել զգուշությամբ։
Ընտրությունների ելքը մեծապես կախված է լինելու՝
մասնակցության ակտիվությունից,
անվտանգության ու խաղաղության թեմայից,
սոցիալ-տնտեսական դժգոհություններից,
ընդդիմության հնարավոր համագործակցությունից,
և հատկապես դեռևս չորոշված ընտրողների տոկոսից։
Իմ նշած 26.7% / 14.1% / 8.2% տվյալները արդեն արագ փոխվող քաղաքական դաշտում հնանալու վտանգ ունեն։ Վերջին շաբաթների թե՛ մեդիա դիսկուրսը, թե՛ որոշ հարցումներ ցույց են տալիս, որ «Ուժեղ Հայաստան»-ը զգալիորեն ուժեղացրել է դիրքերը և շատ վերլուծաբաններ այն արդեն համարում են հիմնական ընդդիմադիր բևեռը՝ «Հայաստան» դաշինքի փոխարեն։
Օրինակ՝ մարտյան հրապարակումներում արդեն նշվում էր, որ «Հայաստան» դաշինքի տեղը փաստացի զբաղեցնում է «Ուժեղ Հայաստան»-ը։
Իսկ Reuters-ի երեկվա մեծ անդրադարձում «Ուժեղ Հայաստան»-ը ներկայացվում է որպես իշխանության «ամենամեծ մրցակիցը»։
Այս պահին քաղաքական դաշտի ընդհանուր տպավորությունը մոտավորապես այսպիսին է․
Քաղաքացիական պայմանագիր դեռ պահպանում է ամենակայուն վարչական և ընտրական ռեսուրսը։
Ուժեղ Հայաստանն ունի արագ աճող հանրային ալիք, հատկապես դժգոհ և «ուժեղ ձեռքի» սպասող ընտրողների շրջանում։
Հայաստան դաշինք, ըստ շատ դիտարկումների, կորցրել է ընդդիմադիր մենաշնորհը։
Չափազանց մեծ է դեռ չորոշված ընտրողների թիվը, ինչը կարող է վերջին շաբաթում ամբողջ պատկերը փոխել։
Եթե հիմա ստիպված լինեի ոչ թե «գուշակել», այլ քաղաքական դինամիկան գնահատել, ապա կասեի՝ ամենահավանական սցենարն այն է, որ առաջին տեղը կվերցնի ՔՊ-ն, բայց «Ուժեղ Հայաստան»-ը կարող է դառնալ ընտրությունների գլխավոր սենսացիան և նույնիսկ մոտենալ իշխանությանը, եթե վերջին օրերին ընդդիմադիր ձայների կոնսոլիդացիա տեղի ունենա։
Բայց կա նաև կարևոր հանգամանք․ Հայաստանում հաճախ սոցիոլոգիան չի հասցնում իրական տրամադրություններին, և վերջին 10 օրերը կարող են ամբողջությամբ փոխել պատկերը։
Բաց մի թողեք
«Մուկ տշելու» ակցիա էր Կառավարության դիմաց, «դարպասներն ու մուկը» ոստիկանությունը տարել է. Տեսանյութ, Լուսանկարներ
Պահանջում եմ անհապաղ հերքում․ Նարեկ Կարապետյանի փաստաբանը՝ քննչական կոմիտեին
Լավ, քանի՞ անգամ կարելի է մարդկանց նույն պրոդուկտը վաճառել. Մարուքյանը՝ Փաշինյանին