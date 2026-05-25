Իրանի հետ գործարքը կա՛մ նշանակալի կլինի, կա՛մ ընդհանրապես չի կնքվի․ Թրամփ

Իրանի հետ ցանկացած նոր հնարավոր համաձայնագիր «կլինի լիովին հակադիր» 2015 թվականին կնքված Համատեղ համապարփակ գործողությունների ծրագրին, գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
«Իրանի հետ կնքված համաձայնագիրը կամ կլինի հիանալի և նշանակալից, կամ էլ չի կայանա։ Այն կլինի Բարաք Օբամայի վարչակազմի կողմից կնքված աղետալի ՀՀԳԾ-ի լրիվ հակառակը», – գրել է Թրամփը «Truth Social»-ում։
«Իրանի հետ գործարքը կա՛մ հիանալի և նշանակալի կլինի, կա՛մ ընդհանրապես չի կնքվի։ Այն կլինի Օբամայի վարչակազմի աղետալի Իրանի միջուկային համաձայնագրի հակառակը, որը Իրանին միջուկային զենք մշակելու ուղիղ և բաց ճանապարհ էր։ Ոչ, ես նման համաձայնագրեր չեմ կնքում»,- նշել է ԱՄՆ ղեկավարը։
