Կրեմլը լսել է Փաշինյանի հայտարարությունները․ Պեսկովը մի շարք հարցերից է խոսել

Կրեմլը լսել է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, որ Հայաստանը չի զբաղվելու հակառուսական հռետորաբանությամբ, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
«Ռուսաստանը և Հայաստանը բարեկամներ են և շարունակում են երկխոսության մեջ մնալ»,- նշել է Պեսկովը։
– Պուտինը այս շաբաթ պետական այցով կմեկնի Աստանա, որտեղ նա նաև կմասնակցի ԵԱՏՄ միջոցառումներին։
– Ռուսաստանը հույս ունի, որ Հայաստանը այս կամ այն կերպ կմասնակցի Աստանայում կայանալիք ԵԱՏՄ միջոցառումներին։
– Արևմտյան մի քանի լրատվամիջոցների Ստարոբելսկ մեկնելուց հրաժարվելը խանգարում է նրանց օբյեկտիվ լինել։
