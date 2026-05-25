25/05/2026

EU – Armenia

Կրեմլը լսել է Փաշինյանի հայտարարությունները․ Պեսկովը մի շարք հարցերից է խոսել

infomitk@gmail.com 25/05/2026 1 min read

Կրեմլը լսել է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, որ Հայաստանը չի զբաղվելու հակառուսական հռետորաբանությամբ, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։

«Ռուսաստանը և Հայաստանը բարեկամներ են և շարունակում են երկխոսության մեջ մնալ»,- նշել է Պեսկովը։

– Պուտինը այս շաբաթ պետական ​​այցով կմեկնի Աստանա, որտեղ նա նաև կմասնակցի ԵԱՏՄ միջոցառումներին։

– Ռուսաստանը հույս ունի, որ Հայաստանը այս կամ այն ​​կերպ կմասնակցի Աստանայում կայանալիք ԵԱՏՄ միջոցառումներին։

– Արևմտյան մի քանի լրատվամիջոցների Ստարոբելսկ մեկնելուց հրաժարվելը խանգարում է նրանց օբյեկտիվ լինել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մենք էլ ձեր սրբությանը կկպնենք` ФСБ-ի գործակալներին. Իոաննիսյան. Մանկապարտեզ

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ-որ Նիկոլ Փաշինյան վտանգի տակ է դրել ՌԴ-ի հետ հարաբերությունները․Մեդվեդևն էլի քննադատել է

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Աչքիս վերջում գլխավոր պապան է գալու»

25/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Քրեական հեղինակության սպանությունը կանխվել է. հանցագործությունը՝ բացահայտվել

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարիայի նախկին վարչապետի գրասենյակը «ամոթի նամակ» է հղել ԱԳ նախարարին, իսկ Մագյարը պատասխանել է

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հռոմի պապ Լեւոնն ԱԻ սպառնալիքը համեմատել է աստվածաշնչյան «Բաբելոնի աշտարակի» հետ․ WSJ

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ե՞րբ կթանկանա ՀՀ-ին տրվող գազի գինը․ Կրեմլի պարզաբանումը

25/05/2026 infomitk@gmail.com